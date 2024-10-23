Суд выселил мужчину из квартиры Ксении Собчак
Его фамилия Соколов, но другие подробности неизвестны
23 октября 2024, 14:15, ИА Амител
Ксения Собчак / Фото: t.me/ksbchk
В Пресненском суде города Москвы было принято решение в пользу журналистки и телеведущей Ксении Собчак в ее споре с гражданином по фамилии Соколов. Суд лишил ответчика права пользования квартирой. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
По информации, полученной от представителя суда, требования Собчак были удовлетворены. Она просила признать Соколова утратившим право пользования жилым помещением и снять его с регистрационного учета.
Подробности дела в суде не разглашаются.
Ранее сообщалось, что певица Глюкоза попала в "запрещенный список артистов".
14:28:57 23-10-2024
А что уже и так можно?
14:49:11 23-10-2024
Его фамилия Соколов, но другие подробности неизвестны ---- кто-то, почему то, где-то жил и имел какое отношение к Собчак, ничего не понятно, но очень интересно
08:32:09 24-10-2024
Орел Соколов!