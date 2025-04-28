Суд арестовал мужчину, обвиняемого в теракте против генерала Москалика

В СИЗО он проведет два месяца

28 апреля 2025, 07:14, ИА Амител

Суд / Фото: amic.ru

Подозреваемый в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика Игнат Кузин был отправлен в СИЗО на два месяца. Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение вынес Басманный районный суд города Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Кузина меры пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 30 суток", – сказал собеседник агентства.

Напомним, теракт произошел 26 апреля. Мужчина рассказал, что в апреле 2023 года был завербован украинскими спецслужбами и по указанию куратора Вадима в сентябре того же года уехал в Москву. По его словам, в ноябре 2024 года он заселился в помещение, оплачивал это в том числе куратор.

В 2025 году он приобрел автомобиль, установил в него бомбу и камеру, а после передал управление куратору, который произвел взрыв. По словам Кузина, за это ему пообещали заплатить 18 тысяч долларов.