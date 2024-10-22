Глюкоза опубликовала видео из аэропорта перед задержанием
По словам певицы, все знают "того, кто пытается ее уничтожить"
22 октября 2024, 22:31, ИА Амител
Певица Наталья Чистякова-Ионова опубликовала видео из аэропорта Шереметьево, где ее задержали и составили протокол об употреблении наркотиков. Как сообщает Baza, на кадрах видно, как она несколько минут просит полицейских представиться и объяснить причину задержания.
Глюкоза также заявила, что после рейса Санкт-Петербург – Москва в аэропорту ее встретили сотрудники полиции в гражданской одежде. Они попросили пройти в кабинет, потому что подозревали, что певица находится в наркотическом опьянении. Сама Глюкоза это отрицает. В отделении она смогла дозвониться до адвокатов: правоохранители им объяснили, что наблюдают у нее ряд признаков наркотического опьянения. От нее якобы пахло алкоголем, она не могла нормально стоять, "пьяно" говорила и вела себя.
По словам Ионовой, после этого в кабинет пригласили несколько понятых, которые не увидели признаков, описанных полицейскими. Певица отказалась от прохождения медосвидетельствования: ее доставили в суд и назначили ей штраф.
В соцсетях она добавила, что люди знают "того, кто последние месяцы пытается ее уничтожить". СМИ сообщали о конфликте исполнительницы с бывшим продюсером Максимом Фадеевым, который якобы хочет лишить ее авторских прав на песни.
00:36:05 23-10-2024
"...ряд признаков наркотического опьянения. От нее якобы пахло алкоголем..."
Фигня какая-то.
08:22:11 23-10-2024
наркожаба, ффффууууууууууууууууууууу
09:13:46 23-10-2024
Оперативные сотрудники, ха-ха. Бравые мальчики и девочки. А Глюкоза сотрудник ФСБ и что? Сходите сначала на СВО. "...ряд признаков наркотического опьянения. От нее якобы пахло алкоголем..." - якобы да кабы.
09:33:06 23-10-2024
Все видели ранние видео, на которых певица на сцене в непотребном состоянии.
09:57:06 23-10-2024
если чистая то почему отказалось от освидетельствования?
видать есть что скрывать.
и на том концерте тоже была "чистая"? ))
10:08:15 23-10-2024
ахаха. такое "удостоверение" в любом магазине купить можно
11:56:57 23-10-2024
судя по тому, как прятались "полицейские", они уже поняли, что этот заказ им выйдет боком