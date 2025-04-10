Суд постановил снести барнаульскую шашлычную, которая продавала алкоголь на 9 Мая

За каждый месяц неисполнения постановления владельцы заплатят 60 тысяч рублей

10 апреля 2025, 14:45, ИА Амител

Суд / Фото: amic.ru

Арбитражный суд Алтайского края постановил снести барнаульскую шашлычную "Мудрый лис", расположенную по адресу улица Малахова, 18а. Как сообщает "Толк", одной из предпосылок стало то, что заведение продавало алкоголь на 9 Мая.

С иском в суд обратилась администрация Ленинского района Барнаула. Она потребовала от компании "Актив" устранить павильон и восстановить благоустройство на его месте. Предшествовало требованиям расторжение договора на размещение нестационарного торгового объекта, после которого ответчик уже должен был снести шашлычную. Фактически его расторгли после проверки 9 мая 2024 года – в момент визита инспекторов в павильоне находился посетитель, который распивал спиртное.

"За стойкой работала продавец, стоял холодильник, краны не проверяли, стояли бутылки шампанского, в холодильнике были ценники, находились в холодильнике спиртосодержащие напитки, это было зафиксировано в акте, на фототаблице", – приводятся показания свидетеля проверки в решении суда.

Продажа алкоголя в "нестационарных торговых объектах" запрещена законом. Кроме того, факт такой продажи в "Мудром лисе" впервые установили еще в октябре 2023 года. Суд встал на сторону властей и поддержал требования о сносе, отклонив встречный иск о восстановлении договора. При этом для владельцев снизили наказание в случае неисполнения – вместо 100 тысяч рублей 60 тысяч рублей за каждый месяц, пока объект не снесут.