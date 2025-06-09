Священник призвал не пугать детей многодетностью и нищетой
Вместо этого ребенка нужно поддерживать в решении создавать семью
09 июня 2025, 08:00, ИА Амител
Не нужно передавать детям страх перед многодетностью и нищетой, их стоит поддерживать в решении создавать семью, заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов. Его слова передает РИА Новости.
Священник отметил, что многие зря считают многодетные семьи героями, потому что это нормально и каждый способен решить, сколько детей он хочет.
"Не передавайте своим детям страх перед рождаемостью или нищетой, вместо этого поддерживайте их в решении создавать семью", – сказал священнослужитель.
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08:06:22 09-06-2025
Так создавать семью нормально тогда, когда ты сам можешь эту семью обеспечить. А если "семья" садится на шею своим родителям, то странно бы было, если бы родители были этому прямо очень рады. Или что - давай, детка, рожай в 15, да побольше, побольше?
14:50:02 09-06-2025
Гость (08:06:22 09-06-2025) Так создавать семью нормально тогда, когда ты сам можешь эту... это нормально много рожать и рано но надо жить в частном доме и иметь огород. Чтобы детвору отправлять работать на земле и ухаживать за скотом. К примеру знаете ли вы что здесь на Алтае средняя нормальная семья это не 1 и не 2 детей а восемь детей и пахать в поле они начинали лет с пяти уже. И средний размер огорода был не 6 соток а пятьдесят соток. Скотина это лошадь и корова две, свиньи на мясо и куры. Это минимум который был необходим такой средней семье. И эти семьи и создали СССР а эти дети разгромили 3 рейх
15:09:38 09-06-2025
майор (14:50:02 09-06-2025) это нормально много рожать и рано но надо жить в частном дом... Ну вот я не хочу, чтобы мой ребенок пахал с пяти лет. Хотите - велкам в деревню, заводите десяток своих и вперед. Правда, боюсь, вас при таком раскладе и посадить могут, но на все воля Божья) Но почему-то вы сидите за компом и строчите комментарии, а не поднимаете сельское хозяйство там, где Макар телят не гонял и где нет электричества и Интернета. Начните, так сказать, с себя, вместо того чтобы раздавать ценные указания окружающим.
15:39:27 09-06-2025
Гость (15:09:38 09-06-2025) Ну вот я не хочу, чтобы мой ребенок пахал с пяти лет. Хотите...
мне приходилось пахать с 5 лет и крапиву жаренную на ужин есть (кстати очень неплохое блюдо по вкусу жареные белые грибы напоминает) и в полях свеклу полоть и картошку по 10 соток с перерывом на обед тяпать. Именно поэтому я тьфу тьфу на шестом десятке лет НИ РАЗУ в серьезных больницах не был а вот дети современные как я гляжу сплошь диабетики. Заживо гниют. Сложите два и два и вы поймете что в городе жить круглый год это просто заболеть и коны отдать. Хотя бы летом убегать отсюда надо и хотя бы за город к растениям поближе. Жаль мне современное поколения. Я бы сотовую связь вообще отключил бы ради этого поколения
17:16:07 09-06-2025
майор (14:50:02 09-06-2025) это нормально много рожать и рано но надо жить в частном дом... в 17 веке?
08:06:41 09-06-2025
Это реальность! Где многодетность - там нищета и лишения.
08:58:51 09-06-2025
Гость (08:06:41 09-06-2025) Это реальность! Где многодетность - там нищета и лишения. ... Это стереотип. Не всегда так . Знаю много!!! многодетных семей до благосостояния которых обычным(с 1 ребенком) плыть и плыть.
09:06:44 09-06-2025
Гость (08:58:51 09-06-2025) Это стереотип. Не всегда так . Знаю много!!! многодетных сем... "Много" - это сколько в цифрах? И кем там папы работают?
09:12:16 09-06-2025
Гость (09:06:44 09-06-2025) "Много" - это сколько в цифрах? И кем там папы работают? ... папы работают. мамы заботятся о семье.
09:23:12 09-06-2025
Гость (09:12:16 09-06-2025) папы работают. мамы заботятся о семье. ... Ясно) Ответа с цифрами не будет. Как и указания должностей пап.
