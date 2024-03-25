"Подрядчики террора". Чем известен "Вилаят Хорасан"*, стоящий за бойней в "Крокусе"?
Афганское отделение ИГИЛ* прежде почти не интересовалось Россией
25 марта 2024, 07:35, ИА Амител
После теракта в подмосковном "Крокусе" мировая печать стала распространять версию, что за нападением на зрителей стоит группировка "Вилаят Хорасан" - отделение запрещенного в РФ "Исламского государства"* в Афганистане. Это предположение подвергается сомнению в экспертных кругах, поэтому возникает вопрос: что представляет собой ранее малоизвестная в нашей стране группировка?
"Ослабленная и разрозненная"
Востоковед Руслан Сулейманов, комментируя сведения о причастности данной группировки к теракту в "Крокусе", заявил, что "всегда проблематично верифицировать заявления "Исламского государства", потому что в Telegram много всяких каналов, которые заявляют, что они выступают от его имени".
"И самое главное, у этой группировки вообще никогда не было терактов за пределами их региона, то есть Афганистана и Пакистана. Поэтому у меня сомнения по поводу того, что у них такие возможности вообще есть — пробраться в Россию или найти адептов в России, которые с таким количеством оружия смогли попасть в Crocus City Hall. Просто у них нет таких ресурсов. Их численность примерно 4-5 тысяч человек, по оценкам ООН. Так что это очень ослабленная разрозненная структура, и ее мощности крайне ограничены", - отметил Сулейманов.
По словам востоковеда, эксперта РСМД Кирилла Семенова, с полной уверенностью можно говорить только о том, что ИГИЛ публично взяла на себя ответственность за теракт.
"Было растиражированное заявление группировки. Но кто был организатором — пока неизвестно. Дело в том, что данная группировка не занимается подготовкой терактов. Их организацией занимаются те, кто в них заинтересован, потом присылают игиловцам видео и они записывают их на себя. Больше в подобных случаях ничего не требуется. Такие террористы на подряде", - пояснил он amic.ru.
Битва с "Талибаном"**
Данная группировка берет свое начало с осени 2014 года, когда представители ИГИЛ установили контакт с некоторыми разрозненными объединениями пакистанских боевиков, которые регулярно совершали рейды на афганскую территорию, где вели борьбу с находившимся там контингентом НАТО. Игиловцам удалось привлечь на свою сторону некоторых пакистанских талибов. И 26 января один из лидеров ИГИЛ Абу Мухаммад аль-Аднани провозгласил создание вилаята (провинции) Хорасан в составе "Исламского государства" - в него вошли территории современного Пакистана, а также исторической области Большой Хорасан, охватывающей части земель Афганистана, Ирана, Туркмении, Узбекистана, Таджикистана. Первым "губернатором" был назначен боевик Хафез Хан Саид, который через несколько недель был убит в ходе атаки американских беспилотников.
С Талибаном** у "Вилаят Хорасан" сразу сложились весьма напряженные отношения, участников этого объединения игиловский филиал активно вербовал в свои ряды. Более того, в афганской провинции Нангархар шли весьма ожесточенные бои между двумя радикальными объединениями. В результате столкновений филиал ИГИЛ сумел вытеснить талибов из некоторых районов провинции и даже распространить свое влияние на части провинций Гильменд и Фарах.
В августе 2015-го в ряды "Вилаят Хорасан" влились участники "Исламского движения Узбекистана". Однако это пополнение принесло ему лишь временный успех — в конце 2015-го талибы, собрав силы, принялись выбивать игиловцев из провинций Зыбуль и Фарах, а в 2016 году отряды правительственной армии Афганистана начали проводить постоянные рейды в Нангархаре, а ВВС США наносить систематические удары по позициям ИГИЛ. В результате группировка потеряла многие территории в Афганистане, хотя некоторые районы ей удалось удержать.
Во время вывода американских войск из Афганистана боевики ИГИЛ-Х надеялись, что в условиях переходного периода сумеют захватить дополнительные территории, однако талибы, прекрасно знающие их методы, сумели не допустить этого. И сегодня организация находится в стране на полуподпольном положении.
Ставка на пропаганду
За время существования "Вилаят Хорасан" брала на себя ответственность за три десятка терактов — все они совершены на территории Афганистана и Пакистана. В перечне акций данной группировки, что ведут антитеррористические структуры различных государств под вопросом стоят взрывы на городском кладбище в иранском Кермане — на памятной церемонии по случаю годовщины убийства генерала Касема Сулеймани погибло более сотни человек. Тогда ответственность на себя взяло "Исламское государство", часть аналитиков указало на его афганское отделение. Однако официальный Тегеран обвинил в терактах Израиль.
