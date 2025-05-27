НОВОСТИОбщество

Священник назвал "трутнями и должниками" россиян, которые не ушли на СВО

Пока одни живут в городах, где есть "самокатики", другие где-то на фронте отстреливаются от противника

27 мая 2025, 17:42, ИА Амител

Протоиерей Андрей Ткачев назвал не ушедших на СВО россиян "трутнями" и "должниками", сообщает Telegram-канал Daily Storm.

Ткачев отметил, что пока все спокойно живут в городах, где есть "самокатики и кораблики", где-то на фронте "19-летний мальчик, истекая кровью, отстреливается со своим товарищем от превосходящих сил противника".

"А мы, трутни, жрем, пьем, одеваемся, гуляем, балдеем. И в это время кто-то за нас воюет, строит, плачет, молится, умирает, терпит боль и так далее. Христиане должны понимать, что мы все должники, мы в долг живем", – добавил священник.

Он также подчеркнул, что сейчас вся страна держится на президенте России Владимире Путине, поскольку без него нашлось бы множество предателей, "желающих сдаться Западу".

Ранее протоиерей Андрей Ткачев заявил, что женщина должна считать своего мужа господином.

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
СВО религия

Комментарии 25

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Гость

18:00:38 27-05-2025

Кто как хочет, так и зарабатывает, в чем проблема?

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Барнаулец

18:06:10 27-05-2025

Все правильно, только не возможно всех послать на фронт! Кто то должен работать и содержать армию священников!

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Гость

18:11:43 27-05-2025

Они прям подталкивают народ к мусульманству, там сплошные ништяки, в плоть до ипотеки

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Гость

18:22:47 27-05-2025

Хочется верить, что он имел в виду себя и ему подобных, за которых не только воюют, но и РАБОТАЮТ, создавая все блага, которыми он и ему подобные пользуются. А ведь из таких как он можно создать ещё одну армию и закрыть все пустующие ниши на рынке труда без привлечения мигрантов.

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Гость

19:01:16 27-05-2025

Правильно, на СВО не хватает военных священников, об этом говорили на канале Спас. Пусть он покажет личный пример.

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Элен без ребят

19:13:49 27-05-2025

"пока за нас кто- то воюет, молится".
остановите Землю, я сойду!

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Гость

19:22:02 27-05-2025

пора уже рубрику отдельную делать - перлы от Ткачева!...

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Гость

19:24:33 27-05-2025

Почему сам-то кровожадный поп не на фронте? Если "храбрости через край", да вера не позволяет совершать убиения лично, то не та же ли вера обязывает рясоносцев призывать паству к миру, а не к бойне славян со славянами?

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Иван

19:30:44 27-05-2025

Сам он конечно пишет из зоны СВО и как минимум штурмовик, он же не трутень

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Гость

20:50:25 27-05-2025

Иван (19:30:44 27-05-2025) Сам он конечно пишет из зоны СВО и как минимум штурмовик, он...
Из горящего танка

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Гость

11:59:50 28-05-2025

Гость (20:50:25 27-05-2025) Из горящего танка... Да неее. Уже после возвращения из плена.

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Гость

19:58:38 27-05-2025

Заголовок провокационный, не соответствует содержанию. Ткачев и себя к трутням причислил. И по сути он прав, мы в долгу перед бойцами.

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Олег

20:05:51 27-05-2025

Кто бы говорил, паству бросил и в Россию окать за бабки - не хороший человек

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Так то Хе

20:11:47 27-05-2025

Так то этот священник пусть и покажет себя Героем, подобно 19 летнему мальчишке - пусть идет на фронт и Родину защищает. А то знаем мы Воцерковленных служителей - пить и жрать могут, речи кидать, а на деле???

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Гость

21:08:32 27-05-2025

Этот мигрант 23 года в гражданстве другой страны состоял

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Гость

21:28:48 27-05-2025

Гость (21:08:32 27-05-2025) Этот мигрант 23 года в гражданстве другой страны состоял... Озвучьте плиз страну и годы его гражданства в ней. Если владеете информацией конечно.

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Гость

09:15:35 28-05-2025

Гость (21:28:48 27-05-2025) Озвучьте плиз страну и годы его гражданства в ней. Если влад... Открываем интернет - товарищ в Россию переехал в 2014 году. Там вообще биография дюже интересная, начиная с того, что у него нет богословского образования - из семинарии его выпнули.

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реднек джо

23:40:13 27-05-2025

кому то здоровье не позволяет туда банально идти. я не хочу быть ребятам обузой. у меня в 43 ноги больные. а таких как я с трофической язвой голени очень много в россии. и с др болячками. но тем не менее не можем ходить. значит будем бегать. пусть сам туда идёт. пример покажет доблести и чести

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Гость

05:56:02 28-05-2025

Слово трутни заменить на священники - всё на свои места встанет

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Гость

06:28:59 28-05-2025

Зачем публиковать частное мнение одного из представителей одной из конфессий, пускай и самой многочисленной? Его мнение имеет какое то значение? Его слово равно слову любого из прокомментировавших выше. Там много умных людей? Нет. Вот и он такой же. А зачем устраивать баттл среди больных? Кому это интересно?

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Гость

09:19:48 28-05-2025

Гость (06:28:59 28-05-2025) Зачем публиковать частное мнение одного из представителей од... Потому что, внезапно, вся РПЦ только из таких частных мнений и состоит. Каждый несет что ему в голову взбредет, зачастую ересь. А начальство скромненько молчит и считает, что так и надо.

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Гость

08:34:01 28-05-2025

Протоиерея Ткачева в очередной раз бес попутал

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=

09:33:57 28-05-2025

То чувство, когда есть много что сказать и прокомментировать, но нет никакого желания нарваться на штраф и уголовку.
Поэтому точку зрения куска болотной протоплазмы в тине и ряске стоит просто игнорировать.

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Алексей

09:38:48 28-05-2025

а святоша не желает стать евнухом?
пусть кастрируется дабы не плодил рабов церковных

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Мимопроходящий

12:54:22 28-05-2025

Как хорошо, что я атеист и мне глубоко безразличны слова этого толстого попа. Ну а вам, христиане, я глубоко сочувствую за таких пастырей, плохи ваши дела..

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