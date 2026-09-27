Такой день. Свалки у городского поселка и 7 млрд на туристические дороги
О главных событиях Алтайского края за 27 сентября
27 сентября 2026, 23:00, ИА Амител
Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
- С октября пенсии довольно большой части россиян значительно вырастут. К "рядовым" категориям, которые периодически получают прибавку по каким-либо обстоятельствам, добавятся бывшие военные и силовики. О том, кому и на сколько повысят пенсию с 1 октября 2026 года, — в материале amic.ru.
- Почти 7 млрд рублей потратили на ремонт туристических дорог в Алтайском крае. Обновляемые маршруты ведут к горе Синюхе, Яровому, археологическим комплексам и не только.
- В Тогульском районе Алтайского края заметили медвежонка. Зверь бежал по дороге, по которой ездят автомобили. По словам очевидцев, косолапый направился в лес. Они предполагают, что рядом могла бродить мать детеныша.
- Отопительный сезон в Рубцовске начнется 28 сентября. Тепло подадут одновременно на все объекты: в детские сады, школы, больницы, поликлиники, жилой фонд и административные здания.
- Барнаульцы выступили против свалок рядом с поселком Лесным. Отходы заметили у жилых домов и детских площадок.
- Горожане закупились продуктами на 17,5 млн рублей на продовольственных ярмарках в Барнауле. Жители краевой столицы приобрели впрок 85,5 тонны картофеля.
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