Как писало тогда издание The Conservation, атака в Кермане "подчеркивает успех стратегий вербовки ИГИЛ-Х и его растущую способность наносить удары и подрывать региональную стабильность".
"Стратегия "интернационализации" повестки характерна для ИГИЛ-Х – ее целью является создание исламского халифата в Центральной и Южной Азии. Эта цель реализуется с удвоенной энергией с 2021 года", - писало издание.
The Conservation отмечало, что группировка усиливает "пропагандистскую кампанию на многих языках, чтобы объединить недовольных в как в регионе, так и за его пределами для мобилизации сторонников широкого демографического спектра и потенциально вдохновить своих приверженцев издалека".
Также сообщалось, что "Вилаят Хорасан" активно "пытается захватить рынок боевиков Южной и Центральной Азии".
"Используя боевиков, представляющих региональные религиозные и этнические группы населения, и предавая огласке их нападения, ИГИЛ-Х сигнализирует о своей приверженности всеобъемлющей программе джихада", - говорилось в публикации.
Кирилл Семенов отметил, что Россия не была в числе приоритетных направлений деятельности "Вилаят Хорасан".
"Прежде всего она ориентирована на борьбу с "Талибаном". И вообще, она до какого-то момента не была активна за пределами Афганистана и Пакистана. С другой стороны, она пытается заявить о себе, что расширяет свою зону контроля, как это было в случае со взрывами в Кермане. Но российская территория не находилась у нее в ее фокусе внимания, хотя в 2022-м был теракт у консульства России в Кабуле", - рассказал эксперт.
Не поддаются счету
Турецкое издание TRT напомнило, что 28 января 2024 года боевики организации совершили нападение на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле. Два человека в маске открыли огонь по лицам, участвовавшим в богослужении, в результате погиб один гражданин Турции. Также в материале сообщалось, что в июле 2023-го в Стамбуле был арестован лидер таджикской ячейки "Вилаят Хорасан".
Данные о численности группировки довольно противоречивы. Согласно данным Совбеза ООН за февраль 2023-го, в ней состоит от 1 до 3 тысяч человек. Однако некоторые эксперты убеждены, что эти данные занижены и только в 2021 году в ней насчитывалось от 4 до 10 тысяч сторонников.
В рядах "Вилаят Хорасан" немало таджиков, узбеков, уйгуров, рассказал Кирилл Семенов.
"За совершение терактов в Иране были задержаны таджики, как и после нападения в стамбульском костеле задержали таджиков. В январе 2017-го за расстрел в ночном клубе Стамбула арестовали узбека. В общем. Чаще всего от имени ИГИЛ действуют таджики и узбеки", - сообщил эксперт.
* - Организация признана террористической и запрещена в РФ.
** - Организация признана террористической и запрещена в РФ.
08:50:37 25-03-2024
Президент России Владимир Путин назвал откровенным шантажом используемые на Западе заявления о возможности терактов в РФ
"Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество"
19.03.2024
08:53:35 25-03-2024
Ага, Израиль последние полгода утилизирует мусульман в Палестине. при поддержке США и Европы, а мусульмане поехали на разборки в Россию. Может они перепутали, думали это Тель-Авив или Париж
10:24:53 25-03-2024
Заявления Запада о возможности терактов были не шантажом, а сигналом. Сигналом организаторам теракта о том, что акцию надо перенести. И перенесли...
11:27:37 25-03-2024
забытый всеми никчемный и***, сейчас подпишется даже за кражу пироженки из супермаркета, только чтобы о них вспомнили и заговорили.
а тут такой теракт... конечно, это они, а мы верим в то, что это не украинские спецслужбы, ага.
11:57:39 25-03-2024
Элен без ребят (11:27:37 25-03-2024) забытый всеми никчемный и***, сейчас подпишется даже за краж... не Мы, а ты. Тебя кто уполномочил за всех говорить? А теперь расскажи подробнее, зачем украинцам устраивать теракт? Что бы что??? Что бы больше разозлить россиян и они еще в большем числе шли на сво мстить и все это длилось еще 10 лет?
12:18:42 25-03-2024
Гость (11:57:39 25-03-2024) не Мы, а ты. Тебя кто уполномочил за всех говорить? А теперь... А зачем хохлы мирных жителей в Белгороде убивают? Зачем терроризмом занимаются внутри России - заказные убийства Дугиной и Татарского, Кивы - это теракты.
