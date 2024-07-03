Пять человек пострадали в массовом ДТП в Барнауле

Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу

03 июля 2024, 19:22, ИА Амител

Авария на Змеиногорском тракте / Фото: "Инцидент Барнаул"

Пять человек пострадали в массовом ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле возле краевого онкоцентра "Надежда". Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По предварительной информации, мужчина 1973 года рождения за рулем Jeep Grand Cherokee не справился с управлением, выехал на встречную и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, которым управлял мужчина 1957 года рождения.

В результате ДТП водитель и три пассажира первого авто, а также один пассажир второго авто получили травмы различной степени тяжести. Иные подробности не уточняются.