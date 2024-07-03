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Пять человек пострадали в массовом ДТП в Барнауле

Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу

03 июля 2024, 19:22, ИА Амител

Авария на Змеиногорском тракте / Фото: "Инцидент Барнаул"
Авария на Змеиногорском тракте / Фото: "Инцидент Барнаул"

Пять человек пострадали в массовом ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле возле краевого онкоцентра "Надежда". Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По предварительной информации, мужчина 1973 года рождения за рулем Jeep Grand Cherokee не справился с управлением, выехал на встречную и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, которым управлял мужчина 1957 года рождения.

В результате ДТП водитель и три пассажира первого авто, а также один пассажир второго авто получили травмы различной степени тяжести. Иные подробности не уточняются.

Барнаул ДТП

Комментарии 6

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Петя

19:31:22 03-07-2024

Одни внедорожники

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Гость

07:05:16 04-07-2024

Петя (19:31:22 03-07-2024) Одни внедорожники ... Зарплаты хорошие

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Гость

11:37:00 04-07-2024

Гость (07:05:16 04-07-2024) Зарплаты хорошие... Фермеры, без джипа никак...

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Гость

21:02:22 03-07-2024

Так там же вроде знак 40, а повреждения, как будто 140 ехали...

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Гость

22:05:09 03-07-2024

Гость (21:02:22 03-07-2024) Так там же вроде знак 40, а повреждения, как будто 140 ехали... знак 40. едут 59, а кто то и быстрее...

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Гость

11:26:21 04-07-2024

владельцы машин, любители погонять - это ваша судьба на картинке выше, смотрите внимательно

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