Такой день. 12 утонувших с начала лета и пять пострадавших в массовом ДТП в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 3 июля

04 июля 2024, 00:00, ИА Амител

Закат в море / Фото: unsplash.com

Пять человек пострадали в массовом ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле возле краевого онкоцентра "Надежда". По предварительной информации, мужчина 1973 года рождения за рулем Jeep Grand Cherokee не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, которой управлял мужчина 1957 года рождения.

12 человек утонуло в Алтайском крае с начала лета. Четверо из них – дети от 8 до 15 лет. Всего в 2024 году в водоемах региона утонул 21 человек, в том числе пятеро детей.