Священник назвал "трутнями и должниками" россиян, которые не ушли на СВО
Пока одни живут в городах, где есть "самокатики", другие где-то на фронте отстреливаются от противника
27 мая 2025, 17:42, ИА Амител
Протоиерей Андрей Ткачев назвал не ушедших на СВО россиян "трутнями" и "должниками", сообщает Telegram-канал Daily Storm.
Ткачев отметил, что пока все спокойно живут в городах, где есть "самокатики и кораблики", где-то на фронте "19-летний мальчик, истекая кровью, отстреливается со своим товарищем от превосходящих сил противника".
"А мы, трутни, жрем, пьем, одеваемся, гуляем, балдеем. И в это время кто-то за нас воюет, строит, плачет, молится, умирает, терпит боль и так далее. Христиане должны понимать, что мы все должники, мы в долг живем", – добавил священник.
Он также подчеркнул, что сейчас вся страна держится на президенте России Владимире Путине, поскольку без него нашлось бы множество предателей, "желающих сдаться Западу".
Ранее протоиерей Андрей Ткачев заявил, что женщина должна считать своего мужа господином.
18:00:38 27-05-2025
Кто как хочет, так и зарабатывает, в чем проблема?
18:06:10 27-05-2025
Все правильно, только не возможно всех послать на фронт! Кто то должен работать и содержать армию священников!
18:11:43 27-05-2025
Они прям подталкивают народ к мусульманству, там сплошные ништяки, в плоть до ипотеки
18:22:47 27-05-2025
Хочется верить, что он имел в виду себя и ему подобных, за которых не только воюют, но и РАБОТАЮТ, создавая все блага, которыми он и ему подобные пользуются. А ведь из таких как он можно создать ещё одну армию и закрыть все пустующие ниши на рынке труда без привлечения мигрантов.
19:01:16 27-05-2025
Правильно, на СВО не хватает военных священников, об этом говорили на канале Спас. Пусть он покажет личный пример.
19:13:49 27-05-2025
"пока за нас кто- то воюет, молится".
остановите Землю, я сойду!
19:22:02 27-05-2025
пора уже рубрику отдельную делать - перлы от Ткачева!...
19:24:33 27-05-2025
Почему сам-то кровожадный поп не на фронте? Если "храбрости через край", да вера не позволяет совершать убиения лично, то не та же ли вера обязывает рясоносцев призывать паству к миру, а не к бойне славян со славянами?
19:30:44 27-05-2025
Сам он конечно пишет из зоны СВО и как минимум штурмовик, он же не трутень
20:50:25 27-05-2025
Иван (19:30:44 27-05-2025) Сам он конечно пишет из зоны СВО и как минимум штурмовик, он...
Из горящего танка
11:59:50 28-05-2025
Гость (20:50:25 27-05-2025) Из горящего танка... Да неее. Уже после возвращения из плена.
19:58:38 27-05-2025
Заголовок провокационный, не соответствует содержанию. Ткачев и себя к трутням причислил. И по сути он прав, мы в долгу перед бойцами.
20:05:51 27-05-2025
Кто бы говорил, паству бросил и в Россию окать за бабки - не хороший человек
20:11:47 27-05-2025
Так то этот священник пусть и покажет себя Героем, подобно 19 летнему мальчишке - пусть идет на фронт и Родину защищает. А то знаем мы Воцерковленных служителей - пить и жрать могут, речи кидать, а на деле???
21:08:32 27-05-2025
Этот мигрант 23 года в гражданстве другой страны состоял
21:28:48 27-05-2025
Гость (21:08:32 27-05-2025) Этот мигрант 23 года в гражданстве другой страны состоял... Озвучьте плиз страну и годы его гражданства в ней. Если владеете информацией конечно.
09:15:35 28-05-2025
Гость (21:28:48 27-05-2025) Озвучьте плиз страну и годы его гражданства в ней. Если влад... Открываем интернет - товарищ в Россию переехал в 2014 году. Там вообще биография дюже интересная, начиная с того, что у него нет богословского образования - из семинарии его выпнули.
23:40:13 27-05-2025
кому то здоровье не позволяет туда банально идти. я не хочу быть ребятам обузой. у меня в 43 ноги больные. а таких как я с трофической язвой голени очень много в россии. и с др болячками. но тем не менее не можем ходить. значит будем бегать. пусть сам туда идёт. пример покажет доблести и чести
05:56:02 28-05-2025
Слово трутни заменить на священники - всё на свои места встанет
06:28:59 28-05-2025
Зачем публиковать частное мнение одного из представителей одной из конфессий, пускай и самой многочисленной? Его мнение имеет какое то значение? Его слово равно слову любого из прокомментировавших выше. Там много умных людей? Нет. Вот и он такой же. А зачем устраивать баттл среди больных? Кому это интересно?
09:19:48 28-05-2025
Гость (06:28:59 28-05-2025) Зачем публиковать частное мнение одного из представителей од... Потому что, внезапно, вся РПЦ только из таких частных мнений и состоит. Каждый несет что ему в голову взбредет, зачастую ересь. А начальство скромненько молчит и считает, что так и надо.
08:34:01 28-05-2025
Протоиерея Ткачева в очередной раз бес попутал
09:33:57 28-05-2025
То чувство, когда есть много что сказать и прокомментировать, но нет никакого желания нарваться на штраф и уголовку.
Поэтому точку зрения куска болотной протоплазмы в тине и ряске стоит просто игнорировать.
09:38:48 28-05-2025
а святоша не желает стать евнухом?
пусть кастрируется дабы не плодил рабов церковных
12:54:22 28-05-2025
Как хорошо, что я атеист и мне глубоко безразличны слова этого толстого попа. Ну а вам, христиане, я глубоко сочувствую за таких пастырей, плохи ваши дела..