В одном из районов Алтайского края прогнозируют чрезвычайную пожароопасность
В регионе действует особый противопожарный режим
25 апреля 2025, 16:15, ИА Амител
Чрезвычайная пожароопасность прогнозируется в Угловском районе Алтайского края с 27 по 29 апреля, сообщили в МЧС региона.
В других районах с 26 по 29 апреля сохранится высокая пожароопасность.
"Сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости) в Алтайском крае с 26 по 29 апреля, ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс) в Угловском районе с 27 по 29 апреля", – говорится в сообщении.
С 11 апреля на территории всего Алтайского края действует особый противопожарный режим. В этот период нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов.
Ранее в апреле губернатор Виктор Томенко назвал снижение числа пожаров в Алтайском крае общей задачей властей.
00:48:23 26-04-2025
стопудова будет опять пожарище и дым в городе, тк контроля нет. Садоводы жгут как хотят и что хотят, и никто даже не препятствует