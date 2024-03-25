"Подрядчики террора". Чем известен "Вилаят Хорасан"*, стоящий за бойней в "Крокусе"?

Афганское отделение ИГИЛ* прежде почти не интересовалось Россией

25 марта 2024, 07:35, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" / Фото: amic.ru

После теракта в подмосковном "Крокусе" мировая печать стала распространять версию, что за нападением на зрителей стоит группировка "Вилаят Хорасан" - отделение запрещенного в РФ "Исламского государства"* в Афганистане. Это предположение подвергается сомнению в экспертных кругах, поэтому возникает вопрос: что представляет собой ранее малоизвестная в нашей стране группировка?

"Ослабленная и разрозненная"

Востоковед Руслан Сулейманов, комментируя сведения о причастности данной группировки к теракту в "Крокусе", заявил , что "всегда проблематично верифицировать заявления "Исламского государства", потому что в Telegram много всяких каналов, которые заявляют, что они выступают от его имени".

"И самое главное, у этой группировки вообще никогда не было терактов за пределами их региона, то есть Афганистана и Пакистана. Поэтому у меня сомнения по поводу того, что у них такие возможности вообще есть — пробраться в Россию или найти адептов в России, которые с таким количеством оружия смогли попасть в Crocus City Hall. Просто у них нет таких ресурсов. Их численность примерно 4-5 тысяч человек, по оценкам ООН. Так что это очень ослабленная разрозненная структура, и ее мощности крайне ограничены", - отметил Сулейманов.

По словам востоковеда, эксперта РСМД Кирилла Семенова, с полной уверенностью можно говорить только о том, что ИГИЛ публично взяла на себя ответственность за теракт.

"Было растиражированное заявление группировки. Но кто был организатором — пока неизвестно. Дело в том, что данная группировка не занимается подготовкой терактов. Их организацией занимаются те, кто в них заинтересован, потом присылают игиловцам видео и они записывают их на себя. Больше в подобных случаях ничего не требуется. Такие террористы на подряде", - пояснил он amic.ru.

Битва с "Талибаном"**

Данная группировка берет свое начало с осени 2014 года, когда представители ИГИЛ установили контакт с некоторыми разрозненными объединениями пакистанских боевиков, которые регулярно совершали рейды на афганскую территорию, где вели борьбу с находившимся там контингентом НАТО. Игиловцам удалось привлечь на свою сторону некоторых пакистанских талибов. И 26 января один из лидеров ИГИЛ Абу Мухаммад аль-Аднани провозгласил создание вилаята (провинции) Хорасан в составе "Исламского государства" - в него вошли территории современного Пакистана, а также исторической области Большой Хорасан, охватывающей части земель Афганистана, Ирана, Туркмении, Узбекистана, Таджикистана. Первым "губернатором" был назначен боевик Хафез Хан Саид, который через несколько недель был убит в ходе атаки американских беспилотников.

С Талибаном** у "Вилаят Хорасан" сразу сложились весьма напряженные отношения, участников этого объединения игиловский филиал активно вербовал в свои ряды. Более того, в афганской провинции Нангархар шли весьма ожесточенные бои между двумя радикальными объединениями. В результате столкновений филиал ИГИЛ сумел вытеснить талибов из некоторых районов провинции и даже распространить свое влияние на части провинций Гильменд и Фарах.

В августе 2015-го в ряды "Вилаят Хорасан" влились участники "Исламского движения Узбекистана". Однако это пополнение принесло ему лишь временный успех — в конце 2015-го талибы, собрав силы, принялись выбивать игиловцев из провинций Зыбуль и Фарах, а в 2016 году отряды правительственной армии Афганистана начали проводить постоянные рейды в Нангархаре, а ВВС США наносить систематические удары по позициям ИГИЛ. В результате группировка потеряла многие территории в Афганистане, хотя некоторые районы ей удалось удержать.

Во время вывода американских войск из Афганистана боевики ИГИЛ-Х надеялись, что в условиях переходного периода сумеют захватить дополнительные территории, однако талибы, прекрасно знающие их методы, сумели не допустить этого. И сегодня организация находится в стране на полуподпольном положении.

Ставка на пропаганду

За время существования "Вилаят Хорасан" брала на себя ответственность за три десятка терактов — все они совершены на территории Афганистана и Пакистана. В перечне акций данной группировки, что ведут антитеррористические структуры различных государств под вопросом стоят взрывы на городском кладбище в иранском Кермане — на памятной церемонии по случаю годовщины убийства генерала Касема Сулеймани погибло более сотни человек. Тогда ответственность на себя взяло "Исламское государство", часть аналитиков указало на его афганское отделение. Однако официальный Тегеран обвинил в терактах Израиль.

Как писало тогда издание The Conservation, атака в Кермане "подчеркивает успех стратегий вербовки ИГИЛ-Х и его растущую способность наносить удары и подрывать региональную стабильность".

"Стратегия "интернационализации" повестки характерна для ИГИЛ-Х – ее целью является создание исламского халифата в Центральной и Южной Азии. Эта цель реализуется с удвоенной энергией с 2021 года", - писало издание.

The Conservation отмечало, что группировка усиливает "пропагандистскую кампанию на многих языках, чтобы объединить недовольных в как в регионе, так и за его пределами для мобилизации сторонников широкого демографического спектра и потенциально вдохновить своих приверженцев издалека".

Также сообщалось, что "Вилаят Хорасан" активно "пытается захватить рынок боевиков Южной и Центральной Азии".

"Используя боевиков, представляющих региональные религиозные и этнические группы населения, и предавая огласке их нападения, ИГИЛ-Х сигнализирует о своей приверженности всеобъемлющей программе джихада", - говорилось в публикации.

Кирилл Семенов отметил, что Россия не была в числе приоритетных направлений деятельности "Вилаят Хорасан".

"Прежде всего она ориентирована на борьбу с "Талибаном". И вообще, она до какого-то момента не была активна за пределами Афганистана и Пакистана. С другой стороны, она пытается заявить о себе, что расширяет свою зону контроля, как это было в случае со взрывами в Кермане. Но российская территория не находилась у нее в ее фокусе внимания, хотя в 2022-м был теракт у консульства России в Кабуле", - рассказал эксперт.

Не поддаются счету

Турецкое издание TRT напомнило , что 28 января 2024 года боевики организации совершили нападение на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле. Два человека в маске открыли огонь по лицам, участвовавшим в богослужении, в результате погиб один гражданин Турции. Также в материале сообщалось, что в июле 2023-го в Стамбуле был арестован лидер таджикской ячейки "Вилаят Хорасан".

Данные о численности группировки довольно противоречивы. Согласно данным Совбеза ООН за февраль 2023-го, в ней состоит от 1 до 3 тысяч человек. Однако некоторые эксперты убеждены, что эти данные занижены и только в 2021 году в ней насчитывалось от 4 до 10 тысяч сторонников.

В рядах "Вилаят Хорасан" немало таджиков, узбеков, уйгуров, рассказал Кирилл Семенов.

"За совершение терактов в Иране были задержаны таджики, как и после нападения в стамбульском костеле задержали таджиков. В январе 2017-го за расстрел в ночном клубе Стамбула арестовали узбека. В общем. Чаще всего от имени ИГИЛ действуют таджики и узбеки", - сообщил эксперт.

* - Организация признана террористической и запрещена в РФ.

** - Организация признана террористической и запрещена в РФ.