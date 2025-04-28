Суд арестовал мужчину, обвиняемого в теракте против генерала Москалика
В СИЗО он проведет два месяца
28 апреля 2025, 07:14, ИА Амител
Подозреваемый в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика Игнат Кузин был отправлен в СИЗО на два месяца. Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение вынес Басманный районный суд города Москвы.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Кузина меры пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 30 суток", – сказал собеседник агентства.
Напомним, теракт произошел 26 апреля. Мужчина рассказал, что в апреле 2023 года был завербован украинскими спецслужбами и по указанию куратора Вадима в сентябре того же года уехал в Москву. По его словам, в ноябре 2024 года он заселился в помещение, оплачивал это в том числе куратор.
В 2025 году он приобрел автомобиль, установил в него бомбу и камеру, а после передал управление куратору, который произвел взрыв. По словам Кузина, за это ему пообещали заплатить 18 тысяч долларов.
07:22:13 28-04-2025
За боевого генерала 18000$ ?
10:12:41 28-04-2025
передал управление куратору, который произвел взрыв --- крутые у них технологии
10:16:40 28-04-2025
куратора Вадима --- на самом деле какого-то Джеймса. А операцию вообще поди ИИ провел. Такие у них технологии