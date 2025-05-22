В РПЦ заявили, что женщина должна считать мужа господином
Женам также не стоит делать покупки или встречаться с подругами без одобрения мужа, считает священник
22 мая 2025, 18:30, ИА Амител
Женщина должна считать своего мужа господином, заявил протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев. Фрагмент проповеди опубликовал телеграм-канал "Блокнот Россия 18+".
На опубликованном отрывке священник рассуждает о семейных отношениях. По его мнению, причиной разлада в российских семьях становится гордость – "когда меньший большего признавать не хочет".
"Кто из наших женщин мужчину господином считает? Никто. <...> Он старший, а вы должны признать это", – сказал протоиерей.
Священнослужитель также убежден, что женщина не должна без одобрения мужа делать крупные покупки, отдыхать или встречаться с подругами.
Ранее протоиерей РПЦ Андрей Ткачев заявил, что женщина должна быть слугой своего мужа.
18:43:56 22-05-2025
Ну хоть что то дельное от Гундяева
20:45:31 22-05-2025
Да. В кои то веки дельное. Поддерживаю. Проект закона уже готов?
22:31:34 22-05-2025
Гость (18:43:56 22-05-2025) Ну хоть что то дельное от Гундяева... Вообще-то это от Ткачева. А у Кирилла - целибат из-за монашества.
19:00:34 22-05-2025
Чепуха
19:12:39 22-05-2025
вроде как бы и в елочку, пока за власть не понес.
не нужно теплое и мягкое мешать.
институт семьи переживает небывалый кризис.
причина в том, что одни стали экономически самостоятельными, и оба так и не научились разговаривать и уважать друг друга.
и не нужно никаких господ и служанок - разговаривать надо и уважать друг друга, а то дома как в первобытной пещере.
19:23:16 22-05-2025
Зачем нам его всё время цитируют, его высказывания только раздражают людей. Есть военные священники, которые личным примером заслуживают уважения, отказываются от роскоши, реально смотрят на жизнь. Его оскорбительные сравнения только отталкивают. Надоел.
19:33:30 22-05-2025
О, его надо в Думу, там примерно такого формата рождаются "идеи", будет Милонову помогать.
19:41:31 22-05-2025
Вперёд, господа, в светлое средневековье.
19:43:31 22-05-2025
Взаимоуважение должно быть!
20:28:01 22-05-2025
РПЦ-вы членские взносы собираете. И не нужны ваши тупые советы,
20:44:49 22-05-2025
Не, ну пусть мужики помечтают! Нам что, жалко что ли?
20:48:18 22-05-2025
Обхохочешься
20:55:52 22-05-2025
Да, надо ограничить женщинам образованине3-5 классов, не хрена им в театрах играть, в операх,на концертах петь, а если танцевать танец маленьких лебедей и других лебедей, то только в длинных до пят юбках или платьях!!!.Интересно, самому не противно это говорить.По сути отправляет женщин в 18-ё9 век. Что у него в голове?Позор !
22:45:35 22-05-2025
Это не РПЦ, а волчара в овечьей шкуре Андрей Ткачев. Как же он достал уже своими опусами! До каких пор его будут терпеть!
22:46:12 22-05-2025
и в рпц оказывается есть свой стендАп!?...
08:08:18 23-05-2025
с хорошим мужем, и свинка - господинка
08:29:37 23-05-2025
Гость (08:08:18 23-05-2025) с хорошим мужем, и свинка - господинка... С хорошей женой и свин-господин.
10:37:54 23-05-2025
Гость (08:29:37 23-05-2025) С хорошей женой и свин-господин. ... нет такой поговорки....
10:18:39 23-05-2025
Никто столько для отвращения и уменьшения паствы рпц не делает, как ткачев) Молодец, давай жги!!!
13:24:43 23-05-2025
Интересно, а чем занимаются их жены? Люди далеко не бедные, кирпичи на стройке на животе не таскают, в СМИ нигде не сетятся...
16:10:58 23-05-2025
Отделить школу от церкви и церковь от государства. Когда-то такое произошло. Запретить ине пущать церковников в светское общество!
19:36:24 27-05-2025
Ленин прав был