12:30:28 25-03-2024
Гость (12:18:42 25-03-2024) А зачем хохлы мирных жителей в Белгороде убивают? Зачем терр... ты сам в своем вопросе когнитивный диссонанс не видишь? Твои злые хохлы говорят разве, что жителей Белгорода не они убивают? Очень даже говорят! И что это они дрон по Кремлю запустили, очень даже этим гордились! Так зачем им отнекиваться от терракта? P.S. заказные убийства кого? кто это вообще?
12:34:07 25-03-2024
Гость (11:57:39 25-03-2024) не Мы, а ты. Тебя кто уполномочил за всех говорить? А теперь... не украинцам, а террористическому режиму Зеленского.
12:59:35 25-03-2024
Элен без ребят (12:34:07 25-03-2024) не украинцам, а террористическому режиму Зеленского. ... так зачем теракт устроили и не признаются? ответишь?
18:47:30 25-03-2024
Гость (12:59:35 25-03-2024) так зачем теракт устроили и не признаются? ответишь?... конечно отвечу, если ты по клавиатуре тыцкать научился, а ума так и не набрался.
террор осуждается во всем мире и публично не осудить террор не получится.
продолжить или сам догадаешься о последствиях признания теракта Украиной? надеюсь, ты достаточно большой мальчик, чтобы понять последствия спонсирования терроризма для тех же ЕС и США.
21:21:04 25-03-2024
Элен без ребят (18:47:30 25-03-2024) конечно отвечу, если ты по клавиатуре тыцкать научился, а ум... Ты не кипятись) Ты реально думаешь, что Украина, имея колоссальные потери на фронте из -за сокращения военной помощи блоком Нато, решила: ...да фиг с ним, поставим на кон всю страну, ради поджога ТЦ и убийства горстки россиян (по сравнению с потерями на фронте), пусть в военном плане нам это вообще ничего не даст, зато как позлорадствуем целую неделю) И добавим ЕС и США еще поводов нам не помогать, они ведь такие дураки, ни за что не догадаются, что это мы) Да ты могучий мыслитель, военный стратег и тактик в одном лице, я действительно мальчик по сравнению с тобой)
22:32:34 25-03-2024
Гость (21:21:04 25-03-2024) Ты не кипятись) Ты реально думаешь, что Украина, имея колосс... Вам - помогают. И Химарсы, и Storm Shadow и т.п. и т.д., чтобы русских убивать
13:33:49 26-03-2024
Гость (22:32:34 25-03-2024) Вам - помогают. И Химарсы, и Storm Shadow и т.п. и т.д., что... кому вам? я барнаулец и россиянин в 10 поколении, и это не мешает мне думать и анализировать ситуацию с разных сторон, не предвзято. Про поставки Украине сами найдете информацию, если не поленитесь, все в открытом доступе.
22:30:55 25-03-2024
Гость (12:59:35 25-03-2024) так зачем теракт устроили и не признаются? ответишь?... Ахахах, а зачем им признаваться? Расшатывают ситуацию и "мы не террористы, а несчастные жертвы агрессии".
Когда они признавались? Всё - самообстрелы.
В открытой войне победить не могут.
Путь усраины - путь террора со 2 мая 2014, даже раньше.
14:05:01 26-03-2024
Гость (22:30:55 25-03-2024) Ахахах, а зачем им признаваться? Расшатывают ситуацию и "мы ... Что значит "расшатывают ситуацию"? В чем смысл и цель? Вы можете логично, с примерами, аргументированно пояснить вашу мысль? Я поясняю свою: это крайне не выгодно было бы самой Украине так подставляться и рисковать с поставками вооружения. Военные цели и военные ответные действия в рамках международного права, как защиты своего государства это легитимно! Не важно как к этому относится правительство России и народ, это факт. Терроризм - это принципиально другая вещь, это международное преступление! Терроризм вне правового международного поля, во всех странах, в нашей тоже. Украина рвется в Европу, в Нато, хоть и брать их не хотят, но они воюют в том числе за это тоже, а для вступления очень важна репутация (можете тут посмеяться, но таков протокол) и страну-террориста туда, ни в коем случае, не возьмут никогда! Ко всему этому еще один жирный и немаловажный нюанс, "расшатывание ситуации" в вашем понимании - это отличный повод и мотивация для новой мобилизации россиян и усиления ответной военной агрессии, а значит еще больше убитых украинцев - Украине оно надо? Я не вижу никаких плюсов им от этого терракта, если вы видите, напишите...только без эмоций, по факту
00:38:18 27-03-2024
Эту мразь обязательно выследить и казнить самым оскверняющим способом. Или зарезать или задушить а лучше посадить на кол.