Депутат рассказал, что блокировка может пройти "по схеме YouTube"

27 января 2026, 17:58, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Тревожное заявление для россиян, привыкших пользоваться Telegram, сделал депутат Госдумы Михаил Делягин. Зампред комитета по экономической политике в пресс-центре НСН не только спрогнозировал скорую блокировку мессенджера, но даже назвал сроки. А также посоветовал россиянам, что делать после запрета.

О том, когда в России могут полностью заблокировать Telegram, – в нашем материале.

1 Когда в России могут полностью заблокировать Telegram? По мнению Михаила Делягина, блокировка Telegram может произойти к сентябрю 2026 года – перед предстоящими выборами. «Закрытие Telegram я ожидаю по схеме YouTube примерно к выборам», – цитирует парламентария НСН. Отметим, что "схема YouTube" означает не одномоментную, а постепенную блокировку. Напомним, видеохостинг в России начали постепенно замедлять. В этот период у одних пользователей он открывался и работал отлично, у других видео загружались медленно, а кто-то не мог зайти вовсе. Со временем это замедление усиливалось, пока вход на сервис не стал практически невозможным.

2 А что делать россиянам, которые привыкли пользоваться "Телеграмом"? Депутат признал, что часть аудитории, скорее всего, не откажется от мессенджера даже после его блокировки. В пример Делягин привел Instagram*: по его словам, соцсеть сохранила около половины аудитории. При этом он посоветовал россиянам переходить на Max, "который все так не любят". По словам парламентария, национальный мессенджер активно развивается и становится все более удобным, в том числе и для бизнеса. «Накануне там появилась возможность оставить отложенные сообщения. Так что бизнесу нужно искать выход между струйками, и даже вопреки государственной политике существовать и развиваться, но трезво учитывать ситуацию. Когда происходит падение уровня жизни населения, это не только проблема, но и ресурс, потому что люди хотят, несмотря на это, сохранять образ жизни. И нужно идти в те сферы бизнеса, которые ориентированы на сохранение прежнего образа жизни», – сказал он в пресс-центре НСН * Принадлежат компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной на территории РФ

3 А это точно? Решение о блокировке уже принято? Нет. Чуть позже сам Михаил Делягин рассказал журналистам, что никаких инсайдов на этот счет еще нет. По его словам, это лишь его личное предположение. Так что пока паниковать преждевременно. Пусть это и не первый депутат, который высказывается на тему блокировки мессенджера, власти о своих намерениях пока не заявляли.

4 Почему Telegram вообще хотят заблокировать? Руководство мессенджера обвиняют в том, что оно не выполняет требования российского законодательства. Об этом в беседе с ТАСС недавно рассказал сенатор Артем Шейкин. «Иностранные мессенджеры используются для организации и проведения террористических актов на территории России, для мошеннических и иных преступлений против граждан нашей страны. Telegram не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории РФ», – заявил он. А депутат Андрей Свинцов недавно высказывался , что Telegram все же сотрудничает с российскими властями, но по некоторым вопросам "отрабатывает плохо".

5 Есть ли шанс, что блокировки не произойдет? Есть. Как мы говорили, представители власти пока открыто не заявляли о намерениях полностью заблокировать Telegram. А депутаты и сенаторы, комментируя ситуацию, опираются на свое собственное мнение. Так что стоит дождаться официальных новостей.