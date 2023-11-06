Свыше 200 человек задержали после беспорядков в аэропорту Махачкалы

В отношении 155 из них составлены административные протоколы

06 ноября 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Полиция задержала 201 человека после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы из-за прилета рейса из Израиля. Как сообщает "МВД-Медиа", об этом заявил глава управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.

В отношении 155 из них составлены административные протоколы: за неповиновение распоряжению сотрудника полиции привлечены 82 лица, за мелкое хулиганство – 107, за нарушение установленного порядка организации и проведения митинга – 17. Арест сроком на 10 суток получили 38 нарушителей.

Напомним, вечером 29 октября в Махачкале вспыхнули массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Израиля, сотни жителей потребовали изгнать евреев. Полиция установила 150 активных участников беспорядков и задержала 60 человек.