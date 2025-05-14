НОВОСТИПроисшествия

Барнаулец убил друга, чтобы тот не увел у него женщину

Женщина очаровала друзей, распивавших спиртное в Тальменке

14 мая 2025, 09:35, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

51-летнего жителя Барнаула обвинили в убийстве друга, сообщает региональный СК. По данным следствия, обвиняемый вместе с товарищем приехал из краевой столицы в Тальменку к знакомому.

"10 мая они распивали спиртное в компании, где также находилась женщина, которая понравилась обоим мужчинам. В ходе ссоры на почве ревности обвиняемый три раза ударил ножом в шею друга, который от полученных ранений скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении. 

Мужчину заключили под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Ранее житель Алтая убил возлюбленную, чтобы больше ее не ревновать.

Барнаул Убийство Происшествия

Комментарии 19

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Musik

09:39:58 14-05-2025

Шукшин. или Шекспир.

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Гость

10:28:29 14-05-2025

Musik (09:39:58 14-05-2025) Шукшин. или Шекспир.... Шишков

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Гость

11:20:17 14-05-2025

Musik (09:39:58 14-05-2025) Шукшин. или Шекспир....
Шварц

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Musik

12:35:12 14-05-2025

Гость (11:20:17 14-05-2025) Шварц... не, некатит.
Саган Франсуаза (если для шепелявых, писала тоже про лубоф хоть и без трупов/кровей)

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Гость

09:41:47 14-05-2025

осспадиии.
вот эти все животно-гендерные загоны, надо выкорчевывать.
ученые бы какую-нибудь таблетку выдумали чтобы подавлять тестостерон у одних и эстроген у других.
жизнь в миллард раз бы лучше и проше на планете стала.

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Musik

10:01:14 14-05-2025

Гость (09:41:47 14-05-2025) осспадиии.вот эти все животно-гендерные загоны, надо вык... 51 год пациенту. давно гормоны пропиты - только условно-рефлекторная деятельность

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Гость

10:15:51 14-05-2025

Musik (10:01:14 14-05-2025) 51 год пациенту. давно гормоны пропиты - только условно-рефл... да не, я о другом.
мне впринципе претят все эти ахи-вздохи, как в песнях руки верх.
21й век, а люди все с этими ревностями и любовями, как крестьяне со смешной картошкой.

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Musik

10:40:29 14-05-2025

Гость (10:15:51 14-05-2025) да не, я о другом.мне впринципе претят все эти ахи-вздо... обезьяньи корни сложнее гормональной системы.
если форматировать - может получиться чтот типа ГигаЧада. или Скайнета.

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Гость

11:18:53 14-05-2025

Musik (10:40:29 14-05-2025) обезьяньи корни сложнее гормональной системы.если формат... ну...
все лучше чем кухонные бои за самку

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Musik

12:31:24 14-05-2025

Гость (11:18:53 14-05-2025) ну...все лучше чем кухонные бои за самку... такие уже не размножаются.

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6

09:51:34 14-05-2025

Один - минус один, второй на нары, дама опять свободна для отношений. Нормально поделили, традиционно по-бухлозавровски.

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Гость

09:53:51 14-05-2025

Синяки

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Гость

09:54:24 14-05-2025

Там, где любовь, там всегда проливается кровь.

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Гость

10:06:21 14-05-2025

- "Некрасивых женщин не бывает, бывает мало водки "

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Гость

10:40:11 14-05-2025

Роковая женщина изначально была свободна и прибыла на распитие с целью найти пару.

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просто это...

11:28:20 14-05-2025

Гость (10:40:11 14-05-2025) Роковая женщина изначально была свободна и прибыла на распит... ...был неудачный опыт МЖМ

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Макс

17:05:49 14-05-2025

просто это... (11:28:20 14-05-2025) ...был неудачный опыт МЖМ... Петя Хазин из фильма текст попробовал с Кристиной Асмус МЖМ в итоге с пробитой башкой оказался в канализации

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гость

11:51:49 14-05-2025

ради дамы сердца - убил на дуэли противника. Не перепились еще на Руси . богатыри добры молодцы!

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Гость

14:52:53 14-05-2025

гость (11:51:49 14-05-2025) ради дамы сердца - убил на дуэли противника. Не перепились е... Дуэль это нечто другое). Там хотя бы у второго гуманоида тоже нож должен был быть.

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