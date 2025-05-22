В РПЦ заявили, что женщина должна считать мужа господином

Женам также не стоит делать покупки или встречаться с подругами без одобрения мужа, считает священник

22 мая 2025, 18:30, ИА Амител

Женщина должна считать своего мужа господином, заявил протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев. Фрагмент проповеди опубликовал телеграм-канал "Блокнот Россия 18+".

На опубликованном отрывке священник рассуждает о семейных отношениях. По его мнению, причиной разлада в российских семьях становится гордость – "когда меньший большего признавать не хочет".

"Кто из наших женщин мужчину господином считает? Никто. <...> Он старший, а вы должны признать это", – сказал протоиерей.

Священнослужитель также убежден, что женщина не должна без одобрения мужа делать крупные покупки, отдыхать или встречаться с подругами.

Ранее протоиерей РПЦ Андрей Ткачев заявил, что женщина должна быть слугой своего мужа.