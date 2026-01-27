Telegram могут полностью заблокировать. Когда точно это произойдет и что делать россиянам
Депутат рассказал, что блокировка может пройти "по схеме YouTube"
27 января 2026, 17:58, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Тревожное заявление для россиян, привыкших пользоваться Telegram, сделал депутат Госдумы Михаил Делягин. Зампред комитета по экономической политике в пресс-центре НСН не только спрогнозировал скорую блокировку мессенджера, но даже назвал сроки. А также посоветовал россиянам, что делать после запрета.
О том, когда в России могут полностью заблокировать Telegram, – в нашем материале.
Когда в России могут полностью заблокировать Telegram?
По мнению Михаила Делягина, блокировка Telegram может произойти к сентябрю 2026 года – перед предстоящими выборами.
«Закрытие Telegram я ожидаю по схеме YouTube примерно к выборам», – цитирует парламентария НСН.Отметим, что "схема YouTube" означает не одномоментную, а постепенную блокировку. Напомним, видеохостинг в России начали постепенно замедлять. В этот период у одних пользователей он открывался и работал отлично, у других видео загружались медленно, а кто-то не мог зайти вовсе. Со временем это замедление усиливалось, пока вход на сервис не стал практически невозможным.
А что делать россиянам, которые привыкли пользоваться "Телеграмом"?
Депутат признал, что часть аудитории, скорее всего, не откажется от мессенджера даже после его блокировки. В пример Делягин привел Instagram*: по его словам, соцсеть сохранила около половины аудитории.
При этом он посоветовал россиянам переходить на Max, "который все так не любят". По словам парламентария, национальный мессенджер активно развивается и становится все более удобным, в том числе и для бизнеса.
«Накануне там появилась возможность оставить отложенные сообщения. Так что бизнесу нужно искать выход между струйками, и даже вопреки государственной политике существовать и развиваться, но трезво учитывать ситуацию. Когда происходит падение уровня жизни населения, это не только проблема, но и ресурс, потому что люди хотят, несмотря на это, сохранять образ жизни. И нужно идти в те сферы бизнеса, которые ориентированы на сохранение прежнего образа жизни», – сказал он в пресс-центре НСН.
* Принадлежат компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной на территории РФ
А это точно? Решение о блокировке уже принято?
Нет. Чуть позже сам Михаил Делягин рассказал журналистам, что никаких инсайдов на этот счет еще нет. По его словам, это лишь его личное предположение.
Так что пока паниковать преждевременно. Пусть это и не первый депутат, который высказывается на тему блокировки мессенджера, власти о своих намерениях пока не заявляли.
Почему Telegram вообще хотят заблокировать?
Руководство мессенджера обвиняют в том, что оно не выполняет требования российского законодательства. Об этом в беседе с ТАСС недавно рассказал сенатор Артем Шейкин.
«Иностранные мессенджеры используются для организации и проведения террористических актов на территории России, для мошеннических и иных преступлений против граждан нашей страны. Telegram не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории РФ», – заявил он.
А депутат Андрей Свинцов недавно высказывался, что Telegram все же сотрудничает с российскими властями, но по некоторым вопросам "отрабатывает плохо".
Есть ли шанс, что блокировки не произойдет?
Есть. Как мы говорили, представители власти пока открыто не заявляли о намерениях полностью заблокировать Telegram. А депутаты и сенаторы, комментируя ситуацию, опираются на свое собственное мнение.
Так что стоит дождаться официальных новостей.
Разве Telegram уже не начали блокировать? Работает он не очень хорошо
Некоторые ограничения в отношении Telegram действуют. Напомним, еще в прошлом году в мессенджере ограничили возможность аудио- и видеозвонков. А недавно стали очень плохо загружаться видеоролики. Тот же сенатор Шейкин сообщил, что эта проблема как раз и вызвана тем, что руководство приложения не выполняет законы.
«Роскомнадзор последовательно применяет меры в отношении интернет-сервисов, нарушающих законодательство РФ», – сказал он. Но в Роскомнадзоре в январе заявили, что после этого не вводили никаких новых ограничений. Перебои в работе Telegram действительно возникают, но не носят массовый характер. Обычно россияне жалуются на сложности либо в определенных населенных пунктах, либо с определенными функциями.
18:07:38 27-01-2026
что делать? да все то же самое, что и для обхода блокировки ютуба
будьте прокляты!
будьте прокляты!
18:36:27 27-01-2026
Ну хватит уже врать, всё равно в ваше "предупреждение и пресечение совершения преступлений" никто не верит. И еще.. я не понял зачем бизнесу инструмент которым откровенно не хотят пользоваться ни сотрудники ни клиенты?
20:29:10 27-01-2026
что делать. что делать . работать
07:59:21 28-01-2026
«Закрытие Telegram я ожидаю по схеме YouTube примерно к выборам», – цитирует парламентария НСН./////////// у Делягина есть канал на ютубе. Скорее всего, в телеграм тоже. Интересно, почему и как он ими пользуется?
10:06:33 28-01-2026
Гость (07:59:21 28-01-2026) «Закрытие Telegram я ожидаю по схеме YouTube примерно к выбо...
То, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку
10:10:29 28-01-2026
Телеграмм единственный мессенджер где есть удобные функции не только для общения и чтения новостей, но и для IT сферы, разных систем автоматизации, в том числе и системы "Умный дом", для бизнеса. У Max нет таких возможностей и вряд ли появиться. В Белоруссии кстати отказались от идеи блокировки YouТube и Telegram