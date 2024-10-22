Глюкоза опубликовала видео из аэропорта перед задержанием

По словам певицы, все знают "того, кто пытается ее уничтожить"

22 октября 2024, 22:31, ИА Амител

Певица Наталья Чистякова-Ионова опубликовала видео из аэропорта Шереметьево, где ее задержали и составили протокол об употреблении наркотиков. Как сообщает Baza, на кадрах видно, как она несколько минут просит полицейских представиться и объяснить причину задержания.

Глюкоза также заявила, что после рейса Санкт-Петербург – Москва в аэропорту ее встретили сотрудники полиции в гражданской одежде. Они попросили пройти в кабинет, потому что подозревали, что певица находится в наркотическом опьянении. Сама Глюкоза это отрицает. В отделении она смогла дозвониться до адвокатов: правоохранители им объяснили, что наблюдают у нее ряд признаков наркотического опьянения. От нее якобы пахло алкоголем, она не могла нормально стоять, "пьяно" говорила и вела себя.

По словам Ионовой, после этого в кабинет пригласили несколько понятых, которые не увидели признаков, описанных полицейскими. Певица отказалась от прохождения медосвидетельствования: ее доставили в суд и назначили ей штраф.

В соцсетях она добавила, что люди знают "того, кто последние месяцы пытается ее уничтожить". СМИ сообщали о конфликте исполнительницы с бывшим продюсером Максимом Фадеевым, который якобы хочет лишить ее авторских прав на песни.