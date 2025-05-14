Барнаулец убил друга, чтобы тот не увел у него женщину
Женщина очаровала друзей, распивавших спиртное в Тальменке
14 мая 2025, 09:35, ИА Амител
51-летнего жителя Барнаула обвинили в убийстве друга, сообщает региональный СК. По данным следствия, обвиняемый вместе с товарищем приехал из краевой столицы в Тальменку к знакомому.
"10 мая они распивали спиртное в компании, где также находилась женщина, которая понравилась обоим мужчинам. В ходе ссоры на почве ревности обвиняемый три раза ударил ножом в шею друга, который от полученных ранений скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.
Мужчину заключили под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.
Ранее житель Алтая убил возлюбленную, чтобы больше ее не ревновать.
09:39:58 14-05-2025
Шукшин. или Шекспир.
10:28:29 14-05-2025
Musik (09:39:58 14-05-2025) Шукшин. или Шекспир.... Шишков
11:20:17 14-05-2025
Musik (09:39:58 14-05-2025) Шукшин. или Шекспир....
Шварц
12:35:12 14-05-2025
Гость (11:20:17 14-05-2025) Шварц... не, некатит.
Саган Франсуаза (если для шепелявых, писала тоже про лубоф хоть и без трупов/кровей)
09:41:47 14-05-2025
осспадиии.
вот эти все животно-гендерные загоны, надо выкорчевывать.
ученые бы какую-нибудь таблетку выдумали чтобы подавлять тестостерон у одних и эстроген у других.
жизнь в миллард раз бы лучше и проше на планете стала.
10:01:14 14-05-2025
Гость (09:41:47 14-05-2025) осспадиии.вот эти все животно-гендерные загоны, надо вык... 51 год пациенту. давно гормоны пропиты - только условно-рефлекторная деятельность
10:15:51 14-05-2025
Musik (10:01:14 14-05-2025) 51 год пациенту. давно гормоны пропиты - только условно-рефл... да не, я о другом.
мне впринципе претят все эти ахи-вздохи, как в песнях руки верх.
21й век, а люди все с этими ревностями и любовями, как крестьяне со смешной картошкой.
10:40:29 14-05-2025
Гость (10:15:51 14-05-2025) да не, я о другом.мне впринципе претят все эти ахи-вздо... обезьяньи корни сложнее гормональной системы.
если форматировать - может получиться чтот типа ГигаЧада. или Скайнета.
11:18:53 14-05-2025
Musik (10:40:29 14-05-2025) обезьяньи корни сложнее гормональной системы.если формат... ну...
все лучше чем кухонные бои за самку
12:31:24 14-05-2025
Гость (11:18:53 14-05-2025) ну...все лучше чем кухонные бои за самку... такие уже не размножаются.
09:51:34 14-05-2025
Один - минус один, второй на нары, дама опять свободна для отношений. Нормально поделили, традиционно по-бухлозавровски.
09:53:51 14-05-2025
Синяки
09:54:24 14-05-2025
Там, где любовь, там всегда проливается кровь.
10:06:21 14-05-2025
- "Некрасивых женщин не бывает, бывает мало водки "
10:40:11 14-05-2025
Роковая женщина изначально была свободна и прибыла на распитие с целью найти пару.
11:28:20 14-05-2025
Гость (10:40:11 14-05-2025) Роковая женщина изначально была свободна и прибыла на распит... ...был неудачный опыт МЖМ
17:05:49 14-05-2025
просто это... (11:28:20 14-05-2025) ...был неудачный опыт МЖМ... Петя Хазин из фильма текст попробовал с Кристиной Асмус МЖМ в итоге с пробитой башкой оказался в канализации
11:51:49 14-05-2025
ради дамы сердца - убил на дуэли противника. Не перепились еще на Руси . богатыри добры молодцы!
14:52:53 14-05-2025
гость (11:51:49 14-05-2025) ради дамы сердца - убил на дуэли противника. Не перепились е... Дуэль это нечто другое). Там хотя бы у второго гуманоида тоже нож должен был быть.