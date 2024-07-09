Священник с Алтая призвал бороться с матриархатом, а не вводить налоги на бездетность
Также Александр Микушин призвал запретить лайф-коучей
09 июля 2024, 06:40, ИА Амител
Священник барнаульской часовни Святой мученицы Татьяны Александр Микушин раскритиковал инициативу о введении налога на бездетность в России. По мнению священнослужителя, это никак не изменит ситуацию с рождаемостью в стране. В итоге многие пары, которые не хотят заводить детей, просто уедут из России.
"Интересно, кто это придумал? Это не изменит ситуацию. Люди, не желающие иметь детей, готовы будут платить любые деньги, лишь бы им позволили жить так, как они считают нужным. Во-вторых, если налог будет высокий, то предвижу, что многие уедут в дальние края, где таких налогов нет. Эта новая попытка повысить рождаемость в нашей России, как и все предыдущие, заведомо обречена на провал", – написал на своей странице в соцсетях Александр Микушин.
В качестве альтернативы, как улучшить демографию в стране, священник предложил внести некоторые изменения в законодательство.
В частности, Александр Микушин считает, что необходимо запретить пропаганду матриархальных ценностей и феминизма. Кроме того, представитель РПЦ уверен, что у мужчины после расторжения брака должны быть права, а не только ответственность. Например, чтобы дети по очереди жили две недели сначала с матерью, а потом с отцом. Также Микушин предложил запретить лайф-коучей, которые продвигают свои услуги через интернет.
Напомним, в России в очередной раз вернулись к теме обсуждения налога на бездетность. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Он убежден, что мера, которая применялась в СССР, и сейчас помогла бы стране выбраться из демографической ямы. Инициатива вызвала бурные обсуждения в обществе: далеко не всем такие методы по нраву.
09:49:41 09-07-2024
опять что-то запрещают...
вот в алтайской культуре матриархат зашит на уровне генов. как запрещать? долгая это история, если браться с умом. не одного поколения тема, хотя конечно и нужная. и как-бы других структур, могущих её реализовать, в обществе не наблюдается.
думаю на данный момент лучше налогом.
09:56:19 09-07-2024
"В частности, Александр Микушин считает, что необходимо запретить пропаганду матриархальных ценностей и феминизма. Кроме того, представитель РПЦ уверен, что у мужчины после расторжения брака должны быть права, а не только ответственность. Например, чтобы дети по очереди жили две недели сначала с матерью, а потом с отцом. " - золотые слова!
10:17:38 09-07-2024
Да что же это за безобразие, неделю один поиграл, неделю другой, а как при этом ребенок будет себя чувствовать? Без постоянного места жительства. Бесспорно оба родителя должны общаться с ребенком и участвовать в воспитании, но это какой-то абсурд
10:28:47 09-07-2024
Гость (10:17:38 09-07-2024) Да что же это за безобразие, неделю один поиграл, неделю дру... согл. шизофрения.
10:35:49 09-07-2024
Очень опасно проявлять не правильные наставления людям , тем более священно служителям церкви.
10:46:30 09-07-2024
Священник предлагает вернуться к патриархату, назад в средневековье, почему в нашей стране все мечтают вернуться назад, для всех лучше знакомое прошлое, чем новое будущее, и очень хорошо что это не возможно сделать. Рожать начнут в когда в стране будет уверенность в завтрашнем дне, страна из кризиса уже 30 лет не может выйти, демография, это лакмусовая бумажка политической и экономической ситуации в стране.
10:52:57 09-07-2024
Гость (10:46:30 09-07-2024) Священник предлагает вернуться к патриархату, назад в средне... патриархат более устойчив при внешних по отношению к сообществу деструктивных воздействиях.
с этой сторроны он безусловно прав.
прямо вообще прав.
11:11:42 09-07-2024
Мусик (10:52:57 09-07-2024) патриархат более устойчив при внешних по отношению к сообщес... Да все вы топите за патриархат, только не надо забывать, что женщина в патриархате не работает, рожает и воспитывает детей и много, а вам мальчики надо очень много тогда денег зарабатывать, чтобы содержать эту большую семью и не в нищите, а достойно, чтобы не собирать детей в школу на материнский капитал, готовы вы так работать ещё и уделять время своей семье, если готовы то всегда можно устроить патриархат в своей семье, всегда можно найти такую женщину, которая будет рада не работать и сесть на шею мужу, при чем в патриархальных семьях ещё и нянек нанимали, ответственность мужчины в патриархальной семье намного выше, а вы за себя то не готовы взять ответственность не говоря уже за большую семью, так что сидите тихо и не отсвечивайте.
11:26:16 09-07-2024
Гость (11:11:42 09-07-2024) Да все вы топите за патриархат, только не надо забывать, что... Да не за патриархат они топят) Они знать не знают, что это такое. Они топят за сказочку, которую сами себе придумали, где у мужчины есть только права и ни грамма ответственности, а у женщины только обязанности. Они ж как хотят - чтобы мать их детей работала, зарабатывала как минимум наравне с мужчиной, на декрет откладывала бы себе из своей зп, чтобы мужа не напрягать. Продукты за ее счет, квартплата тоже, дети и быт на ней, это же так просто. А муж бы был кормильцем, тратя свою зп на себя, любимого и занимаясь тем, чем он хочет. Ну иногда друзьям фоточки бы показывал - типа он отец и у него наследники. И в исключительных случаях с барского плеча давал бы денег жене, вынося при этом ей мозг на тему какая она плохая и куда деньги девает)
11:10:07 09-07-2024
Странные рассуждения. Если ребёнок, безопасно для жизни и здоровья, может жить у отца или матери, то по какой причине можно разрушать семью до совершеннолетия детей? (развод по иным причинам говорит о низкой морали, а следовательно среда проживания ребёнка может оказаться не благоприятной)
11:19:53 09-07-2024
Гость (11:10:07 09-07-2024) Странные рассуждения. Если ребёнок, безопасно для жизни и зд... Безотносительно этого конкретного случая - мне вообще всегда было интересно, когда черное монашество начинает рассуждать о проблемах семьи и взаимоотношений. Им-то откуда знать? Теоретики же) Они эту семью ежели и видели, то исключительно с позиции несовершеннолетнего ребенка. Ну и вишенкой на торте - чайлдфри пытаются учить жить всех остальных? Сюр как он есть.
11:53:16 09-07-2024
Гость (11:10:07 09-07-2024) Странные рассуждения. Если ребёнок, безопасно для жизни и зд... какие -такие ДРУГИЕ причины вы имели в виду? что именно в причинах развода вам кажется аморальным?
11:59:34 09-07-2024
Все женщины за патриархат, только кто семью кормить будет? Патриархи наши предпочитают на диване лежать, пиво пить и о политике рассуждать. 95% семей не выживут, если жена не будет работать, причем работать на износ, а затем заступать во вторую смену дома. Утопия все это, запретами проблему не решить.
12:11:33 09-07-2024
гость (11:59:34 09-07-2024) Все женщины за патриархат, только кто семью кормить будет? П... И зачем, простите, такая "семья"? Чтобы что? То есть женщина вместо того, чтобы обеспечивать себя и детей, еще и мужика тащит? Отличный вариант, патриархальный, ага.
12:46:55 09-07-2024
зато очень жизненный