Суд приговорил к 5 годам колонии дезинсектора по делу об отравлении арбузами в Москве

В сентябре 2021 года из квартиры дома на Совхозной улице в разное время в медучреждения поступили женщина, ее мать и несовершеннолетняя дочь

22 августа 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Люблинский суд Москвы назначил 5 лет лишения свободы дезинсектору Антону Котову, которого признали виновным в гибели двух человек из-за отравления арбузами в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Котова признали виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Как установили следователи, в сентябре 2021 года из квартиры дома на Совхозной улице в разное время в медучреждения поступили женщина, ее мать и несовершеннолетняя дочь. Спасти пожилую пациентку и ее внучку не удалось.

Выяснилось, что перед смертью они купили арбуз в магазине "Магнит". Как показала экспертиза, причиной смерти стало острое отравление химикатами. Попасть туда химические вещества могли при нарушении правил дезинсекции в продуктовом магазине. При санобработке использовался инсектицид "Цгатрин". Обвиняемый обработал зал вместе с пищевой продукцией, в том числе с арбузами — они хранились без упаковки.