Пять человек пострадали в массовом ДТП в Барнауле
Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу
03 июля 2024, 19:22, ИА Амител
Авария на Змеиногорском тракте / Фото: "Инцидент Барнаул"
Пять человек пострадали в массовом ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле возле краевого онкоцентра "Надежда". Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
По предварительной информации, мужчина 1973 года рождения за рулем Jeep Grand Cherokee не справился с управлением, выехал на встречную и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, которым управлял мужчина 1957 года рождения.
В результате ДТП водитель и три пассажира первого авто, а также один пассажир второго авто получили травмы различной степени тяжести. Иные подробности не уточняются.
19:31:22 03-07-2024
Одни внедорожники
07:05:16 04-07-2024
Петя (19:31:22 03-07-2024) Одни внедорожники ... Зарплаты хорошие
11:37:00 04-07-2024
Гость (07:05:16 04-07-2024) Зарплаты хорошие... Фермеры, без джипа никак...
21:02:22 03-07-2024
Так там же вроде знак 40, а повреждения, как будто 140 ехали...
22:05:09 03-07-2024
Гость (21:02:22 03-07-2024) Так там же вроде знак 40, а повреждения, как будто 140 ехали... знак 40. едут 59, а кто то и быстрее...
11:26:21 04-07-2024
владельцы машин, любители погонять - это ваша судьба на картинке выше, смотрите внимательно