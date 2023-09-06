В Госдуме заявили, что Суровикину нашли "неплохую" должность "по СНГ"
По его словам, экс-командующий еще некоторое время будет находиться в отпуске
06 сентября 2023, 19:32, ИА Амител
Бывший командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин на данный момент имеет "неплохую" должность по СНГ. Как сообщает "Подъем", об этом заявил депутат Госдумы генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.
"Я знаю то, что и вы, что нашли ему другую должность, поменяли, исполняет команды главкома его начальник штаба, у него другая должность, она неплохая, по СНГ, или как она там правильно называется", – сказал парламентарий.
По его словам, Суровикин еще некоторое время будет находиться в отпуске.
Напомним, Суровикин отстранен от должности главкома Воздушно-космических сил РФ в связи с переходом на другую работу и находится в краткосрочном отпуске. Временно исполняющим обязанности главкома ВКС назначили начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова.
08:20:51 07-09-2023
у него другая должность, она неплохая, по СНГ, или как она там правильно называется" Смотрящий по камере что ли?