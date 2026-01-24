Суд обязал Ларису Долину закопать пруд у ее подмосковного поместья

Ранее певица организовала водоем рядом с домом нелегально

24 января 2026, 11:25, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС

Чтобы устранить самостоятельно выкопанный пруд, популярной исполнительнице Ларисе Долиной предстоят расходы в размере 50 миллионов рублей, сообщает Life.

В публикации сообщается: "У Ларисы Долиной возникла новая трудность: певице потребуется около 50 миллионов рублей на то, чтобы закопать самодельный пруд".

Указывается, что работы по засыпке искусственного водоема займут ориентировочно два месяца.

Задача состоит в том, чтобы полностью восстановить территорию, на которой нелегально выкопали пруд. Первоочередной этап – извлечение всех обитателей водоема, удаление воды с применением илососной техники, а затем – уничтожение донных отложений и гидроизоляционных материалов.

Образовавшуюся впадину, оставшуюся после пруда, необходимо заполнить гравием, глиной и почвой, и в завершение произвести озеленение участка. Согласно расчетам ландшафтного архитектора Екатерины Левенто, работы по устранению несанкционированного водоема обойдутся исполнительнице примерно в 50 миллионов рублей, при условии, что глубина пруда не превышает два метра. Общая смета может варьироваться в зависимости от объема иловых отложений.