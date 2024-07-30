Такой день. Благоустройство туристического центра Барнаула и дело перевозчика

О главных событиях Алтайского края за 29 июля

30 июля 2024, 00:09, ИА Амител

Закат в горах / Фото: unsplash.com

Барнаульская компания "Капитал" получила два контракта общей стоимостью около 38 млн рублей на изготовление и установку ряда объектов в туристическом центре Барнаула. Фирме предстоит установить бронзовый макет Барнаула примерно за 12 млн рублей, еще за 26 млн рублей – бронзовую скульптуру "Купец Сухов", семь информационных стендов с барельефом, 30 информационных стел и прочее.

Дело барнаульского перевозчика Олега Бесчастного передали из Индустриального районного суда, где 29 июля должен был начаться процесс, в Центральный районный суд, сообщает корреспондент amic.ru. Бесчастного обвиняют в даче взятки через посредника бывшему председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, а впоследствии и заместителю главы города Антону Шеломенцеву.