"Светлая память". Петров, Бурунов и другие звезды простились с Романом Поповым

Артисты отметили профессиональные качества умершего актера

30 октября 2025, 21:45, ИА Амител

Роман Попов / Фото: соцсети артиста

Коллеги и друзья выражают соболезнования в связи со смертью актера Романа Попова, известного по роли в сериале "Полицейский с Рублевки".

Напомним, артист скончался 28 октября в возрасте 40 лет после рецидива рака головного мозга.

Сергей Бурунов отметил профессиональные качества коллеги:

«Рома оказался очень реактивным, очень пластичным и очень быстро в эту систему встроился. И работал он блистательно».

Он также рассказал о мужестве Попова, который продолжал работать даже во время болезни.

Александр Петров, партнер Попова по сериалу, вспомнил о совместных съемках:

«Как же кайфово было играть каждую сцену. Ты всегда был готов к съемочному дню, всегда с такой любовью и искренностью относился ко всем на площадке».

Гарик Харламов подчеркнул упорство артиста:

«Ромка относился ко второму типу [комиков], которым приходится пахать. Упорство и сила воли в итоге дали свои плоды».

Михаил Галустян попрощался с другом в соцсетях:

«Прощай, Ромка. Светлая память. Ты держался до последнего. Наш, сочинский парень».

Оганес Григорян, партнер Попова по дуэту "20:14", назвал его своим ближайшим другом:

«Мы прошли с ним много-много всего вместе. Поэтому его уход я воспринимаю как потерю очень близкого человека».

Фильмография Романа Попова насчитывает более 40 проектов, включая сериалы "Убить босса", "Бедный олигарх" и новогоднюю комедию "Письмо Деду Морозу", премьера которой состоится 27 ноября.