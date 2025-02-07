Власти Барнаула попросили УК проявить активность при уборке снега во дворах и с крыш
Управляющим организациям необходимо сделать всю работу до наступления морозов
07 февраля 2025, 11:16, ИА Амител
В Барнауле управляющим организациям необходимо провести активную работу по уборке снега во дворах и с крыш многоквартирных домов до наступления морозов, сообщает мэрия.
"По прогнозу синоптиков, к концу текущей недели ожидается похолодание, температура воздуха опустится до -25 градусов. В связи со сменой теплой погоды на морозы и прошедшими снегопадами, большой слой снега уплотняется, это может привести к затруднению при проведении очистки", – отметил замглавы краевой столицы по городскому хозяйству Сергей Татьянин.
Он поручил администрациям районов в кратчайшие сроки обеспечить уборку снега с кровель домов, в том числе признанных аварийными и подлежащими сносу.
Ранее власти Барнаула из-за морозов попросили ресурсоснабжающие организации отложить плановые работы.
В случае непринятия управляющей организацией, ТСЖ, ЖСК мер по очистке необходимо обращаться к дежурному администрации района по месту жительства (круглосуточно):
Железнодорожный район – 62-56-95;
Индустриальный район – 47-51-83;
Ленинский район – 54-44-49;
Октябрьский район – 24-74-98;
Центральный район – 63-08-25;
комитет ЖКХ – 37-05-07, 57-05-29.
13:59:04 07-02-2025
Вы издеваетесь? Тут не просить надо, а приказывать. Вы контролирующий орган или просто орган, который просит, когда надо ему??))))
23:50:34 07-02-2025
Гость (13:59:04 07-02-2025) Вы издеваетесь? Тут не просить надо, а приказывать. Вы контр... не дергайся так. всем организациям с выход. зонами присылают оповещения приказные. Мне уже вот пришло на все офисы