Дело перевозчика, обвиняемого в даче взятки Шеломенцеву, передали в другой суд

Начать судить барнаульского предпринимателя Олега Бесчастного должны были 29 июля

29 июля 2024, 14:00, ИА Амител

Олег Бесчастный в суде / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

Дело барнаульского перевозчика Олега Бесчастного передали из Индустриального районного суда, где 29 июля должен был начаться процесс, в Центральный районный суд, сообщает корреспондент amic.ru. Бесчастного обвиняют в даче взятки через посредника бывшему председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, а впоследствии и заместителю главы города Антону Шеломенцеву.

Заседание началось в 13:00, оно прошло в открытом режиме. Однако дело передали в другой суд.

"Передача денежных средств произошла в Центральном районе, поэтому дело перенесли в Центральный районный суд", – пояснил наш корреспондент.

Отметим, что сейчас Бесчастный не находится в СИЗО. В его отношении выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Также в рамках уголовного дела арестовали имущество Бесчастного на сумму более 52 млн, включая три легковых авто и 16 автобусов.

Следствие считает, что в 2020 году предприниматель Олег Бесчастный дал взятку тогда еще председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула Антону Шеломенцеву на сумму около 2 млн рублей. За "вознаграждение" чиновник обязался оказывать предпринимателю покровительство и позволить ему беспрепятственно перевозить пассажиров – даже несмотря на то, что нужных для этого автобусов у него не было. По этому эпизоду возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Отметим, что это не единственное обвинение против Шеломенцева. С взяткой Бесчастного связано и уголовное дело о легализации (отмывании) денег в крупном размере (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). А именно чиновник легализовал сумму 1,2 млн рублей, купив автомобиль Subaru Outback для личных нужд.

Кроме того, в отношении Шеломенцева возбудили дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). И это обвинение уже не связано с Олегом Бесчастным. Здесь следствие считает, что чиновник в 2022 году получил взятку в виде денег и незаконного оказания услуг имущественного характера от директора томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина через посредника Сергея Щукина за покровительство его фирме при ремонте некоего путепровода. А именно компания занималась изготовлением проектной документации для работ на объекте. Общая сумма взятки здесь составила 600 тысяч рублей.

Сейчас все обвинения против Шеломенцева объединены в одно производство. По всем он проходит в качестве обвиняемого. На его имущество наложен арест на сумму более 1,3 млн рублей.

Уже скоро Шеломенцев и сам должен будет предстать перед судом. Когда именно состоится заседание, пока неизвестно. 5 июля Шеломенцеву продлили меру пресечения до 9 августа 2024 года.