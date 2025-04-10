Суд постановил снести барнаульскую шашлычную, которая продавала алкоголь на 9 Мая
За каждый месяц неисполнения постановления владельцы заплатят 60 тысяч рублей
10 апреля 2025, 14:45, ИА Амител
Арбитражный суд Алтайского края постановил снести барнаульскую шашлычную "Мудрый лис", расположенную по адресу улица Малахова, 18а. Как сообщает "Толк", одной из предпосылок стало то, что заведение продавало алкоголь на 9 Мая.
С иском в суд обратилась администрация Ленинского района Барнаула. Она потребовала от компании "Актив" устранить павильон и восстановить благоустройство на его месте. Предшествовало требованиям расторжение договора на размещение нестационарного торгового объекта, после которого ответчик уже должен был снести шашлычную. Фактически его расторгли после проверки 9 мая 2024 года – в момент визита инспекторов в павильоне находился посетитель, который распивал спиртное.
"За стойкой работала продавец, стоял холодильник, краны не проверяли, стояли бутылки шампанского, в холодильнике были ценники, находились в холодильнике спиртосодержащие напитки, это было зафиксировано в акте, на фототаблице", – приводятся показания свидетеля проверки в решении суда.
Продажа алкоголя в "нестационарных торговых объектах" запрещена законом. Кроме того, факт такой продажи в "Мудром лисе" впервые установили еще в октябре 2023 года. Суд встал на сторону властей и поддержал требования о сносе, отклонив встречный иск о восстановлении договора. При этом для владельцев снизили наказание в случае неисполнения – вместо 100 тысяч рублей 60 тысяч рублей за каждый месяц, пока объект не снесут.
15:04:14 10-04-2025
А на 14 мая она тоже продавала?
15:10:33 10-04-2025
искренне радуюсь торжеству правосудия!
15:58:53 10-04-2025
Гость (15:10:33 10-04-2025) искренне радуюсь торжеству правосудия!... Роман,минусы не помогут тебе
15:13:41 10-04-2025
И кому она мешала ? Стояла "наливайка" в стороне от жилья, местные алконавты кучковались, куда теперь пойдут ?
15:30:10 10-04-2025
ППШариков (15:13:41 10-04-2025) И кому она мешала ? Стояла "наливайка" в стороне от жилья, м... На завод. Вон там ладу разыгрывают даже на шинке.
15:51:36 10-04-2025
Гость (15:30:10 10-04-2025) На завод. Вон там ладу разыгрывают даже на шинке.... Так они после "смены" туда и забегали, пивка с прицепом пропустить.
15:55:53 10-04-2025
ППШариков (15:51:36 10-04-2025) Так они после "смены" туда и забегали, пивка с прицепом проп... вранье.
в тех краях есть забегаловки поприличнее.а эту перепродали за три года пять раз,так прибыльно было
16:07:14 10-04-2025
Гость (15:55:53 10-04-2025) вранье. в тех краях есть забегаловки поприличнее.а э...
Тут вам виднее )) Не посещал это заведение.
15:31:47 10-04-2025
ППШариков (15:13:41 10-04-2025) И кому она мешала ? Стояла "наливайка" в стороне от жилья, м... К Вам во двор.)))
15:49:55 10-04-2025
Гость (15:31:47 10-04-2025) К Вам во двор.)))... До нашего двора далековато будет, в ближайших якорь бросят.
15:22:35 10-04-2025
куда теперь пойдут --- Вестимо куда, во дворы, на лавки.
16:12:30 10-04-2025
Гость (15:22:35 10-04-2025) куда теперь пойдут --- Вестимо куда, во дворы, на лавки.... с чего это?
там есть наливайки рядом ,поприличнее
16:01:22 10-04-2025
"в холодильнике были ценники, находились в холодильнике спиртосодержащие напитки, в момент визита инспекторов в павильоне находился посетитель, который распивал спиртное.".... Жестокая недоработка от бестолковой районной администрации... Даже городская "рекомендует" не продавать. Грамотный юрист разбомбит эту судебную непонятку на раз два. Еще и компенсацию сдернет... И не 60 тысяч за месяц, а по 6 за каждый день...
16:14:59 10-04-2025
Гость (16:01:22 10-04-2025) "в холодильнике были ценники, находились в холодильнике спир... Ну так администрация поди и "рекомендовала". Рекомендацию не выполнили - докопались уже по закону за нестационарный торговый объект. А выполнили бы - закрыли бы глаза на это. Ну можт еще и не "занесли" вовремя.