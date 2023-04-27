Открытие туристического сезона на Алтае может быть очень бодрым

27 апреля 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: Светлана Казина / @svetlana_kazina

26 апреля в Республике Алтай выдалось неожиданно снежным и аккурат в период только-только распустившегося маральника. Фотограф Светлана Казина запечатлела каприз весны и отметила, что второго такого снегопада молодые цветы могут не пережить. Кадрами зимнего апреля она поделилась в соцсетях.





Маральник под снегом 26 апреля

Фото: Светлана Казина / @svetlana_kazina

"Сейчас у нас лежит снег. И зацвело всего лишь несколько кустов, да и то лишь те, что успели зацвести до снега на самой прогретой стороне горных склонов. Ждём пышного цветения к майским праздникам. Но, как говорится, это не точно, потому что если снег выпадет ещё пару раз, то молодые цветы могут замёрзнуть", – отмечает Казина.

Напомним, что 29 апреля на "Бирюзовой Катуни" состоится открытие летнего туристического сезона. Фестиваль "Цветение маральника" пройдёт на Алтае уже в 10-й раз.