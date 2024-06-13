В России установят безвиз с шестью странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии

Ряд соглашений могут подписать до конца года

13 июня 2024, 08:28, ИА Амител

Самолет в небе / Фото: unsplash.com

РФ ведет переговоры об отмене виз с рядом стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"В первую очередь, это Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Малайзия, Мьянма", – цитирует министра "Интерфакс".

По его словам, ряд соглашений рассчитывают подписать до конца года.

Благодаря безвизовым обменам и запущенной в августе прошлого года электронной визе Россию уже посетили 400 тысяч иностранных туристов.