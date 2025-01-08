Такой день. 1,7 млрд на привлечение медиков и отключение воды в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 8 января

08 января 2025, 22:06, ИА Амител

Барнаул зимой / Фото: amic.ru

Порядка 1,7 млрд рублей будет направлено в Алтайском крае на привлечение медицинских работников и их закрепление на местах в рамках региональной программы, рассчитанной до конца 2028 года. Сейчас нехватка врачей в Алтайском крае оценивается в 1,3 тысячи человек, а медработников среднего звена – около тысячи.

Вечером 8 января в Барнауле ограничат подачу водоснабжения примерно для 155 тысяч человек. В основном под отключение попадет центральная часть города – Железнодорожный и Октябрьский районы, а также прилегающие к ним территории Центрального, Ленинского и Индустриального районов.

Всего под отключения попадут 1029 многоквартирных жилых домов, 10 886 частных домов, 57 детских садов, 28 школ, 56 медицинских учреждений, 2422 административных здания. Потребителей просят сделать необходимый запас воды – работы продлятся с 22:00 8 января до 22:00 9 января.