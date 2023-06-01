Алтайские врачи рассказали, сколько на одну курящую женщину приходится мужчин
В последнее время в крае растёт число представительниц прекрасного пола с вредной привычкой
01 июня 2023, 10:15, ИА Амител
22% совершеннолетних жителей Алтайского края страдают табачной зависимостью. На одну курящую женщину в регионе приходится четверо мужчин с такой же вредной привычкой, но в последнее время общее количество представительниц прекрасного пола в этой "дымной" статистике начало расти. Увеличивается и количество курящей молодёжи, происходит это из-за популярности вейпов и айкоса. Об этом 31 мая, во Всемирный день без табака, рассказали специалисты Алтайского краевого наркологического диспансера.
"Люди могут курить одну сигарету в день, но через 5-10 лет начнутся проблемы с дыхательной системой. А если к этому подключить вейп и айкос, то сразу появляются ларингиты, бронхит и хронические заболевания. Люди очень сильно удивляются, когда им говорят, что они приносят этим себе вред. Дело в том, что магазины, которые продают вейпы, говорят, что это безопасно, но это не так. Человек, который курит на остановке, получает одну дозу, а те, кто этим дышит, – четыре дозы", – сообщила заведующая кабинетом амбулаторной реабилитации, врач психиатр-нарколог Татьяна Скосырева.
Есть курильщики, которые осознают всю опасность ситуации и хотят избавиться от вредной привычки. Справиться самостоятельно получается не у всех. В 2022 году за лечением от никотиновой зависимости обратилось в Алтайский краевой наркологический диспансер 2179 человек, из которых полноценно курс прошли 1166 пациентов, в ремиссии находятся 64% граждан.
Помимо медикаментов, в борьбе с табаком практикуют применение различного психотерапевтического оборудования, в частности комплекс аудиовизуальной стимуляции с креслом нулевой гравитации, где для повышения восприятия используется прослушивание классической музыки. Врачи говорят, что метод действительно эффективный. А ещё помогает спорт, вкусная еда и хорошие сексуальные отношения.
Ранее алтайские эксперты рассказали, почему в крае стало больше курильщиков и чем это опасно.
Дарья Маркова
10:22:17 01-06-2023
а на одну употребляющую женщину или на одну низкого социального статуса?
10:24:38 01-06-2023
Заколебало это быдло, которое на остановках обкуривает. А кукушек курящих вообще ненавижу. Некоторые особи даже из подъезда выйти не могут, закуривают. Как же порешь, не дотянешь до улицы.
10:38:28 01-06-2023
Это капитализм! Когда на западе табачный бизнес упёрся в потолок своего развития, т.е., рынки сбыта перестали расширяться, а конкуренция фирм росла, буржуи заказали социологам исследование. И те выдали примерно следующее - в мире вашу продукцию употребляет только часть одной половины человечества! Если вы не можете заставить употреблять это, другую часть половины, то можете начать работать со второй половиной человечества... Надеюсь поняли, что они имели в виду мужчин и женщин!? Вот именно с того момента на западе в рекламе, в кино, и вообще везде, стали появляться звёзды с сигаретой в зубах! И при чем многие из них не курили, а рекламировали и получали за это деньги!.. Так что, это Капитализм детка! Всего лишь бизнес, и ни чего личного...
10:40:37 01-06-2023
курящая женщина кончает раком
10:47:03 01-06-2023
10:40:37 01-06-2023 курящая женщина кончает раком/ По сколько раз?
11:26:51 01-06-2023
"Курить бросить очень просто, делал это сотни раз" (с)
12:08:52 01-06-2023
Минут 10 ждал человека в одном магазине рядом с киоском по продажк жидкостей для вейпов. Ребята, я в шоке. Непрерывный поток малолетних дурынд, лет по 16-18. За это время дур 6-7 купили и один дурак. А как со знанием дела обсуждали с продавцом. Там терминология и эрудиция, обсуждения "пробовала то, то и то, так себе, а это и это, вааащеее улееет". Короче, это болезнь
12:50:11 01-06-2023
Нужен закон запрещающий курить вейпы на остановках и в общественных местах, а то стоят курят прям на остановках.
12:55:13 01-06-2023
Гость 12:50:11 01-06-2023 Нужен закон запрещающий курить вейпы на остановках и в общественных местах, а то стоят курят прям на остановках. Такой закон давно уже есть, только он не работает.
13:00:52 01-06-2023
Просто во всем должна быть культура. Курит человек или нет - это его дело. Но дым, громкая музыка, собаки, которые "она не кусается" и тому подобное - это показатель отсутствия культуры в человеке и обществе в целом. В следующий раз, когда вам на скорой или в полиции будут срочную помощь оказывать, уточняйте: курит человек или нет. А если курит, то будьте последовательным: обзовите "шлюхой", и откажитесь от помощи.
14:14:59 01-06-2023
Курить я буду! Но пить не брошу!
15:41:19 01-06-2023
Гость (10:38:28 01-06-2023) Это капитализм! Когда на западе табачный бизнес упёрся в пот... Ума нет - считай калека и не нужно на капитализм кивать. 78% почему-то капитализм не заставил курить, так как у них есть своя голова на плечах.
19:35:56 01-06-2023
Гость (15:41:19 01-06-2023) Ума нет - считай калека и не нужно на капитализм кивать. 78%... Недооцениваете вы буржуйские исследования типа Товистокского института человеческих отношений... На этот крючок ещё много народа попадется, пока поумнеет, и начнет отделять свое решение от внедренного... Кстати на таких как вы они тоже делают ставку, даже целую операцию под таких разработали, "Пересмешник" называется... Какой-то процент рассчитан на таких комментаторов, что мол люди сами решают... Другой процент поведутся на рекламу... Кто-то будет доказывать что своя голова на плечах... А их дело будет процветать и пахнуть!... И при этом все будут знать что это вредная привычка... Послабже наркотиков... И посильнее плеваться...