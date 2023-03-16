Светофор отключат на оживлённом перекрёстке в Барнауле

Ограничение продлится полтора часа

16 марта 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле в четверг, 16 марта, отключат светофор на пересечении улиц Антона Петрова и Северо-Западной, сообщили в мэрии.

Ограничение временное – оно продлится с 13:30 до 15:00.

Причина – плановый ремонт на электросетях. Участников дорожного движения просят быть внимательными и соблюдать требования знаков, регулировщиков и ПДД.

Ранее сообщили, что в Барнауле с 1 по 30 апреля введут ограничения на движение грузовиков.