Адвокат уверяет, что обвиняемый заключает контракт с военкоматом, а суд выяснил, что тот уехал в Салехард

10 апреля 2025, 13:15, Антон Дегтярев

Александр Кузневов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Организатор барнаульской банды автоподставщиков Александр Кузнецов скрылся от суда, не явившись на процесс 9 апреля 2025 года. Со слов адвоката подсудимого, тот "отправился на СВО". Однако в краевом военкомате заключение контракта опровергли, а по другим каналам суду сообщили, что Кузнецов нарушил подписку о невыезде и улетел в Салехард. Поэтому его объявили в розыск. Подробнее – в материале amic.ru.

"Контракт на стадии заключения"

Очередной процесс по делу банды автоподставщиков (ее численность – 39 человек) состоялся в Индустриальном районном суде 9 апреля. Предполагалось, что в этот раз заслушают последние слова подсудимых. Однако все пошло не так: на процесс не явился предполагаемый главарь банды – Александр Кузнецов, который находился под подпиской о невыезде и был обязан посещать заседания.

Адвокат Кузнецова пояснила, что ее подзащитный в этот момент заключает контракт с Минобороны "на участие в СВО".

"Контракт уже на стадии заключения и будет подписан 10 апреля. 11 апреля мы сможем предоставить копию данного контракта суду", – пояснила адвокат подсудимого.

Адвокат Кузнецова / Фото: amic.ru

В подтверждение своих слов защитник попросила приобщить к материалам дела копию заявления Кузнецова о заключении контракта и иные документы.

Прокурор "на слово" не поверила и посчитала нужным уточнить в военкомате, заключал ли Кузнецов контракт, а также обратиться к базе "Магистраль", где содержатся данные о перемещении граждан России по стране. Судья перенес заседание на час.

"Выполняет патриотический долг перед Родиной"

За час суд установил, что Кузнецов по месту жительства не находится, двери он не открыл и вообще не появлялся дома около двух недель. А согласно базе данных "Магистраль", подозреваемый 6 апреля 2025 года вылетел из Новосибирска в Салехард. Военный комиссариат Алтайского края также сообщил, что сведения о заключенном с Кузнецовым контракте отсутствуют.

Гособвинитель потребовала приостановить производство по уголовному делу Кузнецова, объявить его в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Подсудимые из банды автоподставщиков (Александр Кузнецов в первом ряду в белом) / Фото: amic.ru

Адвокат же сочла требования прокурора слишком суровыми и попросила суд объявить перерыв "хотя бы на два дня". Также она предлагала выделить в отдельное производство уголовное дело в отношении Кузнецова и приостановить его рассмотрение до тех пор, пока защита не предоставит в суд все необходимые документы.

"У защиты есть сведения, что до пятницы контракт точно будет заключен. В этом случае причина его неявки будет уважительной. То, что он находится в процессе заключения контракта, подтверждается приобщенными к материалам дела документами. Поэтому я прошу суд объявить перерыв. Он не просто скрылся – он выполняет свой патриотический долг перед Родиной. Поэтому я полагаю, что заключить подсудимого под стражу было бы чрезмерно сурово", – сказала адвокат.

Суд не впечатлила речь защитника, он не сжалился над Кузнецовым. В итоге обвиняемому изменили меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу на шесть месяцев. Рассмотрение дела против главаря банды приостановили, Кузнецова объявили в розыск. Таким образом, сразу после задержания он отправится в СИЗО. Дело против остальных участников группы суд продолжит рассматривать.

Суд над бандой автоподставщиков / Фото: amic.ru

Что известно о банде автоподставщиков?

Суд над бандой из 39 барнаульских автоподставщиков идет с 26 ноября 2024 года. Большинству членов преступной группы предъявили обвинения по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования, совершаемое группой лиц по предварительному сговору"), отдельным лицам вменяют ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Покушение на преступление") и другие части статьи 159.5 УК РФ. В деле заявлено десять потерпевших. Большинство фигурантов находится под подпиской о невыезде, двое сидят в СИЗО, но по другому делу (о краже).

Известно, что из 39 человек восьмерым удалось пойти "на мировую". Остальным подсудимым прокурор 26 марта 2025 года запросила реальные сроки. Самое серьезное наказание – восемь лет колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей – гособвинитель потребовала как раз для Александра Кузнецова. Такой же срок грозит еще одному участнику банды – Евгению Волобуеву. А самое минимальное наказание – год и шесть месяцев – может получить член преступной группы Вячеслав Давыдов.

Отметим, что группа инициировала ДТП для обращения в страховые компании "в целях хищения денег путем обмана". Они находили автомобили с дорогостоящим ремонтом, что позволяло получить максимальную прибыль при наступлении страхового случая. Подробнее о том, как они работали и где устраивали ДТП, можно прочитать здесь.