Суровикин уехал в Алжир

Генерал не появлялся на публике с лета

16 сентября 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: mosquee.ben.badis

Бывший командующий в зоне СВО, генерал армии Сергей Суровикин находится в Алжире, пишет "Ъ" со ссылкой на источник в окружении военачальника.

По данным собеседника, к Суровикину сохраняется доверие "на самом высоком уровне", а его поездка может быть связана "с его возможным назначением на должность, которая будет иметь отношение к работе в восточном направлении".

Добавим, что мечеть Абд аль-Хамида Бен Бадиса города Оран опубликовала в соцсети снимки посетивших ее российских военных, среди которых был и Суровикин.

Напомним, Сергей Суровикин не появлялся на публике после провала мятежа Евгения Пригожина и его ЧВК "Вагнер".

В августе сообщалось, что генерала отстранили от должности главкома Воздушно-космических сил РФ в связи с переходом на другую работу. В начале сентября в Госдуме заявили, что ему нашли "неплохую" должность "по СНГ".