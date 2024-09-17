Сваи красит робот. Барнаульский завод внедрил инновации благодаря господдержке

Барнаульский завод винтовых свай наладили серийное производство, а всю продукцию здесь окрашивает робот

17 сентября 2024, 12:07, ИА Амител

Винтовые сваи / Фото: пресс-служба управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Более 5,6 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов было направлено на развитие бизнеса в Алтайском крае. Это стало возможно благодаря нацпроекту "Развитие малого и среднего предпринимательства", который реализуется пятый год. В числе предприятий, воспользовавшихся этими мерами поддержки, Барнаульский завод винтовых свай. Такие изделия являются аналогом традиционного фундамента. Их использовали при возведении газопровода "Сила Сибири", для строительства в национальном парке на Камчатке, лестницы в Нагорном парке Барнаула, на них наши бойцы крепят антидроновые сети в зоне СВО. Как БЗВС благодаря субсидиям внедряет в своей работе инновации и наращивает кадровый потенциал, читайте в материале amic.ru.

Сокращая сроки строительства вдвое

Производить винтовые сваи на БЗВС начали в 2016 году. Идея наладить такое производство возникла у Михаила Мозгового, когда он еще работал в крупной ретейлерской сети и занимался для нее строительством зданий. Тогда перед ним стояла амбициозная задача: минимизировать затраты и сроки на возведение таких сооружений. Решение было найдено быстро: вместо заливки бетонного фундамента можно использовать винтовые сваи.

"Если в строительстве вместо фундамента используют винтовые сваи, это значительно экономит время. Даже если здание возводится на очень сложном ландшафте, есть косогор или болотистая местность, разравнивать площадку не нужно. Подходит машина, вкручивает сваи и можно сразу приступать к процессу возведения основного корпуса. Благодаря этому период строительства сокращается в полтора-два раза", – рассказывает Михаил Мозговой.

Производственный процесс. Фото: пресс-служба управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

На тот момент винтовые сваи в России уже производили, но они не подходили по техническим требованиям для строительства высотных зданий. Чтобы улучшить показатели винтовых свай и срок их эксплуатации, Михаил открыл завод, где внедрил инновационные технологии. По его словам, сегодня БЗВС – единственное серийное производство в Сибири, где обработка всей продукции происходит на роботизированной линии. Это позволяет минимизировать человеческий фактор и продлевает срок эксплуатации изделий.

"При строительстве винтовые сваи погружаются в землю, а это более агрессивная среда, чем воздух. В почве металл подвержен коррозии. Чтобы продлить срок эксплуатации наших изделий, поверхность каждого мы предварительно обрабатываем различными химическими составами. Затем они окрашиваются с внутренней и внешней стороны жидкими красками, в состав которых входят компоненты, увеличивающие жизнь наших свай. Этот процесс производит робот, что позволяет минимизировать ошибки. Рука человека не так стабильна", – рассказывает Михаил.

Инновации благодаря господдержке

Такой инновационный окрасочный робот появился на предприятии в 2023 году благодаря мерам господдержки. И их предприятие получает не впервые. Субсидии от Министерства экономического развития Алтайского края помогли покрыть часть затрат на покупку различного современного оборудования, обновить собственный автопарк, а также создать новые рабочие места. Сейчас на предприятии трудятся более 50 человек. В сутки за две смены здесь выпускают порядка 1000 винтовых свай.

"Субсидии очень важны для предприятия, потому что затраты на производство и обновление парка очень большие. Без государственной поддержки это складывалось значительно хуже", – говорит Михаил Мозговой.

Субсидии малому и среднему бизнесу в Алтайском крае выдают с 2020 года. Региональное управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры компенсирует предпринимателям до 50% понесенных затрат на приобретение оборудования, но не более пяти миллионов рублей.

Михаил Мозговой / Фото: пресс-служба управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

В 2024 году у нацпроекта заканчивается срок действия. Многие бизнесмены оценили его преимущества и поспешили провести модернизацию оборудования, чтобы успеть получить субсидию: заявок поступило на большую сумму, чем выделено средств. Теперь перед региональным управлением стоит задача распределить 353 миллиона между заявителями.

"Заявки 2024 года находятся на рассмотрении, но уже сейчас понятно, что их поступило значительно больше, чем сумма бюджета на 2024 год. Поддержку получат все заявители, но их размер будет пропорционально уменьшен среди участников", – объяснил начальник отдела развития сферы малого и среднего предпринимательства Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Даниил Артеменко.

Артеменко отметил, что программу субсидирования на 2025 год могут продлить. Сейчас Минэкономразвития России занимается решением этого вопроса.

Какими еще мерами поддержки могут воспользоваться предприниматели?

Одна из самых востребованных мер поддержки у алтайских предпринимателей – льготное финансирование. Оформить заем с пониженной ставкой от 1 до 7,5% годовых могут бизнесмены через Алтайский фонд финансирования предпринимательства. За пять лет этой возможностью воспользовались порядка 800 предпринимателей, которые оформили кредиты на общую сумму 15,8 млрд рублей. При этом региональная микрофинансовая организация за этот период поддержала проекты более 2,2 тысячи представителей бизнеса на общую сумму свыше 8,5 млрд рублей.

Завод винтовых свай / Фото: пресс-служба управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Востребована в регионе также поддержка Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства. Эта организация выступает перед банками в роли поручителя для бизнесменов, которым не хватает залоговой базы. Ее услугами в 2024 году, по данным на 1 сентября, воспользовались 112 предприятий. Заключив договор поручительства с фондом на миллиард рублей, они смогли привлечь кредиты на 2,6 миллиарда рублей.

Ранее начальник краевого управления по развитию предпринимательства Антон Слободчиков сообщал, что в России разрабатывают новые нацпроекты. В том числе они будут включать в себя и дополнительные меры поддержки бизнеса. Но в Алтайском крае, по словам руководителя управления, еще несколько льгот для предпринимателей могут внедрить уже в этом году.