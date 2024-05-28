Сына экс-депутата АКЗС отправили в тюрьму за смертельное ДТП в Новосибирске

Александра Бушкова признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии алкогольного опьянения

28 мая 2024, 18:59, ИА Амител

Александр Бушков / Фото: МВД Новосибирской области

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор 21-летнему Александру Бушкову – сыну бывшего депутата АКЗС Николая Бушкова. Как сообщает НГС, его признали виновным в смертельном ДТП на Октябрьской магистрали, которое случилось в прошлом году.

Напомним, что авария произошла 14 апреля. В прокуратуре сообщали, что Бушков за рулем Geely Tugella двигался по улице в сторону Красного проспекта. В пути он пролетел на красный сигнал светофора и сбил женщину в районе дома № 29 на улице Серебренниковской – пешеход переходила дорогу в положенном месте на разрешающий сигнал.

После аварии Бушков скрылся, однако его удалось задержать. Медицинское освидетельствование показало, что в момент происшествия сын экс-депутата был пьян. Сам молодой человек же заявлял, что выпил уже после – из-за стресса. Погибшая оказалась помощником депутата Заксобрания Новосибирской области Майиса Мамедова.

Молодого человека обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии алкогольного опьянения и сопряженном с оставлением места его совершения. Суд признал Бушкова виновным и назначил ему семь лет колонии общего режима. Кроме того, с молодого человека взыскали компенсацию потерпевшим – суммарно 3 млн рублей. Также сын экс-депутата лишился прав на два с половиной года.