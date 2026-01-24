Суд обязал Ларису Долину закопать пруд у ее подмосковного поместья
Ранее певица организовала водоем рядом с домом нелегально
24 января 2026, 11:25, ИА Амител
Чтобы устранить самостоятельно выкопанный пруд, популярной исполнительнице Ларисе Долиной предстоят расходы в размере 50 миллионов рублей, сообщает Life.
В публикации сообщается: "У Ларисы Долиной возникла новая трудность: певице потребуется около 50 миллионов рублей на то, чтобы закопать самодельный пруд".
Указывается, что работы по засыпке искусственного водоема займут ориентировочно два месяца.
Задача состоит в том, чтобы полностью восстановить территорию, на которой нелегально выкопали пруд. Первоочередной этап – извлечение всех обитателей водоема, удаление воды с применением илососной техники, а затем – уничтожение донных отложений и гидроизоляционных материалов.
Образовавшуюся впадину, оставшуюся после пруда, необходимо заполнить гравием, глиной и почвой, и в завершение произвести озеленение участка. Согласно расчетам ландшафтного архитектора Екатерины Левенто, работы по устранению несанкционированного водоема обойдутся исполнительнице примерно в 50 миллионов рублей, при условии, что глубина пруда не превышает два метра. Общая смета может варьироваться в зависимости от объема иловых отложений.
12:50:59 24-01-2026
Почему без шляпы?
13:02:29 24-01-2026
Не удивлюсь, если появится новость о том, как суд заставляет Долину признать, что она пела не своим голосом)
13:42:33 24-01-2026
Пруд мешает или жалобы соседей? Ранее никто не предупреждал, не знал, участковый на работу не ходит?
15:48:00 24-01-2026
dok_СФ (13:42:33 24-01-2026) Пруд мешает или жалобы соседей? Ранее никто не предупреждал,... У фемиды првязка на глазах, когда надо, она снимается))
15:10:30 24-01-2026
Просто, если начал косячить, привлёк к себе внимание людей и органов, то заодно нормально проверить ВСЕ косяки и устранить. Давайте все выкопаем по прудику...Обманем покупателя...
15:26:20 24-01-2026
Все, уже абсурд всякий понесся! Уже пора не долину, а судей на вменяемость проверять
15:52:21 24-01-2026
давить, давить и еще раз давить.
как завещал великий ленин