"Сверлит глаза, сжигает заживо". В Новоалтайске ищут живодерку, публикующую жуткий контент
Люди требуют привлечь виновную к ответственности
03 октября 2025, 15:10, ИА Амител
В соцсетях разгорается скандал вокруг жутких видео, которые распространяет через Telegram предполагаемая школьница из Новоалтайска.
По сообщениям пользователей, в ее канале с более чем 4,5 тысячи подписчиков публикуются сцены откровенного насилия над животными. Девушка подвешивает котят, душит взрослых котов, топит их в стиральной машинке, зажимает головы прищепками, сверлит глаза и даже поджигает животных. Часть роликов она открывает только "за звезды" – за деньги.
Подписчики отмечают, что ссылка на канал активно гуляет по подростковым и школьным чатам. Более того, автор уже успела создать резервный канал с доступом по заявке, опасаясь блокировки основного.
Возмущенные жители просят МВД срочно установить личность девушки и ее родителей, а также выяснить, где именно происходят издевательства. Люди требуют привлечь виновную к ответственности и прекратить распространение садистских видео.
15:15:39 03-10-2025
4,5 тысячи подписчиков. Вот проблема, им нравиться.
15:30:30 03-10-2025
ВВП (15:15:39 03-10-2025) 4,5 тысячи подписчиков. Вот проблема, им нравиться.... Будущие серийные убийцы
22:49:43 03-10-2025
ВВП (15:15:39 03-10-2025) 4,5 тысячи подписчиков. Вот проблема, им нравиться.... подписчики не настоящие. это накрутка. там то 4.5 к, то 11к, то 3к. и число постоянно меняется. живых там человек триста, которые следят за девушкой и пытаются ее вычислить.
15:26:34 03-10-2025
Откуда корни этого явления?Уж не указывает ли это на деградацию всего нашего общества?Не погрязли ли мы сами в этом насилии и жестокости?Такие вещи должны пресекаться в зародыше.Вся эта пропаганда садизма должна караться безжалостно.
15:27:32 03-10-2025
ну вот и посмотрим на работу, найдут эту мразь или нет.
подписчиков тоже нужно привлекать, иначе грош цена всем этих законам про впн
20:09:54 03-10-2025
Видела канал этой девки. С помощью знакомых узнала ее данные и она стала писать свой номер в ТГК.
15:53:22 03-10-2025
"Человек может считаться самым опасным зверем, так как в отличие от настоящих зверей, люди руководствуются не инстинктами, а подчас необъяснимой жестокостью, странной логикой и корыстью, их поведение сложное и непредсказуемое." (с)
15:56:13 03-10-2025
Очередной маньяк вырос.
16:04:47 03-10-2025
Чтоб у тебя руки отсохли ГАДИНА!!!
18:44:35 03-10-2025
Гость (16:04:47 03-10-2025) Чтоб у тебя руки отсохли ГАДИНА!!!... И у тех, кто ее выродил и не воспитал.
16:37:11 03-10-2025
Амик, вы пожалуйста держите руку на пульсе как продвигается расследование
16:58:09 03-10-2025
У нас во дворе была неблагополучная семья. Папа неплохой столяр, но пьющий. Мама техничка, тоже выпивала. 4 мальчика от 9 до 16 лет, склонные к садизму. Подобрали овчарку. Через неделю собака прогрызла дырку в деревянной двери и убежала. Очень громко скулила когда грызла.
18:01:21 03-10-2025
Может быть у на уже начнут работать законыв и за подобные дела садить несовершеннолетних живодеров, без условки и отработок, а на лет пять колонии и их родителей то же в тюрьму за такое воспитание только в колонию общего режима, то же лет на пять, так как живодёрство беспричинно не появится, злобу в них воспитывают их родители
20:18:00 03-10-2025
Гость (18:01:21 03-10-2025) Может быть у на уже начнут работать законыв и за подобные де... Мало 5 лет за такое
19:14:20 03-10-2025
Маленькая тварь
20:04:49 03-10-2025
20:18:20 03-10-2025
Мерзкое, ублюдочное существо...
21:36:36 03-10-2025
таких особей уничтожать сразу физически, будущие маньяки сколько могут вреда людям потом причинить. Таким вещам способствуют живодерские призывы во всех СМИ, за одни только высказывания привлекать надо. И подписчиков всех на учет
10:03:31 05-10-2025
Гость (21:36:36 03-10-2025) таких особей уничтожать сразу физически, будущие маньяки ско... В том числе эта "новость"
16:25:45 04-10-2025
значит ее изнасиловали в семье или в ее семье насилие, побои, и прочие извращения, это 90 проц. так. И потом такие личности с отклонениями очень легко переключаются на людей! вот в чем опасность. Займитесь ее семьей родней окружением - там тоже опасный насильник
19:31:46 06-10-2025
И как дела обстоят сейчас, этот био-мусор нашли?