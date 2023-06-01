Алтайские врачи рассказали, сколько на одну курящую женщину приходится мужчин

В последнее время в крае растёт число представительниц прекрасного пола с вредной привычкой

01 июня 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: pixabay.com

22% совершеннолетних жителей Алтайского края страдают табачной зависимостью. На одну курящую женщину в регионе приходится четверо мужчин с такой же вредной привычкой, но в последнее время общее количество представительниц прекрасного пола в этой "дымной" статистике начало расти. Увеличивается и количество курящей молодёжи, происходит это из-за популярности вейпов и айкоса. Об этом 31 мая, во Всемирный день без табака, рассказали специалисты Алтайского краевого наркологического диспансера.

"Люди могут курить одну сигарету в день, но через 5-10 лет начнутся проблемы с дыхательной системой. А если к этому подключить вейп и айкос, то сразу появляются ларингиты, бронхит и хронические заболевания. Люди очень сильно удивляются, когда им говорят, что они приносят этим себе вред. Дело в том, что магазины, которые продают вейпы, говорят, что это безопасно, но это не так. Человек, который курит на остановке, получает одну дозу, а те, кто этим дышит, – четыре дозы", – сообщила заведующая кабинетом амбулаторной реабилитации, врач психиатр-нарколог Татьяна Скосырева.

Есть курильщики, которые осознают всю опасность ситуации и хотят избавиться от вредной привычки. Справиться самостоятельно получается не у всех. В 2022 году за лечением от никотиновой зависимости обратилось в Алтайский краевой наркологический диспансер 2179 человек, из которых полноценно курс прошли 1166 пациентов, в ремиссии находятся 64% граждан.

Помимо медикаментов, в борьбе с табаком практикуют применение различного психотерапевтического оборудования, в частности комплекс аудиовизуальной стимуляции с креслом нулевой гравитации, где для повышения восприятия используется прослушивание классической музыки. Врачи говорят, что метод действительно эффективный. А ещё помогает спорт, вкусная еда и хорошие сексуальные отношения.

Ранее алтайские эксперты рассказали, почему в крае стало больше курильщиков и чем это опасно.

Дарья Маркова