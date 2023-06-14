Светофор отключат на оживленном перекрестке в Барнауле

Устройство не будет работать три часа

14 июня 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 14 июня на три часа отключат светофор на пересечении улиц Матросова и Антона Петрова, сообщили в мэрии.

Ограничение продлится с 09:00 до 12:00, причина – плановый ремонт электросетей.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, а также соблюдать требования дорожных знаков, регулировщиков и ПДД.

Ранее барнаульцы призвали власти поставить светофор на остановке "Нагорный парк" из-за лихих водителей, которые "никогда не тормозят".