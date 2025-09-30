"У него сгнили зубы". Неизвестные выбросили кота в коробке на мусорку в Барнауле

Волонтеры ищут записи с уличных камер, чтобы найти жестоких хозяев кота

30 сентября 2025, 17:30, ИА Амител

Выброшенный кот / Источник фото: Barnaul 22

В Барнауле на мусорке в коробке нашли рыжего кота. Животное заметили среди отходов – оно было все в крови и жалобно мяукало. Об этом пишет Telegram-канал Barnaul 22.

Кота забрали волонтеры приюта "Бусинка". Осмотр показал, что он долго голодал, находился в состоянии сильного обезвоживания, а также имел серьезные проблемы со здоровьем – сгнившие зубы и травмированные глаза. Сейчас врачи оказывают помощь, и, по словам волонтеров, у рыжика хороший аппетит, что дает надежду на восстановление.

Кто выбросил животное, пока неизвестно. Волонтеры пытаются выяснить обстоятельства произошедшего и ищут записи с уличных камер.