09:48:23 09-06-2025
Гость (09:23:12 09-06-2025) Ясно) Ответа с цифрами не будет. Как и указания должностей п... Почему же ...
Папа работает, мама красивая...
А папы, что папы или в церкви или в госдуме, а больше никак
11:29:46 09-06-2025
Гость (08:58:51 09-06-2025) Это стереотип. Не всегда так . Знаю много!!! многодетных сем... Этот персонаж за 30 серебрянников, хоть за Чикатилу, хоть за Пиночета отпишется
08:14:58 09-06-2025
"Священник призвал", вот как все поменялось - из проповедников в агитаторы.
08:56:27 09-06-2025
Гость (08:14:58 09-06-2025) "Священник призвал", вот как все поменялось - из проповедник... Не агитатор , а глашатай. Священники всегда были "рупором" правды в народ. Во все времена. Просто у нас в определенный период истории это упразднили. Теперь доооолго восстанавливать надо.
09:30:21 09-06-2025
Гость (08:56:27 09-06-2025) Не агитатор , а глашатай. Священники всегда были "рупором" ... Про попов почитай у Пушкина, Некрасова и других классиков русской литературы.
10:02:18 09-06-2025
Гость (09:30:21 09-06-2025) Про попов почитай у Пушкина, Некрасова и других классиков ру... Сразу видно неуча. Кроме "Сказки о попе" ничего из Пушкина не читал. Читай Пушкина внимательно - "Пророк", "Отцы - пустынники", "Отче наш" и ещё много о священниках и церкви. Поумнеешь может быть...
16:53:53 09-06-2025
Гость (10:02:18 09-06-2025) Сразу видно неуча. Кроме "Сказки о попе" ничего из Пушкина н... Ну так укажи, ВУЧЕНЫЙ ты наш, место в Библии, где упоминается шестикрылый Серафим?
09:40:07 09-06-2025
Гость (08:56:27 09-06-2025) Не агитатор , а глашатай. Священники всегда были "рупором" ...
Помнишь, как бывало. Брюхом шел вперед, И крестом сияло. Брюхо на народ?
16:55:56 09-06-2025
Гость (08:56:27 09-06-2025) Не агитатор , а глашатай. Священники всегда были "рупором" ... Ну так назови нам хотя бы одну русскую сказку, в которой поп положительный герой.
08:31:04 09-06-2025
я понимаю что федор лукьянов наверное амброзией питается, и понятия не имеет сколько нужно зарабатывать, чтобы семья из 5-6 человек банально 3 раза в день поела.
кто хочет персональный детсад у себя дома - их дело.
все остальные - сами разберутся.
08:37:02 09-06-2025
Вот именно, мы последние 30 лет сами и разбираемся, только вот до сих пор разобраться не можем.
08:46:12 09-06-2025
Ок. буду пугать священниками.
09:08:17 09-06-2025
А жить где? в шалаше? Сей священослужитель не сказал, а лучше в однушке плодится и 30 лет в ипотеке....
Сии культослужители налогов не плОтют, чем живут?
09:48:10 09-06-2025
Каждая семья сама решает сколько у нее должно быть детей и все отговорки про достаток и жилье, это только отговорки, наибольшая рождаемость, в самых бедных странах и наоборот, самая низкая в богатых.
10:02:14 09-06-2025
ППШариков (09:48:10 09-06-2025) Каждая семья сама решает сколько у нее должно быть детей и в... Ну и рожают себе подобных нищету и дикарей...
10:36:20 09-06-2025
Гость (10:02:14 09-06-2025) Ну и рожают себе подобных нищету и дикарей...... Не факт...
10:43:13 09-06-2025
ППШариков (09:48:10 09-06-2025) Каждая семья сама решает сколько у нее должно быть детей и в... Потому что в самых бедных странах, кроме всего прочего, нет доступа к нормальной контрацепции. Плюс высокая детская смертность. Вы точно хотите вернуться в прекрасную какраньшию - рожать десяток, чтобы выжили двое? Это раз. И два - СКР падает во всем мире, включая и самые бедные страны. К слову, как только пресловутые мигранты попадают в страны с более высоким уровнем развития - и они начинают рожать меньше)
11:33:32 09-06-2025
Гость (10:43:13 09-06-2025) Потому что в самых бедных странах, кроме всего прочего, нет ... Ну так про это и речь, отговорки про достаток не принимаются...
