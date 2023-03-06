Светофоры отключат на двух оживлённых перекрёстках в Барнауле
Ограничения будут действовать три часа
06 марта 2023, 09:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле 6 марта на пересечениях проспекта Калинина с улицами Профинтерна и Сизова отключат светофоры, сообщили в мэрии.
Ограничения будут действовать три часа – с 13:30 до 16:30. Причина – плановый ремонт на электросетях.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.
Ранее сообщали, что с 1 марта в России серьёзно изменили правила дорожного движения. Среди нововведений – новая секция в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета.
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