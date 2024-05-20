В Барнауле отключат светофоры на Павловском тракте днем 20 мая

Устройства не будут работать три с половиной часа

20 мая 2024, 12:50, ИА Амител

Светофор / Фото: unsplash.com

В Барнауле 20 мая отключат светофоры на Павловском тракте из-за планового ремонта электросетей, сообщили в мэрии.

Устройства не будут работать с 13:00 до 16:30 на участках:

пересечение Павловского тракта, улицы Советской Армии, проспекта Строителей и ул. 2-й Строительной;

пересечение Павловского тракта с улицей Фурманова;

Павловский тракт, 51.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Ранее сообщили, что в Барнауле на проспекте Ленина появится 12 новых умных светофоров. На них потратят 42 млн рублей.