11:57:45 09-06-2025
ППШариков (11:33:32 09-06-2025) Ну так про это и речь, отговорки про достаток не принимаются... Эм... Нет, речь не про это) Речь про то, что в бедных странах просто физически не могут меньше рожать. Отсутствие достатка как раз отчасти и приводит к этому) Как только появляется доступная контрацепция - рождаемость неизбежно падает. Вы хотите здесь тоже перекрыть доступ к контрацепции и медицине, а заодно снизить достаток ниже плинтуса? Впрочем, к этому уже давно идет. Вот только беда в том, что в нынешних условиях загнанное снова в нищету население рожать уже не побежит. Поезд ушел.
12:28:38 09-06-2025
Гость (11:57:45 09-06-2025) Эм... Нет, речь не про это) Речь про то, что в бедных страна... Вы напрасно сводите все к доступности контрацепции, проблема гораздо глубже, масса примеров многодетных семей, как среди вполне успешных людей с более чем высоким достатком, так и среди семей с достатком гораздо ниже среднего, в обществе изменилось отношение к институту семьи, гражданский брак (по сути без обязательств) стал широкой практикой, женщины чаще выбирают карьеру, нежели рождение детей, ну и т.д.
12:49:20 09-06-2025
ППШариков (12:28:38 09-06-2025) Вы напрасно сводите все к доступности контрацепции, проблема... А это естественное изменение. Семья давно перестала быть тем чисто экономическим конструктом, каким она была раньше. Если сказать проще - раньше ты в одиночку выжить не мог, только в семье, желательно не нуклеарной. Особенно если ты женщина. И в эту семью всех загоняла прежде всего жесткая необходимость. Как только люди, в том числе и женщины, стали экономически независимы, то есть условная женщина стала работать, обеспечивать себя, а зачастую и ребенка, а то и не одного - все, ценность семьи как непременного условия выживания исчезла. Теперь семья - это союз двух людей, которых связывает не чистая экономика, а что-то другое - общность интересов, готовность заботиться друг о друге, желание быть рядом. И если этого другого нет - извините, а в чем смысл жить рядом с, по сути, чужим человеком?.. Ну а что женщины выбирают карьеру - так повторюсь, раньше у них такой возможности не было, сейчас есть. Плюс, как ни крути, люди стали меньше обращать внимание на условности типа "женщина должна быть замужем" и т.д. Давление "общественного мнения" если не исчезло, то сильно снизилось. И это нормально.
14:19:16 09-06-2025
Гость (12:49:20 09-06-2025) А это естественное изменение. Семья давно перестала быть тем... Да нет, это не нормально, это скорее всего нарративы из серии "ЛГБТ", чайлдфри и прочей лобуды отрицающие традиционные ценности, кто и для чего, сознательно или нет их продвигает сложно сказать, сторонники этих нарративов есть как у нас, так и на "цивилизованном" западе. Одно сказать можно точно, что все это направлено на сокращение численности населения и если отбросить "теорию заговора против человечества", то остается только один вариант, поверить в дьявола.
15:05:49 09-06-2025
ППШариков (14:19:16 09-06-2025) Да нет, это не нормально, это скорее всего нарративы из сери... Бггг... Нас на шарике 8 миллиардов, он скоро лопнет. А кто-то все страдает по поводу вымирания. И да, насчет "продвигает" - а что в моих словах не так? Голимая констатация фактов. Приведите другие, если они у вас есть. А орать про "повесточку" - это сродни аргументу ad Hitlerum, за такое в приличном споре вам красную карточку сразу выдадут)
16:28:54 09-06-2025
Гость (15:05:49 09-06-2025) Бггг... Нас на шарике 8 миллиардов, он скоро лопнет. А кто-т... Ну то есть для вас и вам подобным семья сама себя изжила и более не является традиционной ценностью общества, поздравляю вас, именно это и пропагандируют адепты отказа от семьи/детей, лозунги и объяснения могут быть разными, но сути это не меняет.
