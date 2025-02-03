В выходные мороз усилится еще больше

03 февраля 2025, 18:00, ИА Амител

Снег и мороз / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

До конца первой декады февраля районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона, с которым в регионе установится спокойная и преимущественно без осадков погода. Небольшой снег пройдет лишь 3 и 4 февраля. Местами в утренние часы возможны изморозь и туман. Температура воздуха постепенно будет понижаться.

Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Так, если в ночь на 4 и 5 февраля столбики термометров покажут на большей части края от -9 до -16 градусов, а в предгорьях до -22, то 6-го и 7-го числа они повсеместно опустятся до -16...-23, а местами выхолодит до -28°С. Днем во вторник и среду ожидается -3...-10°С, в четверг и пятницу – от -7 до -15°С", – сообщила синоптик.

В выходные мороз еще усилится. На большей части края будет от -23 до -29 градусов, а днем – от -13 до -18.

Потепление придет в регион в начале новой рабочей недели.