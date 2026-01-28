Высказываний на эту тему много. Разбираемся, где правда

28 января 2026

С начала 2026 года в СМИ не перестают поднимать тему возможной блокировки Telegram. На фоне периодических перебоев в работе мессенджера и недавнего запрета WhatsApp* у российских пользователей возникли серьезные опасения. Особенно охотно этот вопрос комментируют депутаты Госдумы: некоторые называют даже сроки возможной блокировки. Но есть и парламентарии, которые, наоборот, призывают не верить в прогнозы своих коллег.

Мы собрали только факты о том, что известно о возможной блокировке Telegram в России.

1 Так заблокируют в России Telegram или нет? Мы не знаем. И никто не знает. Дело в том, что официальные ведомства, принимающие подобные решения, никаких официальных заявлений пока не делали. А депутаты Госдумы, которые активно комментируют тему, за это не отвечают. Так что сейчас невозможно точно сказать, заблокируют Telegram или нет. И это главное, что нужно знать.

2 Откуда взялась информация, что Telegram заблокируют в 2026 году? Об этом недавно заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «Закрытие Telegram я ожидаю по схеме YouTube примерно к выборам», — цитирует парламентария НСН Но он сам же вскоре добавил, что это лишь прогноз. По словам депутата, никакой инсайдерской информацией в этом вопросе он не обладает.

3 Кто принимает решение, блокировать Telegram или нет? Роскомнадзор. Как подчеркнул глава комитета Госдумы по информационной политике, только это ведомство, выступающее регулятором в информационной сфере, может официально сообщить о блокировке мессенджера. А своих коллег депутат призвал не спекулировать на такой острой для россиян теме.

4 Правда ли, что в отношении Telegram уже введены ограничения? Да, но частичные. Напомним, еще в прошлом году в Telegram, как и в ряде других иностранных мессенджеров, ограничили возможность аудио- и видеозвонков. А недавно в Telegram стали очень плохо грузиться видео. Как пояснили в Госдуме, это сделано намеренно — так Роскомнадзор дал руководству мессенджера понять, что он недостаточно взаимодействует с властями по вопросам исполнения законодательства. Но в январе 2026-го в Роскомнадзоре подчеркнули, что после этого не вводили никаких новых ограничений.

5 Когда станет ясно, заблокируют Telegram или нет? Неизвестно. Как мы уже сказали, все высказывания депутатов по теме блокировки — это лишь их мнения, а не официальная позиция Роскомнадзора. Так что остается лишь ждать подтвержденной информации.

*Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной