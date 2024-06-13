В России установят безвиз с шестью странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии
Ряд соглашений могут подписать до конца года
13 июня 2024, 08:28, ИА Амител
Самолет в небе / Фото: unsplash.com
РФ ведет переговоры об отмене виз с рядом стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"В первую очередь, это Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Малайзия, Мьянма", – цитирует министра "Интерфакс".
По его словам, ряд соглашений рассчитывают подписать до конца года.
Благодаря безвизовым обменам и запущенной в августе прошлого года электронной визе Россию уже посетили 400 тысяч иностранных туристов.
08:52:02 13-06-2024
Саудовская Аравия это интересно, так то у них отношения с США
09:48:40 13-06-2024
Особенно Оман и Кувейт интересен для путешествий. Так и манит
10:16:28 13-06-2024
Особенно Оман и Кувейт интересен ----- а эта, как ее, Мьянма?))
11:02:21 13-06-2024
Перелет в эти страны будет очень дорогой и не по карману туристам из РФ. Сделали бы лучше безвиз в Китай. Есть рейсы из Новосибирска, Москвы и других городов в Пекин. Например из Новосибирска в Пекин и обратно самолет стоит всего 18 тысяч для семьи из трех человек с одним несовершеннолетним. 54 000 на троих туда и обратно. Очень даже бюджетно. 280 км от Пекина Бэйдайхэ. Чуть более час на скоростном поезде. Там море. Там курортная зона. Ранее там чиновники китайские отдыхали. Теперь народ. Это куда дешевле чем в Сочи или Крым слетать. Да и за границей побывать и классно отдохнуть. Казахстан Белорусь Армения имеют безвиз. Чем Россия хуже?