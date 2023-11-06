Свыше 200 человек задержали после беспорядков в аэропорту Махачкалы
В отношении 155 из них составлены административные протоколы
06 ноября 2023, 10:15, ИА Амител
Полиция задержала 201 человека после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы из-за прилета рейса из Израиля. Как сообщает "МВД-Медиа", об этом заявил глава управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.
В отношении 155 из них составлены административные протоколы: за неповиновение распоряжению сотрудника полиции привлечены 82 лица, за мелкое хулиганство – 107, за нарушение установленного порядка организации и проведения митинга – 17. Арест сроком на 10 суток получили 38 нарушителей.
Напомним, вечером 29 октября в Махачкале вспыхнули массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Израиля, сотни жителей потребовали изгнать евреев. Полиция установила 150 активных участников беспорядков и задержала 60 человек.
10:30:07 06-11-2023
Какие же могучие хохлы, столько народу подняли, об-ма-ну-ли!! И что же будет с обманутыми, им выплатят компенсацию и отправят в санаторий восстанавливаться? Коварный и могучий достался противник!
10:47:34 06-11-2023
Как задержали, так и отпустят. Дережор сиди в Грозном.
13:22:15 06-11-2023
Гость (10:47:34 06-11-2023) Как задержали, так и отпустят. Дережор сиди в Грозном.... ДИрИжЁр сидит в Киеве. И он сам об этом объявил.
15:17:35 06-11-2023
Гость (10:47:34 06-11-2023) Как задержали, так и отпустят. Дережор сиди в Грозном.... ху из дережор ???
11:38:52 06-11-2023
Пожурили и все, административные нарушения.
07:15:09 07-11-2023
Умственно отсталых освобождают от ответственности, но принудительно лечат. После участия в защите Родины, они так делать больше не будут