"Светлое будущее наступило". Сопродюсер "Смешариков" о мультиках, деньгах и Вселенной

Не хвтатит на половину "Шрека". Узнали, сколько денег выделяется на всю российскую анимацию

22 августа 2024, 09:45, ИА Амител

Российская анимация переживает бум: "Смешарики", "Три богатыря", "Маша и медведь", "Барбоскины", "Фиксики" и многие другие мультфильмы вызывают восторг у детей и взрослых. А в 1995 году казалось, что отечественная мультипликация умирает, рассказал гость "Переговорки" на amic.ru Александр Герасимов, сопродюсер популярного мультфильма "Смешарики" (с 2004 по 2008 год), председатель Комиссии анимационного кино Союза кинематографистов России. Поговорили о том, как удалось переломить ситуацию. Узнали, сколько стоит создание одной серии "Смешариков" и где российские мультипликаторы берут деньги на свои проекты. "На всю российскую анимацию выделяется столько денег, сколько занимает одна четвертая часть "Шрека", - уточняет Герасимов. А еще по мнению эксперта в Алтайском крае может появиться "нормальный анимационный кластер" и тогда наш регион станет "очагом креативной индустрии". И это вовсе не шутка - кластер практически уже готов.

Кто в "Переговорке"



Александр Герасимов - председатель Комиссии анимационного кино Союза кинематографистов России, продюсер мультсериала "Смешарики", генеральный директор кинокомпании "Мастер-фильм", заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Родился 10 марта 1966 года в Ногинске Московской области.

В 1985 году окончил Электростальский машиностроительный техникум.

С 1985 по 1988 проходил службу в ВМФ.

В 1993 году окончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова.

С 1994 по 2003 год - директор Школы-студии анимационного кино "ШАР".

С 1996 года - директор Открытого российского фестиваля анимационного кино.

В 1996-2000 годах - директор Ассоциации анимационного кино России.

С 2008 года — председатель Комиссии анимационного кино Союза кинематографистов России.01.47 "Нам было больно и обидно". О том, как появился в России фестиваль анимационного кино в 1995 году. И каких принципов придерживаются его организаторы все 30 лет.

04.29 Почему Александр Герасимов уверен, что сейчас наступило светлое будущее.

06.49 "Я впервые увидел классный проект Вселенной". Пожалуй, вся индустриальная российская анимация началась со "Смешариков", говорит эксперт. А вы осознавали, что в этом мультфильме нет ни одного отрицательного героя и вообще нет насилия?

10.14 "На всю российскую анимацию выделяется столько денег, сколько занимает одна четвертая часть "Шрека". Тогда за счет чего создаются крутые отечественные мультфильмы?

11.57 "Смешарики" - очень мудрый и философский фильм. Но у этого есть и обратная сторона медали.

13.20 Сколько стоит создание одной серии "Смешариков". И откуда получают деньги российские мультипликаторы.

15.20 "Министерство культуры - за искусство, фонд кино — за бизнес". Алексей Герасимов размышляет, как можно было усилить развитие российской анимации.

18.19 "Мы любим играть". Почему российский фестиваль анимационного кино не такой, как все прочие подобные мероприятия.

22.14 "У вас может появиться нормальный анимационный кластер. Очаг креативной индустрии". О работе Алтайского государственного института культуры в плане подготовки специалистов художников анимации.

24.23 О том, что это вообще такое — мультики. И что они значат.

25.32 "Я лично напрягаюсь". Про искусственный интеллект и насколько он опасен для творческих профессий.

27.22 О творческих планах и любимых мультфильмах.