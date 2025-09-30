"У него сгнили зубы". Неизвестные выбросили кота в коробке на мусорку в Барнауле
Волонтеры ищут записи с уличных камер, чтобы найти жестоких хозяев кота
30 сентября 2025, 17:30, ИА Амител
В Барнауле на мусорке в коробке нашли рыжего кота. Животное заметили среди отходов – оно было все в крови и жалобно мяукало. Об этом пишет Telegram-канал Barnaul 22.
Кота забрали волонтеры приюта "Бусинка". Осмотр показал, что он долго голодал, находился в состоянии сильного обезвоживания, а также имел серьезные проблемы со здоровьем – сгнившие зубы и травмированные глаза. Сейчас врачи оказывают помощь, и, по словам волонтеров, у рыжика хороший аппетит, что дает надежду на восстановление.
Кто выбросил животное, пока неизвестно. Волонтеры пытаются выяснить обстоятельства произошедшего и ищут записи с уличных камер.
18:12:21 30-09-2025
Спасибо волонтерам.
18:46:07 30-09-2025
У нас что, неделями мусор не вывозят чтоб у котэ аж зубы сгнили?
Забрался бродяжка в коробку, там и нашли
Котика жалко
20:29:56 30-09-2025
мрази...
22:20:41 30-09-2025
Остановите эту планету!!!!
06:51:54 01-10-2025
Чаще всего собаки котов разрывают. Интересна реакция волонтеров, когда это на камерах найдут.
08:44:21 01-10-2025
Коту здоровья. Волонтёры , вы молодцы. Спасибо. А нелюдям этим рак мошонки.
09:31:24 01-10-2025
сколько же тварей расплодилось, нелюдей. котик - живи! Бусинке спасибо за то, что вы есть!