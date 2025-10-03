НОВОСТИПроисшествия

"Сверлит глаза, сжигает заживо". В Новоалтайске ищут живодерку, публикующую жуткий контент

Люди требуют привлечь виновную к ответственности

03 октября 2025, 15:10, ИА Амител

Издевательства над котенком / Фото: Barnaul 22
Издевательства над котенком / Фото: Barnaul 22

В соцсетях разгорается скандал вокруг жутких видео, которые распространяет через Telegram предполагаемая школьница из Новоалтайска.

По сообщениям пользователей, в ее канале с более чем 4,5 тысячи подписчиков публикуются сцены откровенного насилия над животными. Девушка подвешивает котят, душит взрослых котов, топит их в стиральной машинке, зажимает головы прищепками, сверлит глаза и даже поджигает животных. Часть роликов она открывает только "за звезды" – за деньги.

Подписчики отмечают, что ссылка на канал активно гуляет по подростковым и школьным чатам. Более того, автор уже успела создать резервный канал с доступом по заявке, опасаясь блокировки основного.

Возмущенные жители просят МВД срочно установить личность девушки и ее родителей, а также выяснить, где именно происходят издевательства. Люди требуют привлечь виновную к ответственности и прекратить распространение садистских видео.

Комментарии 21

ВВП

15:15:39 03-10-2025

4,5 тысячи подписчиков. Вот проблема, им нравиться.

  8 Нравится
Ответить
Гость

15:30:30 03-10-2025

ВВП (15:15:39 03-10-2025) 4,5 тысячи подписчиков. Вот проблема, им нравиться.... Будущие серийные убийцы

  20 Нравится
Ответить
Гость

22:49:43 03-10-2025

ВВП (15:15:39 03-10-2025) 4,5 тысячи подписчиков. Вот проблема, им нравиться.... подписчики не настоящие. это накрутка. там то 4.5 к, то 11к, то 3к. и число постоянно меняется. живых там человек триста, которые следят за девушкой и пытаются ее вычислить.

  0 Нравится
Ответить
Повсекакий

15:26:34 03-10-2025

Откуда корни этого явления?Уж не указывает ли это на деградацию всего нашего общества?Не погрязли ли мы сами в этом насилии и жестокости?Такие вещи должны пресекаться в зародыше.Вся эта пропаганда садизма должна караться безжалостно.

  21 Нравится
Ответить
Гость

15:27:32 03-10-2025

ну вот и посмотрим на работу, найдут эту мразь или нет.
подписчиков тоже нужно привлекать, иначе грош цена всем этих законам про впн

  23 Нравится
Ответить
Лиза

20:09:54 03-10-2025

Видела канал этой девки. С помощью знакомых узнала ее данные и она стала писать свой номер в ТГК.

  -2 Нравится
Ответить
ППШариков

15:53:22 03-10-2025

"Человек может считаться самым опасным зверем, так как в отличие от настоящих зверей, люди руководствуются не инстинктами, а подчас необъяснимой жестокостью, странной логикой и корыстью, их поведение сложное и непредсказуемое." (с)

  10 Нравится
Ответить
Гость

15:56:13 03-10-2025

Очередной маньяк вырос.

  16 Нравится
Ответить
Гость

16:04:47 03-10-2025

Чтоб у тебя руки отсохли ГАДИНА!!!

  20 Нравится
Ответить
Гость

18:44:35 03-10-2025

Гость (16:04:47 03-10-2025) Чтоб у тебя руки отсохли ГАДИНА!!!... И у тех, кто ее выродил и не воспитал.

  8 Нравится
Ответить
Гость

16:37:11 03-10-2025

Амик, вы пожалуйста держите руку на пульсе как продвигается расследование

  19 Нравится
Ответить
Гость

16:58:09 03-10-2025

У нас во дворе была неблагополучная семья. Папа неплохой столяр, но пьющий. Мама техничка, тоже выпивала. 4 мальчика от 9 до 16 лет, склонные к садизму. Подобрали овчарку. Через неделю собака прогрызла дырку в деревянной двери и убежала. Очень громко скулила когда грызла.

  -1 Нравится
Ответить
Гость

18:01:21 03-10-2025

Может быть у на уже начнут работать законыв и за подобные дела садить несовершеннолетних живодеров, без условки и отработок, а на лет пять колонии и их родителей то же в тюрьму за такое воспитание только в колонию общего режима, то же лет на пять, так как живодёрство беспричинно не появится, злобу в них воспитывают их родители

  19 Нравится
Ответить
Гость

20:18:00 03-10-2025

Гость (18:01:21 03-10-2025) Может быть у на уже начнут работать законыв и за подобные де... Мало 5 лет за такое

  3 Нравится
Ответить
Гость

19:14:20 03-10-2025

Маленькая тварь

  1 Нравится
Ответить
Гость

20:04:49 03-10-2025

Маленькая тварь

  1 Нравится
Ответить
Гость

20:18:20 03-10-2025

Мерзкое, ублюдочное существо...

  7 Нравится
Ответить
Гость

21:36:36 03-10-2025

таких особей уничтожать сразу физически, будущие маньяки сколько могут вреда людям потом причинить. Таким вещам способствуют живодерские призывы во всех СМИ, за одни только высказывания привлекать надо. И подписчиков всех на учет

  6 Нравится
Ответить
Гость

10:03:31 05-10-2025

Гость (21:36:36 03-10-2025) таких особей уничтожать сразу физически, будущие маньяки ско... В том числе эта "новость"

  0 Нравится
Ответить
Гость

16:25:45 04-10-2025

значит ее изнасиловали в семье или в ее семье насилие, побои, и прочие извращения, это 90 проц. так. И потом такие личности с отклонениями очень легко переключаются на людей! вот в чем опасность. Займитесь ее семьей родней окружением - там тоже опасный насильник

  0 Нравится
Ответить
Елена

19:31:46 06-10-2025

И как дела обстоят сейчас, этот био-мусор нашли?

  0 Нравится
Ответить
