Светофоры отключат на двух оживлённых перекрёстках в Барнауле

Ограничения будут действовать три часа

06 марта 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле 6 марта на пересечениях проспекта Калинина с улицами Профинтерна и Сизова отключат светофоры, сообщили в мэрии.

Ограничения будут действовать три часа – с 13:30 до 16:30. Причина – плановый ремонт на электросетях.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.

Ранее сообщали, что с 1 марта в России серьёзно изменили правила дорожного движения. Среди нововведений – новая секция в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета.