Суд обязал Ларису Долину закопать пруд у ее подмосковного поместья

Ранее певица организовала водоем рядом с домом нелегально

24 января 2026, 11:25, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС
Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС

Чтобы устранить самостоятельно выкопанный пруд, популярной исполнительнице Ларисе Долиной предстоят расходы в размере 50 миллионов рублей, сообщает Life.

В публикации сообщается: "У Ларисы Долиной возникла новая трудность: певице потребуется около 50 миллионов рублей на то, чтобы закопать самодельный пруд".

Указывается, что работы по засыпке искусственного водоема займут ориентировочно два месяца.

Задача состоит в том, чтобы полностью восстановить территорию, на которой нелегально выкопали пруд. Первоочередной этап – извлечение всех обитателей водоема, удаление воды с применением илососной техники, а затем – уничтожение донных отложений и гидроизоляционных материалов.

Образовавшуюся впадину, оставшуюся после пруда, необходимо заполнить гравием, глиной и почвой, и в завершение произвести озеленение участка. Согласно расчетам ландшафтного архитектора Екатерины Левенто, работы по устранению несанкционированного водоема обойдутся исполнительнице примерно в 50 миллионов рублей, при условии, что глубина пруда не превышает два метра. Общая смета может варьироваться в зависимости от объема иловых отложений.

Лариса Долина / Фото: официальный телеграм-канал певицы / @dolinaofficial

Бизнесмен Рыськов обвинил Долину в незаконном возведении огромного пруда в Подмосковье

Предприниматель уже направил в прокуратуру обращение с требованием проверить законность возведения искусственного пруда на участке народной артистки
Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

12:50:59 24-01-2026

Почему без шляпы?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юс

13:02:29 24-01-2026

Не удивлюсь, если появится новость о том, как суд заставляет Долину признать, что она пела не своим голосом)

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

13:42:33 24-01-2026

Пруд мешает или жалобы соседей? Ранее никто не предупреждал, не знал, участковый на работу не ходит?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

15:48:00 24-01-2026

dok_СФ (13:42:33 24-01-2026) Пруд мешает или жалобы соседей? Ранее никто не предупреждал,... У фемиды првязка на глазах, когда надо, она снимается))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

15:10:30 24-01-2026

Просто, если начал косячить, привлёк к себе внимание людей и органов, то заодно нормально проверить ВСЕ косяки и устранить. Давайте все выкопаем по прудику...Обманем покупателя...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:26:20 24-01-2026

Все, уже абсурд всякий понесся! Уже пора не долину, а судей на вменяемость проверять

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
mike

15:52:21 24-01-2026

давить, давить и еще раз давить.
как завещал великий ленин

  -5 Нравится
Ответить
