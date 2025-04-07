"Опасные" ветви деревьев спиливают в центре Барнаула

Рабочие проводят обрезку насаждений на проспекте Социалистическом

07 апреля 2025, 14:40, ИА Амител

Обрезку деревьев проводят рабочие в центре Барнаула. Возле дома по проспекту Социалистическому, 128, они спиливают сухие ветви, которые могут быть опасными для жителей города. Об этом сообщает корреспондент amic.ru.

Напомним, в апреле в краевой столице начали сносить деревья, представляющие опасность для горожан. Так, утром 7 апреля срубили два дерева возле магазина "Новэкс" на проспекте Социалистическом, 124. Судя по всему, они были аварийными. Будут ли на их месте сажать новые – пока неизвестно.

Всего в городе планируют провести более 140 экологических акций и свыше 40 рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением санитарного порядка. В 2025 году в городе высадят более 600 деревьев и 1400 кустарников вместо срубленных насаждений.

Кроме того, по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в городе планируют высадить более 2,5 тысячи деревьев на территории бывшего парка имени Ленина и свыше 700 деревьев – в парке "Юбилейный".