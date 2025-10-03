"Сверлит глаза, сжигает заживо". В Новоалтайске ищут живодерку, публикующую жуткий контент

Люди требуют привлечь виновную к ответственности

03 октября 2025, 15:10, ИА Амител

В соцсетях разгорается скандал вокруг жутких видео, которые распространяет через Telegram предполагаемая школьница из Новоалтайска.

По сообщениям пользователей, в ее канале с более чем 4,5 тысячи подписчиков публикуются сцены откровенного насилия над животными. Девушка подвешивает котят, душит взрослых котов, топит их в стиральной машинке, зажимает головы прищепками, сверлит глаза и даже поджигает животных. Часть роликов она открывает только "за звезды" – за деньги.

Подписчики отмечают, что ссылка на канал активно гуляет по подростковым и школьным чатам. Более того, автор уже успела создать резервный канал с доступом по заявке, опасаясь блокировки основного.

Возмущенные жители просят МВД срочно установить личность девушки и ее родителей, а также выяснить, где именно происходят издевательства. Люди требуют привлечь виновную к ответственности и прекратить распространение садистских видео.