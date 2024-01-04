Стали известны подробности задержания экс-директора барнаульского "Жилфонда"
Людмилу Авдюхину задержали в Аргентине 2 января
04 января 2024, 14:45, ИА Амител
Задержанная 2 января 2024 года экс-директор барнаульского "Жилфонда" Людмила Авдюхина после своего побега из России жила только в Буэнос-Айресе, готовила блюда русской кухни и вкладывалась в недвижимость. Помогли ее найти соцсети и информация из открытых источников. Об этом сообщает "КП-Барнаул" со ссылкой на аргентинскую газету La Nacion.
Издание пишет, с 1 января 2023 года Авдюхина пересекла границу Аргентины. Тогда ее не задержали, потому что ордер на международный арест выдали только в апреле 2023 года.
Авдюхина поселилась в Буэнос-Айресе. Примерно раз в 60 дней она переезжала в другой район города. И один раз Авдюхина оказалась в пригороде. В Аргентине Авдюхина якобы вложила деньги в недвижимость через подставных лиц.
Однако правоохранители по информации из соцсетей и открытых источников вычислили, где может находиться Авдюхина и чем она занимается. Выяснилось, что женщина также готовила блюда русской кухни и продавала их в местном магазине. Там ее и нашли, а потом взяли под арест.
В скором времени в Буэнос-Айресе должен состояться суд по экстрадиции и перелет в Россию.
Напомним, что в декабре 2022 года Авдюхина похитила более 100 млн рублей клиентов и компании "Жилфонд Барнаул" и уехала из России. Правоохранители возбудили уголовное дело и засекретили расследование. Ее объявили в розыск, а 2 января задержали в Аргентине.
15:05:00 04-01-2024
Подвела "под монастырь " она все агенства и агентов по недвижимости.
15:19:30 04-01-2024
Ну,хоть в Аргентине пожила. Харе ,подруга, фффсё.
15:36:31 04-01-2024
Лол
15:42:55 04-01-2024
И ведь специально аргентинский язык выучила,воровка.
01:13:22 05-01-2024
Гость (15:42:55 04-01-2024) И ведь специально аргентинский язык выучила,воровка.... Там говорят на испанском
11:46:23 30-01-2024
Гостю (01:13:22 05-01-2024) Там говорят на испанском... На испанском говорят в Испании, а в Аргентине на аргентинском)
10:01:30 10-01-2024
Гость (15:42:55 04-01-2024) И ведь специально аргентинский язык выучила,воровка.... Пришлось, там барнаульский язык не понимают
15:52:25 04-01-2024
Подвёл кулинарный талант(или жадность?): " Выяснилось, что женщина также готовила блюда русской кухни и продавала их в местном магазине. Там ее и нашли, а потом взяли под арест. "
16:21:03 04-01-2024
Лошара... Находится в международном розыске и постит в соцсетях. Стырить денег ума хватило, а уйти в тень нет.
17:14:53 04-01-2024
Далеко забралась…
19:13:08 04-01-2024
Пригонят лошадку.
08:48:23 05-01-2024
Аргентина дружит с США, а Авдюхина может сказать, что ее дело сфабриковано за ее позицию по Украине. И другие не повезут больше свои неофициальные большие деньги в Аргентину, если Аргентина ее выдаст
15:51:07 09-01-2024
В январе-феврале 2023 года ООО «Жилфонд Барнаул» возместил всем клиентам суммы, присвоенные Авдюхиной Л.Н.