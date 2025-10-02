Владельцев бренда "Кириешки" признали экстремистами и изъяли их бизнес
Многомиллиардный холдинг KDV Group теперь принадлежит государству
02 октября 2025, 08:32, ИА Амител
Тверской районный суд Москвы признал бизнесмена Дениса Штенгелова, его отца Николая и супругу Марию Коржилову экстремистским объединением. Их холдинг KDV Group ("Кириешки", "Бабкины семечки", Calve) изъяли в пользу государства. Об этом сообщает "Газета.ru".
По версии прокуратуры, Штенгеловы выводили свои доходы за рубеж и поддерживали экономики "недружественных стран", которые поставляли Украине оружие. Общую сумму вывода оценили более чем в 21 млрд рублей.
Как утверждается в иске, Николай Штенгелов с 2014 года оказывал финансовую помощь Украине. Кроме того, он якобы создал собственное военизированное подразделение, влившееся в экстремистские организации. Его сын Денис мог снабжать украинские формирования продовольствием и другими товарами.
В итоге активы Штенгеловых на сумму 497 млрд рублей обратили в доход России.
Как заявила защита бизнесменов, обвинения прокуратуры не подкреплены достоверными доказательствами. Со слов адвокатов, бизнес семьи был легальным, а документальных подтверждений связи с украинскими военными структурами нет. Суд отклонил ходатайства об отводе судьи и дополнительных экспертизах. Его решение подлежит немедленному исполнению.
Напомним, Денис Штенгелов был одним из собственников кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня". В 2018 году он выплатил компенсации семьям 60 погибших при пожаре. При этом уголовное дело в его отношении не возбуждали.
08:34:40 02-10-2025
Интересно, когда наших алиментщиков в Великобританию признают такими же? Народные деньги так профукать бездарно, глупо - результат тяжёлого труда! Зачем нам такие олигархи?
08:37:29 02-10-2025
А те кто покупал их продукцию то же косвенно участвовали в данном действии.
08:43:05 02-10-2025
А те кто покупал их продукцию то же косвенно участвовали в данном действии.
Щас всех пособников выявят, по чекам
09:04:41 02-10-2025
Наводим тень на плетень?)
09:13:02 02-10-2025
- "Как заявила защита бизнесменов, обвинения прокуратуры не подкреплены достоверными доказательствами." Так что не боись.
09:26:41 02-10-2025
Ну если у мультимиллиардера есть хорошая совестливая защита, то государству делать нечего)
10:31:13 02-10-2025
Прошу прощения, а сеть Ярче не им принадлежит или принадлежала? Там очень много продукции от KDV Group.
Прошу прощения, а сеть Ярче не им принадлежит или принадлежала? Там очень много продукции от KDV Group.
10:50:39 02-10-2025
Им Яшкино принадлежало. Его тоже изъяли. И в Ярче этой продукции уже стало ощутимо меньше. Жаль, если бренд теперь загнется, неплохие сладости производили.
12:30:46 02-10-2025
KDV Group принадлежат бренды («Кириешки», «Яшкино», «Бабкины семечки», «Calve», «Три корочки», «Балтимор», «Чипсоны» и др.)
KDV Group принадлежат бренды («Кириешки», «Яшкино», «Бабкины семечки», «Calve», «Три корочки», «Балтимор», «Чипсоны» и др.)
в собственности структуры ООО «КДВ-Агрохолдинг» уже находились аграрные компании, расположенные и ведущие деятельность в регионе: ООО «КДВ Панкрушихинский», ООО «КДВ Леньковский», ООО «КДВ Агро-Алтай», ООО «Родинский». Кроме того, в крае работает более 120 филиалов торговой сети «Ярче», также принадлежащей бизнесмену.
12:46:15 02-10-2025
А, ну то есть Ярче тоже кирдык. Ну что, жаль. Самый вменяемый магазин в округе. Скоро все побежим в известную сеть за просрочкой...
