Светофор отключат на оживлённом перекрёстке в Барнауле
Ограничение продлится полтора часа
16 марта 2023, 10:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле в четверг, 16 марта, отключат светофор на пересечении улиц Антона Петрова и Северо-Западной, сообщили в мэрии.
Ограничение временное – оно продлится с 13:30 до 15:00.
Причина – плановый ремонт на электросетях. Участников дорожного движения просят быть внимательными и соблюдать требования знаков, регулировщиков и ПДД.
Ранее сообщили, что в Барнауле с 1 по 30 апреля введут ограничения на движение грузовиков.
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