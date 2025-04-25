В одном из районов Алтайского края прогнозируют чрезвычайную пожароопасность

В регионе действует особый противопожарный режим

25 апреля 2025, 16:15, ИА Амител

Природный пожар / Фото: unsplash.com

Чрезвычайная пожароопасность прогнозируется в Угловском районе Алтайского края с 27 по 29 апреля, сообщили в МЧС региона.

В других районах с 26 по 29 апреля сохранится высокая пожароопасность.

"Сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости) в Алтайском крае с 26 по 29 апреля, ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс) в Угловском районе с 27 по 29 апреля", – говорится в сообщении.

С 11 апреля на территории всего Алтайского края действует особый противопожарный режим. В этот период нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов.

Ранее в апреле губернатор Виктор Томенко назвал снижение числа пожаров в Алтайском крае общей задачей властей.