17:13:40 09-06-2025
ППШариков (16:28:54 09-06-2025) Ну то есть для вас и вам подобным семья сама себя изжила и б... Да не изжила, изменилась. Ну вы ж не будете отрицать, что на смену традиционным семьям, состоящим из многих поколений, давно пришла семья нуклеарная. И да, как только отпала чисто экономическая необходимость в семье (заметьте, сейчас даже для рождения ребенка в семье нет такой уж экономической необходимости), людей стали держать вместе другие причины. И если кто-то из партнеров не хочет вкладываться в ту семью (в воспитание детей, в быт, в какие-то общие дела) - то его могут и послать. Ибо, как выше говорилось, каждый может содержать себя сам и никто не помрет с голоду, будучи один и даже с ребенком\детьми. И это не лозунги, это реальность. А вы все взываете к каким-то традициям) Интересно, к каким? Так-то снохачество тоже вполне традиционно, да и поговорка "Дай, господи, скотинку с приплодом, а деток с приморцем" не на пустом месте родилась.
16:50:06 09-06-2025
Гость (10:43:13 09-06-2025) Потому что в самых бедных странах, кроме всего прочего, нет ... Ни один средний и более по размерам город не прирастает населением по естественным причинам, исключительно только за счет "понаехавших". Читал об исследовании на эту тему, автора к сожалению указать не могу, просто не помню, поэтому прошу поверить на слово.
09:58:05 09-06-2025
Ну ну плодите нищету зато будет много голожопых
10:26:28 09-06-2025
Не пугать нищетой? Ну считаем.
Предположим многодетная семья: папашка пашет за 60тр в месяц, мамашка с тремя спиногрызами дома сидит. Итого 60тр на пять ртов получится 12 тыщ на рыло.
Это прям богатство и роскошь, ага ага.
Попу привет.
11:10:36 09-06-2025
как то уж очень жестко о семье. папашка, мамашка, рыло, спиногрызы ........
13:00:53 09-06-2025
Гость (11:10:36 09-06-2025) как то уж очень жестко о семье. папашка, мамашка, рыло, спи... Гость, это наша действительность.
12:33:38 09-06-2025
Комментарии здесь пишут как правило выросшие в неблагополучных семьях. Отсюда и стереотип "многодетные - значит нишие". Плюс телевизор мозги высушил. Жалко вас, нищих духом.
12:47:30 09-06-2025
Гость (12:33:38 09-06-2025) Комментарии здесь пишут как правило выросшие в неблагополучн... Не могу с Вами не согласиться. С другой стороны, ведь действительно не хватает ни времени- внимания, ни средств для содержания большой семьи в малообразованных семьях. Есть исключения. И опять- таки они затрагивают в основном обеспеченные семьи.16
05:23:34 10-06-2025
Гость (12:33:38 09-06-2025) Комментарии здесь пишут как правило выросшие в неблагополучн... Многодетные как правило попрошайки. Только клянчить и своей многодетностью прикрываться умеют. И чаще всего потом выросшие дети не общаются ни меж собой, ни с родителями.
12:46:14 09-06-2025
- "Не передавайте своим детям страх перед рождаемостью или нищетой, вместо этого поддерживайте их в решении создавать семью", – сказал священнослужитель." -------- Не верю попам. У попадьи Львовой-Беловой пятеро своих детей и четверо приемных, так эта попадья бросила своего попа и переметнулась к миллиардеру, считая, что там условия проживания человеческие.
17:18:44 09-06-2025
майор (15:39:27 09-06-2025) мне приходилось пахать с 5 лет и крапиву жаренную на ужи... А вы разницу между "я разок в поле вышел" и работой с пяти лет на постоянной основе, конечно же, не видите. То-то у таких пахарей продолжительность жизни в РИ 43 года была. А связь вы можете себе отключить, другие как-нибудь сами о себе позаботятся.
18:16:06 09-06-2025
Дети, уже выросшие в многодетных семьях, едва ли станут создавать свои многодетные семьи...