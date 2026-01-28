Так запретят в России Telegram или нет? Что точно известно
Высказываний на эту тему много. Разбираемся, где правда
28 января 2026, 11:58, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
С начала 2026 года в СМИ не перестают поднимать тему возможной блокировки Telegram. На фоне периодических перебоев в работе мессенджера и недавнего запрета WhatsApp* у российских пользователей возникли серьезные опасения. Особенно охотно этот вопрос комментируют депутаты Госдумы: некоторые называют даже сроки возможной блокировки. Но есть и парламентарии, которые, наоборот, призывают не верить в прогнозы своих коллег.
Мы собрали только факты о том, что известно о возможной блокировке Telegram в России.
1
Так заблокируют в России Telegram или нет?
Мы не знаем. И никто не знает. Дело в том, что официальные ведомства, принимающие подобные решения, никаких официальных заявлений пока не делали. А депутаты Госдумы, которые активно комментируют тему, за это не отвечают. Так что сейчас невозможно точно сказать, заблокируют Telegram или нет. И это главное, что нужно знать.
2
Откуда взялась информация, что Telegram заблокируют в 2026 году?
Об этом недавно заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
«Закрытие Telegram я ожидаю по схеме YouTube примерно к выборам», — цитирует парламентария НСН.Но он сам же вскоре добавил, что это лишь прогноз. По словам депутата, никакой инсайдерской информацией в этом вопросе он не обладает.
3
Кто принимает решение, блокировать Telegram или нет?
Роскомнадзор. Как подчеркнул глава комитета Госдумы по информационной политике, только это ведомство, выступающее регулятором в информационной сфере, может официально сообщить о блокировке мессенджера. А своих коллег депутат призвал не спекулировать на такой острой для россиян теме.
4
Правда ли, что в отношении Telegram уже введены ограничения?
Да, но частичные. Напомним, еще в прошлом году в Telegram, как и в ряде других иностранных мессенджеров, ограничили возможность аудио- и видеозвонков. А недавно в Telegram стали очень плохо грузиться видео. Как пояснили в Госдуме, это сделано намеренно — так Роскомнадзор дал руководству мессенджера понять, что он недостаточно взаимодействует с властями по вопросам исполнения законодательства.
Но в январе 2026-го в Роскомнадзоре подчеркнули, что после этого не вводили никаких новых ограничений.
5
Когда станет ясно, заблокируют Telegram или нет?
Неизвестно. Как мы уже сказали, все высказывания депутатов по теме блокировки — это лишь их мнения, а не официальная позиция Роскомнадзора. Так что остается лишь ждать подтвержденной информации.
*Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной
13:15:49 28-01-2026
"Кто принимает решение, блокировать Telegram или нет? Роскомнадзор." - Нет, такие вещи решаются на самом верху, уж очень большой резонанс будет. А роскомнадзор просто крайний (ну не власть же ругать)
14:20:53 28-01-2026
Гость (13:15:49 28-01-2026) "Кто принимает решение, блокировать Telegram или нет? Роском... Не думаю что на "самом верху" вникают в такие мелочи как судьба какого-то приложения, не тот масштаб и уровень. Полагаю, там дают общее направление - типо "чтобы всё ПО было отечественное и еще вчера". А вот способы как это "чтобы всё было" сделать как умеют изобретают уровнем ниже - в Минцифре и его подведомстве (РКН), и естественно в симбиозе с отечественными дельцами от IT (кто же упустит возможность не только зачистить рынок от иностранных конкурентов, но и получить офигилярд из бюджета за такую себе поделку).
13:51:45 28-01-2026
ну я так скажу , тут оно как - если запретят то значит запретят, а если не запретят то значит не запретят
14:35:43 28-01-2026
Не если, а когда.
16:20:40 28-01-2026
Если говорят, что не запретят, то точно запретят. У нас по другому не бывает.