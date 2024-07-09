Священник с Алтая призвал бороться с матриархатом, а не вводить налоги на бездетность

Также Александр Микушин призвал запретить лайф-коучей

09 июля 2024, 06:40, ИА Амител

Фото: дети гуляют в Барнауле/amic.ru

Священник барнаульской часовни Святой мученицы Татьяны Александр Микушин раскритиковал инициативу о введении налога на бездетность в России. По мнению священнослужителя, это никак не изменит ситуацию с рождаемостью в стране. В итоге многие пары, которые не хотят заводить детей, просто уедут из России.

"Интересно, кто это придумал? Это не изменит ситуацию. Люди, не желающие иметь детей, готовы будут платить любые деньги, лишь бы им позволили жить так, как они считают нужным. Во-вторых, если налог будет высокий, то предвижу, что многие уедут в дальние края, где таких налогов нет. Эта новая попытка повысить рождаемость в нашей России, как и все предыдущие, заведомо обречена на провал", – написал на своей странице в соцсетях Александр Микушин.

В качестве альтернативы, как улучшить демографию в стране, священник предложил внести некоторые изменения в законодательство.

В частности, Александр Микушин считает, что необходимо запретить пропаганду матриархальных ценностей и феминизма. Кроме того, представитель РПЦ уверен, что у мужчины после расторжения брака должны быть права, а не только ответственность. Например, чтобы дети по очереди жили две недели сначала с матерью, а потом с отцом. Также Микушин предложил запретить лайф-коучей, которые продвигают свои услуги через интернет.

Напомним, в России в очередной раз вернулись к теме обсуждения налога на бездетность. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Он убежден, что мера, которая применялась в СССР, и сейчас помогла бы стране выбраться из демографической ямы. Инициатива вызвала бурные обсуждения в обществе: далеко не всем такие методы по нраву.