В Барнауле отключат светофоры на Павловском тракте днем 20 мая
Устройства не будут работать три с половиной часа
20 мая 2024, 12:50, ИА Амител
Светофор / Фото: unsplash.com
В Барнауле 20 мая отключат светофоры на Павловском тракте из-за планового ремонта электросетей, сообщили в мэрии.
Устройства не будут работать с 13:00 до 16:30 на участках:
- пересечение Павловского тракта, улицы Советской Армии, проспекта Строителей и ул. 2-й Строительной;
- пересечение Павловского тракта с улицей Фурманова;
- Павловский тракт, 51.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
Ранее сообщили, что в Барнауле на проспекте Ленина появится 12 новых умных светофоров. На них потратят 42 млн рублей.
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