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Такой день. Свалки у городского поселка и 7 млрд на туристические дороги

О главных событиях Алтайского края за 27 сентября

27 сентября 2026, 23:00, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Барнаул Алтайский край Такой день
       

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