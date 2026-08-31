T2 обновил оборудование сети в Рубцовске

После модернизации увеличилась пропускная способность 4G, а пользователи получили более стабильный доступ к интернет-сервисам

31 августа 2026, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFHKHYcR

Оборудование Т2 / Фото: пресс-служба Т2

Оператор мобильной связи T2 завершил обновление сети в Рубцовске и Рубцовском районе. Инженеры компании заменили оборудование на всех базовых станциях и расширили частотный диапазон для передачи данных в 4G ("Джи"). Это позволило увеличить возможности сети и улучшить качество работы мобильного интернета.

Что изменилось после обновления сети

В рамках модернизации специалисты провели замену оборудования на базовых станциях и выполнили рефарминг частот. Диапазон 2100 МГц, который ранее использовался для работы 3G, теперь направлен на развитие 4G. Это решение позволило увеличить полосу частот для передачи данных в одной из самых востребованных технологий мобильного интернета.

После обновления оборудования инженеры добавили дополнительные каналы для 4G. На некоторых базовых станциях объем частот для передачи данных вырос в среднем в 2,5 раза, а на отдельных объектах — в 6–10 раз.

За счет этого увеличилась емкость сети и повысилась стабильность передачи данных. Улучшения особенно заметны при использовании сервисов, которые требуют высокой скорости соединения, например, при просмотре видео или работе с облачными хранилищами.

Как T2 развивает сеть в Алтайском крае

Модернизация в Рубцовске и Рубцовском районе стала частью программы масштабного обновления сети T2, рассчитанной на 2026–2027 годы.

Ранее специалисты компании обновили сеть в Алейске и Алейском районе, Заринске и Белокурихе. Сейчас работы продолжаются в Бийске, Барнауле и Первомайском районе.

В компании отмечают, что развитие инфраструктуры продолжается, несмотря на внешние ограничения в сфере передачи данных. Главная задача обновления — улучшать качество связи и делать использование цифровых сервисов более удобным для клиентов.

T2

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