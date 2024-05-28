Сына экс-депутата АКЗС отправили в тюрьму за смертельное ДТП в Новосибирске
Александра Бушкова признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии алкогольного опьянения
28 мая 2024, 18:59, ИА Амител
Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор 21-летнему Александру Бушкову – сыну бывшего депутата АКЗС Николая Бушкова. Как сообщает НГС, его признали виновным в смертельном ДТП на Октябрьской магистрали, которое случилось в прошлом году.
Напомним, что авария произошла 14 апреля. В прокуратуре сообщали, что Бушков за рулем Geely Tugella двигался по улице в сторону Красного проспекта. В пути он пролетел на красный сигнал светофора и сбил женщину в районе дома № 29 на улице Серебренниковской – пешеход переходила дорогу в положенном месте на разрешающий сигнал.
После аварии Бушков скрылся, однако его удалось задержать. Медицинское освидетельствование показало, что в момент происшествия сын экс-депутата был пьян. Сам молодой человек же заявлял, что выпил уже после – из-за стресса. Погибшая оказалась помощником депутата Заксобрания Новосибирской области Майиса Мамедова.
Молодого человека обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии алкогольного опьянения и сопряженном с оставлением места его совершения. Суд признал Бушкова виновным и назначил ему семь лет колонии общего режима. Кроме того, с молодого человека взыскали компенсацию потерпевшим – суммарно 3 млн рублей. Также сын экс-депутата лишился прав на два с половиной года.
19:05:33 28-05-2024
достойная семейка
19:19:21 28-05-2024
Пацан к успеху шёл
19:26:25 28-05-2024
прав на 2,5 года....... Когда уже примут закон.... О лишении пожизненно прав на вождение.
19:32:45 28-05-2024
Ну и нормально. Посидит. Подумает. Ещё интересно а что если бы пешеход вместо помощника депутата оказалась какая нибудь например уборщица то наказание было бы такое же или отмазки ездуна типа выпил уже после запивая горе сработали бы?
20:10:02 28-05-2024
Гость (19:32:45 28-05-2024) Ну и нормально. Посидит. Подумает. Ещё интересно а что если ... Сработала бы еще как. Пьяных за рулем да еще при авариях со смертельным исходом надо лишать не прав, а головы, которую на память дарить тем, кто таких отморозков выродил.
19:58:58 28-05-2024
Вижу тут два интересных момента: первый- это сын акзс и погибшая ЗС. Второй- алкоголь расценивают как большая вина, однако везде продают, кроме 9 мая, везде целый иконостас бутылок. Доступность есть, сухого закона нет, а пить и ехать нельзя. Прикол.
00:44:08 29-05-2024
Интересно, прав лишили на 2,5 года. А отсчёт пойдёт когда выйдет из тюрьмы, или пока сидит? Если пока сидит, то смысл лишать прав, если он в это время не ездок. Как, кстати, дела у Никиты Бачко?! Редакция просветите.
10:11:34 29-05-2024
Гость (00:44:08 29-05-2024) Интересно, прав лишили на 2,5 года. А отсчёт пойдёт когда вы... Кто это?
06:43:40 29-05-2024
Гость (19:58:58 28-05-2024) однако везде продают, кроме 9 мая, везде целый иконостас бутылок. Доступность есть, сухого закона нет, а пить и ехать нельзя. Прикол... И что? Ножи и топоры в каждой семье есть, а людей рубить/резать нельзя. Прикол.