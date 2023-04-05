Такой день. Бежавшие мобилизованные в Бийске и способ спасти молочную промышленность

О главных событиях Алтайского края за 5 апреля

05 апреля 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Управляющее барнаульским аэропортом "Авиапредприятие "Алтай" в 2022 году получило 192,2 млн рублей чистой прибыли, что почти в 4,6 раза больше, чем год назад. При этом по итогам прошлого года авиапредприятие получило рекордную за шесть лет выручку в размере 2,53 млрд рублей. Пассажиропоток впервые превысил 600 тысяч и составил 627,6 тысячи пассажиров. Относительно прошлогоднего показателя он вырос на 20,5%.

Падение закупочных цен на молоко у личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в Алтайском крае предложили решать за счёт создания снабженческо-сбытовых кооперативов. С такой инициативой выступил председатель аграрного комитета АКЗС Сергей Серов. Он подчеркнул, что такая мера позволит сформировать больший объём молока с лучшими товарными характеристиками. Такой положительный опыт в регионе уже есть, добавил депутат.

В Бийске разыскивают двух мобилизованных, самовольно покинувших воинские части. Табакаев Александр Витальевич 1983 года рождения и Вдовиченко Артём Петрович ушли из расположения независимо друг от друга и не предупредив руководство. Информацию об этом передали в военкомат, после чего начались поиски.