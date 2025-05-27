Священник назвал "трутнями и должниками" россиян, которые не ушли на СВО

Пока одни живут в городах, где есть "самокатики", другие где-то на фронте отстреливаются от противника

27 мая 2025, 17:42, ИА Амител

Протоиерей Андрей Ткачев назвал не ушедших на СВО россиян "трутнями" и "должниками", сообщает Telegram-канал Daily Storm.

Ткачев отметил, что пока все спокойно живут в городах, где есть "самокатики и кораблики", где-то на фронте "19-летний мальчик, истекая кровью, отстреливается со своим товарищем от превосходящих сил противника".

"А мы, трутни, жрем, пьем, одеваемся, гуляем, балдеем. И в это время кто-то за нас воюет, строит, плачет, молится, умирает, терпит боль и так далее. Христиане должны понимать, что мы все должники, мы в долг живем", – добавил священник.

Он также подчеркнул, что сейчас вся страна держится на президенте России Владимире Путине, поскольку без него нашлось бы множество предателей, "желающих сдаться Западу".

Ранее протоиерей Андрей Ткачев заявил, что женщина должна считать своего мужа господином.