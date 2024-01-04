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Стали известны подробности задержания экс-директора барнаульского "Жилфонда"

Людмилу Авдюхину задержали в Аргентине 2 января

04 января 2024, 14:45, ИА Амител

Людмила Авдюхина / Фото: vk.com/lydmilaavdyhina
Людмила Авдюхина / Фото: vk.com/lydmilaavdyhina

Задержанная 2 января 2024 года экс-директор барнаульского "Жилфонда" Людмила Авдюхина после своего побега из России жила только в Буэнос-Айресе, готовила блюда русской кухни и вкладывалась в недвижимость. Помогли ее найти соцсети и информация из открытых источников. Об этом сообщает "КП-Барнаул" со ссылкой на аргентинскую газету La Nacion.

Издание пишет, с 1 января 2023 года Авдюхина пересекла границу Аргентины. Тогда ее не задержали, потому что ордер на международный арест выдали только в апреле 2023 года. 

Авдюхина поселилась в Буэнос-Айресе. Примерно раз в 60 дней она переезжала в другой район города. И один раз Авдюхина оказалась в пригороде. В Аргентине Авдюхина якобы вложила деньги в недвижимость через подставных лиц. 

Однако правоохранители по информации из соцсетей и открытых источников вычислили, где может находиться Авдюхина и чем она занимается. Выяснилось, что женщина также готовила блюда русской кухни и продавала их в местном магазине. Там ее и нашли, а потом взяли под арест. 

В скором времени в Буэнос-Айресе должен состояться суд по экстрадиции и перелет в Россию.

Напомним, что в декабре 2022 года Авдюхина похитила более 100 млн рублей клиентов и компании "Жилфонд Барнаул" и уехала из России. Правоохранители возбудили уголовное дело и засекретили расследование. Ее объявили в розыск, а 2 января задержали в Аргентине. 

суд громкое дело

Комментарии 13

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гость

15:05:00 04-01-2024

Подвела "под монастырь " она все агенства и агентов по недвижимости.

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Гость

15:19:30 04-01-2024

Ну,хоть в Аргентине пожила. Харе ,подруга, фффсё.

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b32

15:36:31 04-01-2024

Лол

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Гость

15:42:55 04-01-2024

И ведь специально аргентинский язык выучила,воровка.

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Гостю

01:13:22 05-01-2024

Гость (15:42:55 04-01-2024) И ведь специально аргентинский язык выучила,воровка.... Там говорят на испанском

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Испанец

11:46:23 30-01-2024

Гостю (01:13:22 05-01-2024) Там говорят на испанском... На испанском говорят в Испании, а в Аргентине на аргентинском)

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Гость

10:01:30 10-01-2024

Гость (15:42:55 04-01-2024) И ведь специально аргентинский язык выучила,воровка.... Пришлось, там барнаульский язык не понимают

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Гость

15:52:25 04-01-2024

Подвёл кулинарный талант(или жадность?): " Выяснилось, что женщина также готовила блюда русской кухни и продавала их в местном магазине. Там ее и нашли, а потом взяли под арест. "

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Гость

16:21:03 04-01-2024

Лошара... Находится в международном розыске и постит в соцсетях. Стырить денег ума хватило, а уйти в тень нет.

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Гость

17:14:53 04-01-2024

Далеко забралась…

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гость

19:13:08 04-01-2024

Пригонят лошадку.

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Гость

08:48:23 05-01-2024

Аргентина дружит с США, а Авдюхина может сказать, что ее дело сфабриковано за ее позицию по Украине. И другие не повезут больше свои неофициальные большие деньги в Аргентину, если Аргентина ее выдаст

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Анна

15:51:07 09-01-2024

В январе-феврале 2023 года ООО «Жилфонд Барнаул» возместил всем клиентам суммы, присвоенные Авдюхиной Л.Н.

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