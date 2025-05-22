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В РПЦ заявили, что женщина должна считать мужа господином

Женам также не стоит делать покупки или встречаться с подругами без одобрения мужа, считает священник

22 мая 2025, 18:30, ИА Амител

Женщина должна считать своего мужа господином, заявил протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев. Фрагмент проповеди опубликовал телеграм-канал "Блокнот Россия 18+".

На опубликованном отрывке священник рассуждает о семейных отношениях. По его мнению, причиной разлада в российских семьях становится гордость – "когда меньший большего признавать не хочет".

"Кто из наших женщин мужчину господином считает? Никто. <...> Он старший, а вы должны признать это", – сказал протоиерей.

Священнослужитель также убежден, что женщина не должна без одобрения мужа делать крупные покупки, отдыхать или встречаться с подругами.

Ранее протоиерей РПЦ Андрей Ткачев заявил, что женщина должна быть слугой своего мужа.

Россия мужчины и женщины РПЦ

Комментарии 22

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Гость

18:43:56 22-05-2025

Ну хоть что то дельное от Гундяева

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Гость

20:45:31 22-05-2025

Да. В кои то веки дельное. Поддерживаю. Проект закона уже готов?

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бийчанин

22:31:34 22-05-2025

Гость (18:43:56 22-05-2025) Ну хоть что то дельное от Гундяева... Вообще-то это от Ткачева. А у Кирилла - целибат из-за монашества.

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Гость

19:00:34 22-05-2025

Чепуха

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Гость

19:12:39 22-05-2025

вроде как бы и в елочку, пока за власть не понес.
не нужно теплое и мягкое мешать.
институт семьи переживает небывалый кризис.
причина в том, что одни стали экономически самостоятельными, и оба так и не научились разговаривать и уважать друг друга.
и не нужно никаких господ и служанок - разговаривать надо и уважать друг друга, а то дома как в первобытной пещере.

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Гость

19:23:16 22-05-2025

Зачем нам его всё время цитируют, его высказывания только раздражают людей. Есть военные священники, которые личным примером заслуживают уважения, отказываются от роскоши, реально смотрят на жизнь. Его оскорбительные сравнения только отталкивают. Надоел.

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Гость

19:33:30 22-05-2025

О, его надо в Думу, там примерно такого формата рождаются "идеи", будет Милонову помогать.

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Гость

19:41:31 22-05-2025

Вперёд, господа, в светлое средневековье.

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Гость

19:43:31 22-05-2025

Взаимоуважение должно быть!

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Гость

20:28:01 22-05-2025

РПЦ-вы членские взносы собираете. И не нужны ваши тупые советы,

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Женщина

20:44:49 22-05-2025

Не, ну пусть мужики помечтают! Нам что, жалко что ли?

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Гость

20:48:18 22-05-2025

Обхохочешься

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Горожанин.

20:55:52 22-05-2025

Да, надо ограничить женщинам образованине3-5 классов, не хрена им в театрах играть, в операх,на концертах петь, а если танцевать танец маленьких лебедей и других лебедей, то только в длинных до пят юбках или платьях!!!.Интересно, самому не противно это говорить.По сути отправляет женщин в 18-ё9 век. Что у него в голове?Позор !

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Гость

22:45:35 22-05-2025

Это не РПЦ, а волчара в овечьей шкуре Андрей Ткачев. Как же он достал уже своими опусами! До каких пор его будут терпеть!

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Гость

22:46:12 22-05-2025

и в рпц оказывается есть свой стендАп!?...

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Гость

08:08:18 23-05-2025

с хорошим мужем, и свинка - господинка

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Гость

08:29:37 23-05-2025

Гость (08:08:18 23-05-2025) с хорошим мужем, и свинка - господинка... С хорошей женой и свин-господин.

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Гость

10:37:54 23-05-2025

Гость (08:29:37 23-05-2025) С хорошей женой и свин-господин. ... нет такой поговорки....

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Гость

10:18:39 23-05-2025

Никто столько для отвращения и уменьшения паствы рпц не делает, как ткачев) Молодец, давай жги!!!

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Гость

13:24:43 23-05-2025

Интересно, а чем занимаются их жены? Люди далеко не бедные, кирпичи на стройке на животе не таскают, в СМИ нигде не сетятся...

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гость

16:10:58 23-05-2025

Отделить школу от церкви и церковь от государства. Когда-то такое произошло. Запретить ине пущать церковников в светское общество!

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Михаил

19:36:24 27-05-2025

Ленин прав был

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