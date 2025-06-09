Священник призвал не пугать детей многодетностью и нищетой

Вместо этого ребенка нужно поддерживать в решении создавать семью

09 июня 2025, 08:00, ИА Амител

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

Не нужно передавать детям страх перед многодетностью и нищетой, их стоит поддерживать в решении создавать семью, заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов. Его слова передает РИА Новости.

Священник отметил, что многие зря считают многодетные семьи героями, потому что это нормально и каждый способен решить, сколько детей он хочет.

"Не передавайте своим детям страх перед рождаемостью или нищетой, вместо этого поддерживайте их в решении создавать семью", – сказал священнослужитель.

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