14:10:48 02-10-2025
у них 70 проц акций. в новосибе ТС будет изыматься, там где-то 230 магазинов
10:37:19 02-10-2025
Гм... это ирония или дурь?
09:04:00 02-10-2025
Прекрасная новость.
09:06:06 02-10-2025
В руки государства значит что холдинг перейдет в те руки что надо конечно. Хитро
09:17:50 02-10-2025
Сначала в заботливые руки государства, а потом в надёжные руки
Сначала в заботливые руки государства, а потом в надёжные руки
09:29:34 02-10-2025
Гость (09:17:50 02-10-2025) Сначала в заботливые руки государства, а потом в надёжн... У государственных драконов, подросли свои дракончик - пожалуйста подарочек тебе готовый бизнес.
09:18:37 02-10-2025
Интересно, после нынешнего передела вообще хоть кто-нибудь отважится инвестировать в российские предприятия? Не, я понимаю, что нынешняя элита этого уже не увидит и им тупо плевать. Но все же.
12:05:52 02-10-2025
Не тожь буржуев-ваш лозунг?
Не тожь буржуев-ваш лозунг?
12:23:42 02-10-2025
Шариков, перелогиньтесь.
09:27:16 02-10-2025
А газ куда поставляем - дружественно?
09:37:56 02-10-2025
""получая доход в России, бизнесмены вывели за рубеж более 21 миллиарда рублей, а «средства направлялись на поддержание экономик США и Австралии, которые поставляли оружие украинской стороне, чем наносили вред Российской Федерации»."" - а я всегда говорил, что за посещение Турции надо конфисковывать всё имущество и бросать в зиндан на 15 лет. Турция поставляла Украине свои "байрактары", а значит российский турист в Турции наносит вред РФ. Прошу генпрокуратуру массово возбудить уголовные дела в адрес всех кто был в Турции. Вот я в Турции не был никогда.
10:19:42 02-10-2025
Почему в Барнауле не проводят расследование в отношении широкого круга барнаульских бизнесменов, которые с 2014 года оказывали помощь Украине? Казалось бы, проверь кто выезжал на Украину и с какой целью - но нет, не занимаются этим вопросом. А ведь враги они тут, рядом.
12:36:30 02-10-2025
согласен
критерии
-выезды за рубеж и как часто и как долго
-счета за рубежом возможно и на родственниках
-родственники за рубежом
-закупки за рубежом или поставки за рубеж
-участие в зарубежных организациях и группах
12:48:00 02-10-2025
Предлагаю больше - закрыть всех, кто выезжал когда-либо за пределы края. А то ишь, туризм им подавай. А уж у кого родственники за рубежом, тех вообще сразу к стенке. И не волнует.
10:39:13 02-10-2025
А по вашему должна перейти к тому к кому не надо? Или вам передать?)
12:05:16 02-10-2025
По старой советской традиции все обвинения притянуты за уши. В сегодняшних реалиях глобальной экономики любой производственный бизнес включет в себя покупку комплектующих и инградиентов из множества стран. Покупку за деньги! Т.е. стоит у тебя какая-нибудь зерносушилка Сименс производства Германии 2002 года. Сломается у неё какой-нибудь шпиндель и ты закажешь его замену у производителя. Ты оплатишь и он пришлёт.
А по факту ты перевёл деньги в Германию - страну НАТО! Всё, обвинение готово.
Бизнес конфискуется и передаётся очередному племяннику кадырова. Это просто рэкет 2.0. Для новых реалий.
15:10:17 02-10-2025
Товарисч, сегодняшних реалий уже нет, глобальная экономика летит в пропасть. Вы спите что ли?
Товарисч, сегодняшних реалий уже нет, глобальная экономика летит в пропасть. Вы спите что ли?
16:06:24 02-10-2025
Земной шар не ограничивается 1/7 суши, где в порядке вещей отжимать чужой бизнес по желанию левой пятки
Земной шар не ограничивается 1/7 суши, где в порядке вещей отжимать чужой бизнес по желанию левой пятки