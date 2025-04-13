Такой день. Больше ста пожаров в Алтайском крае и рост активности клещей

О главных событиях региона за 13 апреля

13 апреля 2025, 23:55, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

На 18:00 на территории края ликвидировали 125 пожаров, в том числе 89 возгораний сухой прошлогодней травы. Для стабилизации обстановки принимаются дополнительные меры: выставляются временные противопожарные посты, в пожарно-спасательных отрядах введен резерв личного состава и техники в связи с большим количеством случаев горения сухой растительности.

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 68 жителей Алтайского края. Для сравнения: неделей ранее было всего семь пострадавших.