Светофоры отключат на трех участках в Барнауле

Устройства не будут работать три часа

21 июня 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 21 июня отключат несколько светофоров, сообщили в мэрии.

Устройства не будут работать с 13:00 до 16:00 на следующих участках:

на пересечениях улицы Челюскинцев с проспектом Строителей и с улицей Молодежной;

в районе здания № 54 по проспекту Строителей.

Причина – плановый ремонт на электросетях.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков, регулировщиков и ПДД.