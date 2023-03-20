Светофор отключили на пересечении улиц Советской Армии и Телефонной в Барнауле

Ограничение продлится до полудня

20 марта 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле на пересечении улиц Советской Армии и Телефонной отключили светофор, сообщили в мэрии.

Ограничение будет действовать до 12:00. Причина – плановый ремонт на электросетях.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на этом участке, соблюдать требования регулировщиков, дорожных знаков и ПДД.

Ранее мэр Барнаула Вячеслав Франк рассказал, успеют ли отремонтировать мост на Новом рынке в срок.