Барнаулец убил друга, чтобы тот не увел у него женщину

Женщина очаровала друзей, распивавших спиртное в Тальменке

14 мая 2025, 09:35, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

51-летнего жителя Барнаула обвинили в убийстве друга, сообщает региональный СК. По данным следствия, обвиняемый вместе с товарищем приехал из краевой столицы в Тальменку к знакомому.

"10 мая они распивали спиртное в компании, где также находилась женщина, которая понравилась обоим мужчинам. В ходе ссоры на почве ревности обвиняемый три раза ударил ножом в шею друга, который от полученных ранений скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Мужчину заключили под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Ранее житель Алтая убил возлюбленную, чтобы больше ее не ревновать.