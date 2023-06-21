Светофоры отключат на трех участках в Барнауле
Устройства не будут работать три часа
21 июня 2023, 12:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле 21 июня отключат несколько светофоров, сообщили в мэрии.
Устройства не будут работать с 13:00 до 16:00 на следующих участках:
- на пересечениях улицы Челюскинцев с проспектом Строителей и с улицей Молодежной;
- в районе здания № 54 по проспекту Строителей.
Причина – плановый ремонт на электросетях.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков, регулировщиков и ПДД.
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