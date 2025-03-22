"Приехал из ФСБ". В суде прозвучал важный разговор Шеломенцева и его посредника Щукина

Сторона защиты закончила представлять доказательства по делу Шеломенцева

22 марта 2025, 07:35, ИА Амител

Антон Шеломенцев / Фото: Антон Дегтярев, amic.ru

В суде по делу замглавы Барнаула Антона Шеломенцева заслушали запись разговора вице-мэра с посредником в даче взятки Сергеем Щукиным. На ней бывшие чиновники обсуждали визит Щукина в ФСБ. Ознакомиться с записью беседы потребовал адвокат подсудимого, и это стало последним доказательством защиты в суде. Теперь стороны внесут дополнения, а затем начнутся судебные прения, после которых Шеломенцеву вынесут приговор.

"Претензии несерьезные"

Чтобы прослушать запись разговора Щукина и Шеломенцева, суду потребовалось около получаса. Правда, она плохого качества и расслышать, что именно говорят Шеломенцев и Щукин, было трудно. Прокурор, судья и адвокат имели перед глазами расшифровку беседы (она, как и сама запись, есть в материалах дела), а журналисты смогли разобрать лишь некоторые отдельные фразы. Но и по ним было ясно, что экс-чиновники обсуждали визит Щукина в ФСБ по делу о получении денег от Бесчастного за обслуживание двух маршрутов. Прослушав разговор, Шеломенцев сказал следующее:

"Щукина я прекрасно слышал, второе лицо, которое Шеломенцев, не очень расслышал. В деле есть детальная расшифровка разговора. Мы действительно неоднократно встречались со Щукиным. Когда он приехал из ФСБ, где его допросили, он мне рассказал, какая у него произошла ситуация, какие к нему есть претензии, как он ее объяснил. Спустя полгода, когда дело ушло в раскрутку, он говорил, что мимикой и жестами якобы что-то мне пояснял. Нет, он только рассказывал, какая ситуация у него произошла. Я сказал, что ему надо уволиться из "Горэлектротранса", где он был действующим сотрудником. Щукин отказался, сказав, что претензии несерьезные, увольняться необходимости нет. На этом мы расстались", – прокомментировал прослушанную беседу Шеломенцев.

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru

Ранее amic.ru писал, что (судя из показаний Сергея Щукина, которые звучали на процессе против взяткодателя Олега Бесчастного) в какой-то момент сотрудники ФСБ узнали о получении Щукиным денег от Бесчастного. Щукин допустил, что спецслужбы могут подумать, что он получил средства для себя, а не для Шеломенцева. Он решил подтвердить эту версию и защитить начальника.

Щукин сам приехал в ФСБ и дал недостоверные показания. В них он указал, что попросил у Бесчастного 2 млн рублей за помощь в получении маршрутов общественного транспорта. Однако потом, получив отказ от Шеломенцева, Щукин якобы не оказал помощи Бесчастному. Так Щукин якобы признался в мошенничестве, совершенном единолично, чтобы Шеломенцева не привлекали к уголовной ответственности, а самого Щукина не лишили свободы.

Что еще было на суде?

Адвокат Шеломенцева также рассказал суду, что направил запрос в администрацию Барнаула о предоставлении деклараций о доходах, расходах и об имуществе Щукина и его супруги с 2017 по 2020 год. Защитник подозревает, что полученные от Бесчастного деньги Щукин использовал в качестве оплаты аренды участка для строительства складов. Мэрия на запрос не ответила, сославшись на закон о персональных данных, и порекомендовала найти информацию в интернете. Поэтому защитник попросил исследовать декларации и приобщить ответ к делу. Суд с этим предложением согласился.

Таким образом, на суде сторона защиты закончила предъявлять доказательства по делу. На следующем заседании, которое состоится 28 марта 2025 года, дополнения представит сторона обвинения.

Напомним, что 18 марта 2025 года суд продлил срок содержания Шеломенцева под стражей до 18 мая 2025 года.

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru

В чем обвиняют Шеломенцева?

Антона Шеломенцева судят по трем статьям УК РФ: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, перевозчик Олег Бесчастный дал Шеломенцеву взятку 2 млн рублей через посредника Сергея Щукина за то, чтобы "занять" маршруты № 41 и 78. Правда, Бесчастному они так и не достались. Получив деньги, Шеломенцев "отмыл" их, купив за 1,2 млн рублей автомобиль Subaru Outback, а 800 тысяч рублей Щукин забрал себе за услуги "курьера", считает следствие.

Также в обвинении сказано, что Шеломенцев получил взятку от директора томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. А именно в феврале 2020 года Шеломенцев и Щукин захотели построить в Барнауле склады для хранения инертных материалов. Для начала работ требовался проект, который они предложили разработать Денису Илюшину. Бизнесмен в итоге сделал документацию номинальной стоимостью 350 тысяч рублей. Однако денег Илюшину никто не платил – взамен предпринимателю пообещали оказывать покровительство при заключении госконтрактов.

Также в феврале 2022 года Илюшин через Щукина дал Шеломенцеву 250 тысяч рублей за содействие при заключении госконтрактов, считает следствие. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.

Антон Шеломенцев/ Фото: amic.ru

Других фигурантов дела уже осудили?

Посредник в даче взятки Сергей Щукин уже дождался приговора. Причем их было даже два. Еще 2 октября 2024 года ему дали пять лет условно со штрафом 2 млн рублей. Однако 20 декабря 2024 года Алтайский краевой суд пересмотрел решение первой инстанции и приговорил Щукина к трем годам строгого режима со штрафом 2 млн рублей. Защита Щукина с приговором не согласилась и сейчас собирается оспорить приговор в кассации.

Приговор сначала вынесли, а затем пересмотрели и перевозчику Олегу Бесчастному. Индустриальный районный суд 19 декабря 2024 года оштрафовал Бесчастного на 40 млн рублей, также у бизнесмена арестовали три легковых автомобиля и 16 автобусов на общую сумму более 52 млн рублей. Прокуратура с таким наказанием не согласилась и подала апелляцию. 27 февраля 2025 года Алтайский краевой суд отменил решение первой инстанции и направил дело в Индустриальный районный суд на новое рассмотрение.

Также с 27 декабря 2024 года в Октябрьском районном суде Томска рассматривают дело второго взяткодателя – директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина.