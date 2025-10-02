Многомиллиардный холдинг KDV Group теперь принадлежит государству

02 октября 2025, 08:32, ИА Амител

Тверской районный суд Москвы признал бизнесмена Дениса Штенгелова, его отца Николая и супругу Марию Коржилову экстремистским объединением. Их холдинг KDV Group ("Кириешки", "Бабкины семечки", Calve) изъяли в пользу государства. Об этом сообщает "Газета.ru".

По версии прокуратуры, Штенгеловы выводили свои доходы за рубеж и поддерживали экономики "недружественных стран", которые поставляли Украине оружие. Общую сумму вывода оценили более чем в 21 млрд рублей.

Как утверждается в иске, Николай Штенгелов с 2014 года оказывал финансовую помощь Украине. Кроме того, он якобы создал собственное военизированное подразделение, влившееся в экстремистские организации. Его сын Денис мог снабжать украинские формирования продовольствием и другими товарами.

В итоге активы Штенгеловых на сумму 497 млрд рублей обратили в доход России.

Как заявила защита бизнесменов, обвинения прокуратуры не подкреплены достоверными доказательствами. Со слов адвокатов, бизнес семьи был легальным, а документальных подтверждений связи с украинскими военными структурами нет. Суд отклонил ходатайства об отводе судьи и дополнительных экспертизах. Его решение подлежит немедленному исполнению.

Напомним, Денис Штенгелов был одним из собственников кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня". В 2018 году он выплатил компенсации семьям 60 погибших при пожаре. При этом уголовное дело в его отношении не возбуждали.