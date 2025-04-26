Сухая трава горит на трех тысячах "квадратов" под Рубцовском

Угрозы жилым домам нет

26 апреля 2025, 18:45, ИА Амител

Природный пожар / Фото: МЧС Алтайского края

Крупный пожар произошел у села Веселоярск в Рубцовском районе Алтайского края. Там загорелась сухая растительность на площади около 3000 кв. м.

На месте работают две автоцистерны и шесть специалистов, сообщили в МЧС.

"Дополнительно к месту выдвинулись служба пожаротушения 4-го пожарно-спасательного отряда и автоцистерна 35-й пожарно-спасательной части. Угрозы жилым домам нет", – уточнили в чрезвычайном ведомстве.

До конца апреля в регионе сохранится высокая пожароопасность. При этом в Угловском районе прогнозируют чрезвычайную пожароопасность.