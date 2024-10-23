Суд выселил мужчину из квартиры Ксении Собчак

Его фамилия Соколов, но другие подробности неизвестны

23 октября 2024, 14:15, ИА Амител

Ксения Собчак / Фото: t.me/ksbchk

В Пресненском суде города Москвы было принято решение в пользу журналистки и телеведущей Ксении Собчак в ее споре с гражданином по фамилии Соколов. Суд лишил ответчика права пользования квартирой. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

По информации, полученной от представителя суда, требования Собчак были удовлетворены. Она просила признать Соколова утратившим право пользования жилым помещением и снять его с регистрационного учета.

Подробности дела в суде не разглашаются.

Ранее сообщалось, что певица Глюкоза попала в "запрещенный список артистов".